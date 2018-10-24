 В Кишиневе задержан глава Sputnik-Moldova Владимир Новосадюк | Новости из Германии о Европе | DW | 17.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Кишиневе задержан глава Sputnik-Moldova Владимир Новосадюк

Руководителю информационного агентства предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Сразу после задержания его отпустили под подписку о невыезде.

В центре Кишинева

В центре Кишинева

В Кишиневе задержан глава информагентства Sputnik-Moldova Владимир Новосадюк. Во вторник, 17 сентября, прокуратура Молдавии предъявила ему обвинение "в мошенничестве и отмывании денег через структуры бизнесмена Илана Шора". Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу НЦБК, Новосадюка обвиняют в причастности к краже группой лиц одного миллиарда долларов из банковской системы Молдавии.

Контекст

Более 30 граждан Молдавии проходят по делу об отмывании денег по схеме, получившей название "Ландромат" или "Русская прачечная". Эксперты считают, что подобная история может повториться. (22.03.2017)

Премьер-министр Молдавии Майя Санду рассказала в интервью DW о том, как новое правительство борется с последствиями нахождения у власти олигархов, и какой видит перспективу страны. (02.07.2019)

Сразу после задержания руководителя Sputnik-Moldova освободили под подписку о невыезде. Ему запрещено покидать страну без уведомления прокуратуры в течение 60 дней.

Дело о банковском мошенничестве

В тот же день антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) провела 21 обыск в различных домах и офисах по делу о банковском мошенничестве. В числе прочих, операция проходила в доме Владимира Новосадюка, отмечает Генпрокуратура. В деле также фигурируют молдавские депутаты Регина Апостолова и Марина Таубер. По требованию временного генпрокурора с Апостоловой и с Таубер был снят иммунитет.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Доллары в стиральной машине

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    "Глобальная прачечная"

    Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

  • Здание Банка Англии в Лондоне

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подставные фирмы

    Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

  • Пачка купюр, перевязанная красной лентой

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Фиктивные сделки

    Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

  • Кремлевская набережная

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

  • Судейский молоток лежит на книге

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 11:49

Молдавия: ностальгия по СССР, любовь к России и надежда на Европу

Контекст

Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Молдавия: ностальгия по СССР, любовь к России и надежда на Европу  

Молдавский эксклав в Приднестровье: жизнь в постоянном страхе  

Президент Молдавии: Нам не хватает такого патриота, как Путин, во главе страны  

Также по теме

Symbolbild Justiz Richter Gericht Richterhammer

В чем подозревают молдавских служителей Фемиды 24.10.2018

Пятеро судей, а также прокурор и адвокат, задержаны в Кишиневе. Все они причастны к громким процессам последних лет. В чем же обвиняют задержанных служителей Фемиды?

USA Währung Dollar

Узнают ли когда-то жители Молдавии, кто украл у них миллиард? 22.12.2017

Детективное агентство Kroll представило второй отчет о расследовании вывода из молдавских банков миллиарда долларов США. В Молдавии требуют назвать имена главных виновных.

Реклама

Самые читаемые

Пограничники Таджикистана и Киргизии вступили в боевое столкновение  

Жители Земли смогут наблюдать антисуперлуние (фото)  

Актеры, режиссеры и певцы выступают в поддержку осужденного Устинова  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно