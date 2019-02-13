В Кельне уже начинают расцветать крокусы (фото)

В мире насчитывается более двухсот видов крокусов. В Германии они - одни из первых предвестников весны.
12.02.2019, Кельн • Пока во многих немецких регионах лежит снег, в Кельне уже вот-вот раскроются первые крокусы. Эта фотография была сделана в ботаническом саду Флора, созданном в этом рейнском городе в 1864 году.
Февральские кадры из Германии
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