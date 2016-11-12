 В Индии протестуют против нового закона о гражданстве | Новости политики из Германии | DW | 10.12.2019

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Политика

В Индии протестуют против нового закона о гражданстве

Протестами охвачены регионы на северо-востоке страны. Критики жалуются на дискриминацию мигрантов-мусульман.

Мигранты в Индии

Мигранты в Индии

На северо-востоке Индии сотни людей во вторник, 10 декабря, перегородили улицы и провели другие акции в знак протеста против запланированного внесения изменений в законодательство о гражданстве. Демонстранты в приграничных областях Индии опасаются утери контроля над нелегальной миграцией.

В ночь на 10 декабря нижняя палата парламента Индии (Народная палата) одобрила спорные поправки, дающие представителям немусульманских меньшинств из Пакистана, Бангладеш и Афганистана право на получение индийского гражданства.

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Конкретно речь идет о нелегальных мигрантах из числа христиан, индуистов, сикхов, буддистов, джайнов и зороастрийцев, которые незаконно прибыли на территорию Индии до конца 2014 года.

Дискриминационные поправки

Оппозиция отвергла эти планы националистического индуистского правительства, назвав их дискриминационными, поскольку, как они указывают, поправки к законодательству о гражданстве не распространяются на мусульман и представителей других религий. Критики также считают, что в случае принятия данных поправок будет нарушен закон о равноправии, а также принцип разделения религии и государства.

Для введения поправок в силу необходимо, чтобы их одобрила и верхняя палата парламента - Совет штатов. В отличие от нижней палаты, в Совете штатов у правительства нет большинства.

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    Автор: Ивета Ондрускова, Максим Филимонов


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