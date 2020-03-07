 В Италии за сутки произошел резкий скачок смертей от COVID-19 | Новости из Германии о Европе | DW | 08.03.2020

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Европа

В Италии за сутки произошел резкий скачок смертей от COVID-19

В Италии число умерших от заболевания, вызываемого SARS-CoV-2, подскочило с 233 до 366 человек. Страна вышла на второе место в мире по числу смертей. Власти закупают 22 миллиона медицинских масок.

Женщина в медицинской маске держит пробирку в лаборатории в Турине

В Италии существенно выросло количество смертей от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2. За последние сутки скончались еще 133 человека, заявил глава национальной службы гражданской обороны Италии Анджело Борелли в воскресенье, 8 марта. Днем ранее власти сообщали о 233 летальных исходах.

Кроме того, за сутки было выявлено почти 1500 новых заражений. Всего вирус обнаружен у 7375 человек, однако несколько сотен больных уже выздоровели. Таким образом, Италия занимает второе место в мире по числу случаев заболевания и летальных исходов, уступая только Китаю, откуда началось распространение заболевания.

По словам Борелли, власти распорядились закупить 22 миллиона медицинских масок для борьбы с инфекцией. Это не единственная мера, принятая Римом в последние дни. Власти уже ввели карантин на севере страны, а также предписали врачам, находящимся на пенсии, вернуться к работе из-за распространения коронавируса в Италии.

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  • Трое итальянских полицеских в респираторных масках следят за соблюдением режима карантина на границе населенного пункта Кастильоне-д’Адда в Ломбардии.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Полицейский контроль на границе карантинной зоны

    Около 52 000 человек, проживающих в 11 населенных пунктах на севере Италии, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, фактически оказались отрезанными от внешнего мира. Въезд в эти города и выезд из них возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит "уголовно-правовое преследование".

  • Улицы итальянского города Кодоньо в провинции Ломбардия, опустевшие в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Опустевшие улицы

    Кодоньо - город с 15-тысячным населением в провинции Ломбардия. Из-за угрозы распространения коронавируса все его магазины и закусочные сейчас закрыты. Лишь немногие жители решаются выйти на улицу. Что стало причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом на севере Италии, до сих пор неизвестно. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

  • Мужчина и женщина в защитных костюмах сопровождают пожилую женщину в респираторной маске к карете скоронй помощи.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Число заболевших стремительно растет

    20 февраля диагноз COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, подтвердился у 38-летнего жителя города Кодоньо. С тех пор число заболевших из его круга общения неуклонно растет. На данный момент родители мужчины (на фото) находятся под наблюдением врачей. Тем не менее он не является так называемым "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса в регионе.

  • Около 30 человек выстроились в очередь у входа в супермаркет в городе Казальпустерленго. Многие итальянцы закупают продукты впрок из-за угрозы распространения коронавируса и введенного из-за нее карантина.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Закупка продуктов впрок

    Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

  • Объявление на двери аптеки в Турине с информацией о том, что защитные маски и дезинфицирующий гель для рук распроданы.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Повышенный спрос на защитные маски

    Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

  • Две девушки в карнавальных и респираторных масках в Венеции

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Двойные маски

    Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

  • Трое мужчин в респираторных масках на фоне надписи Armani

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Показ мод несмотря на коронавирус

    Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

  • Футбольный болельщик перед закрытым стадионом в Италии.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Отмена футбольных матчей

    Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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В Италии якобы из-за коронавируса помещено на карантин судно со спасенными беженцами

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Резкий скачок коронавируса в Италии

По распространению нового коронавируса SARS-CoV-2 Италия вышла на первое место в ЕС. Из-за резкого роста числа случаев заражения на севере страны 23 февраля 11 населенных пунктов были закрыты на карантин. (24.02.2020)  

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