В Китае водитель совершил наезд на толпу, есть погибшие

В городе Цзаоян провинции Хубэй (Центральный Китай) водитель в пятницу, 22 марта, в 06.00 по местному времени (01.00 мск) совершил наезд на пешеходов.

Информация о числе жертв разнится. Как передает портал Bjnews, в результате происшествия погибли семь человек. По данным центрального телевидения КНР CCTV, речь идет о шести погибших. Ранения получили семь человек, в том числе несколько студентов и пожилых людей. Они доставлены в больницы.

Водитель был застрелен на месте сотрудниками правопорядка. Мотивы его действий устанавливаются.

Это уже не первый подобный инцидент в Китае за последнее время. Так, в сентябре 2018 года 11 человек погибли, еще десятки пострадали в результате наезда автомобилиста в провинции Хунань на юго-востоке КНР. По данным властей, преступник в возрасте около 40 лет действовал злонамеренно и планировал нанести "серьезный ущерб". Мужчина был задержан.

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