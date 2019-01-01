 В Китае водитель совершил наезд на толпу, есть погибшие | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.03.2019

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Мир

В Китае водитель совершил наезд на толпу, есть погибшие

Автомобилиста, сбившего пешеходов в Центральном Китае, застрелила полиция. В результате происшествия погибли не менее шести человек.

Карета скорой помощи в Китае

В городе Цзаоян провинции Хубэй (Центральный Китай) водитель в пятницу, 22 марта, в 06.00 по местному времени (01.00 мск) совершил наезд на пешеходов.

Контекст

Десятилетиями индустриальные страны экспортировали свои отходы в Китай. Теперь этому пришел конец. Китай слишком богат, чтобы зависеть от иностранного мусора, считает Франк Зирен. (02.11.2017)

Один из первых теплых дней, небольшой студенческий город, терраса ресторана. Кажется, здесь не может произойти ничего, что разрушит идиллию. Все изменилось в один момент. Репортаж DW из Мюнстера. (08.04.2018)

Информация о числе жертв разнится. Как передает портал Bjnews, в результате происшествия погибли семь человек. По данным центрального телевидения КНР CCTV, речь идет о шести погибших. Ранения получили семь человек, в том числе несколько студентов и пожилых людей. Они доставлены в больницы.

Водитель был застрелен на месте сотрудниками правопорядка. Мотивы его действий устанавливаются.

Это уже не первый подобный инцидент в Китае за последнее время. Так, в сентябре 2018 года 11 человек погибли, еще десятки пострадали в результате наезда автомобилиста в провинции Хунань на юго-востоке КНР. По данным властей, преступник в возрасте около 40 лет действовал злонамеренно и планировал нанести "серьезный ущерб". Мужчина был задержан.

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Ссылки в интернете

Bjnews

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