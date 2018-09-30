 В Каталонии прошли акции по случаю годовщины референдума | Новости из Германии о Европе | DW | 01.10.2018

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Европа

В Каталонии прошли акции по случаю годовщины референдума

В протестных мероприятиях в Каталонии 1 октября участвовало значительно меньше людей, чем на референдуме о независимости год тому назад. Демонстрации не привели к серьезным перебоям в работе транспорта.

Демонстрации в Каталонии

В испанской Каталонии в годовщину референдума о независимости от Мадрида сотни сепаратистов временно заблокировали дороги и железнодорожные магистрали. В Барселоне студенты в понедельник, 1 октября, прошли маршем по центру города. В Сант-Хулиа-де-Рамисе лидеры сепаратистов выступали с речами, в то время как другие участники акции воспроизводили процедуру голосования. Год тому назад в этом городе произошли столкновения между полицейскими и избирателями, участвовавшими в несанкционированном референдуме о независимости Каталонии.

Контекст

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В ответ на призывы некоторых евродепутатов вмешаться в спор Испании и Каталонии Брюссель сохраняет нейтралитет. Что думают политики в ЕС о каталонском референдуме о независимости? (10.10.2017)

В Хироне участники протестной акции устроили сидячую демонстрацию на железнодорожных путях на вокзале. Другие сепаратисты перекрывали дороги автомобильными шинами, чтобы воспрепятствовать движению транспорта.

Без серьезных последствий

Согласно сообщениям, акции сепаратистов 1 октября собрали значительно меньше людей, чем год тому назад. Организаторы протестных акций в последнюю минуту отказались от намерения заблокировать движение транспорта. По данным полиции, в Барселоне демонстрации почти не отразились на дорожно-транспортной ситуации.

Согласно опросам, население Каталонии по-прежнему разделено примерно поровну между сторонниками и противниками независимости от Испании. 1 октября 2017 года почти 90 процентов участников референдума высказались за отделение Каталонии от Испании. Однако активность избирателей составила тогда лишь 42 процента.

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    Идейный сторонник независимости региона - глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон. Ранее он заявлял, что каталонцы заслужили право на независимое государство в форме республики. А в начале сентября 2017 года местный парламент принял специальный закон, открывающий путь к независимости через референдум.

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    Обострение отношений с Мадридом, которое привело к нынешней ситуации, началось в 2006-м, когда Каталония приняла новый вариант Устава автономии. Он предусматривает, в частности, изменение госфинансирования и обязывает граждан региона владеть каталанским языком. В 2010 году Верховный суд Испании признал новый устав незаконным - и конфликт между Барселоной и Мадридом начал набирать обороты.

  • Завоевание Майорки (репродукция)

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    Сепаратизм родом из Средневековья

    Стремление Каталонии к самостоятельности росло на протяжении веков. С Х до нач. XVIII в. этот регион был независимым. Но в 1714 году в итоге войны за испанское наследство и подчинения Каталонии Бурбонам здесь были расформированы органы местной власти, а государственным языком объявлен испанский. К концу XIX в. Каталония восстановила свое значение за счет экономического и культурного подъема.

  • Гражданская война в Испании

    Каталония на пути к независимости

    Под диктатурой Франко

    Победа фашистов в гражданской войне в Испании в 1939-м принесла каталонцам новую волну подавления свобод и запрет региональных языков. Лишь после смерти диктатора Франко в 1975 году Каталония смогла претендовать на большую независимость. Демократическая конституция 1978 года и Уставы автономии 1979 года закрепили самоуправления автономных регионов Испании, в том числе и Каталонии.

  • Spanien Barcelona - Katalanische Regierung und Abgeordnete singen Nationalhymne von Katalonien (Reuters/A. Gea)

    Каталония на пути к независимости

    Декларация о независимости

    Спустя 10 дней после проведения незаконного референдума, каталонское правительство принимает документ о независимости региона. "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства", говорится в нем. Однако провозглашение независимости было отложено.

  • Мариано Рахой

    Каталония на пути к независимости

    А была ли независимость?

    11 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил властям региона ультиматум: Каталония должна пояснить, объявила она независимость или нет. Это необходимое условие для того, чтобы можно было применить 155-ю статью конституции и лишить Каталонию статуса автономии.

  • Spanien Katalonien Separatisten feiern in Barcelona (Reuters/Y. Hermann)

    Каталония на пути к независимости

    Роспуск каталонского парламента

    Под давлением центральных властей парламент Каталонии, после тайного голосования на заседании 27 октября, объявил о процессе создания независимого государства. В ответ правительство Испании приняло решение о роспуске региональной администрации, а также о введении прямого управления в Каталонии, согласно 155-й статье конституции Испании.Также было объявлено о проведении новых выборов.

  • Spanien - Demonstrationen für die Einheit von Spanien und Katalonien in Barcelona (Reuters/Y. Herman)

    Каталония на пути к независимости

    Массовая демонстрация противников независимости Каталонии

    На улицы Барселоны 29 октября вышли, по разным оценкам, от 300 тысяч до миллиона сторонников единства Испании. Марш прошел под лозунгом: "Каталония - это мы все".

  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

    Каталония на пути к независимости

    Бегство в Брюссель

    Лишенный Мадридом полномочий глава Каталонии Карлес Пучдемон выехал 30 октября с соратниками из Барселоны в Бельгию. В Испании сепаратистов обвиняют в мятеже, бунте и нецелевом использовании государственных средств. Однако сам Пучдемон заявил, что не будет просить политического убежища, а вернется в Испанию, если ему будет гарантировано справедливое судебное разбирательство.

    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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На выборах в Каталонии победили сепаратисты: что дальше? (22.12.2017)

 

Контекст

Каталония на пути к независимости

Несмотря на запрет властей Испании, 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости. К каким последствиям для региона может привести плебисцит - в галерее DW. (02.10.2017)  

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На выборах в Каталонии победили сепаратисты: что дальше? (22.12.2017)  

Как судьбу экс-правительства Каталонии решали в судах Испании и Бельгии  

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Несмотря на запрет Мадрида, считающего референдум об отделении Каталонии незаконным, сепаратисты не отказались от плебисцита.

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