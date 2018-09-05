 В Индии отменили уголовное наказание за гомосексуальные связи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.09.2018

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Мир

В Индии отменили уголовное наказание за гомосексуальные связи

Однополые связи в Индии ранее были наказуемы лишением свободы на срок до 10 лет. Верховный суд страны единогласно постановил, что соответствующий закон использовался как способ угнетения и дискриминации гомосексуалов.

Indien, Mumbai: Die LGBT Community feiert die Abschaffung des Paragraphen 377 (Reuters/F. Mascarenhas)

Верховный суд Индии отменил 377-ю статью уголовного кодекса, которая наказывала граждан за "противные природе человека" сексуальные связи лишением свободы сроком до 10 лет. В четверг, 6 сентября, пять членов Верховного суда единогласно постановили, что эта статья использовалась как способ угнетения и дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества. 

Контекст

Большинство бежавших из Чечни представителей ЛГБТ-сообщества уехали за границу, сообщила "Российская ЛГБТ-сеть". На заседании Комитета против пыток ООН РФ отрицала преследования. (30.07.2018)

Власти Азербайджана говорят о борьбе с незаконным занятием проституцией в Баку. Юристы и правозащитники утверждают, что полицейские рейды направлены против гомосексуалов. (30.09.2017)

"Любые отношения между двумя взрослыми людьми любой ориентации, основанные на взаимном согласии, не могут быть неконституционными", - заявил верховный судья Дипак Мисра.

Статью 377-ю отменили после поступления в верховный суд ряда петиций от граждан и правозащитных групп, призывавших внести изменения в законы. Хотя случаев судебного наказания гомосексуалов в Индии сравнительно мало, эта норма, по словам правозащитников, использовалась полицией для давления на ЛГБТ-сообщество и нарушала фундаментальные права человека. 

Законодательный запрет гомосексуальных связей просуществовал в Индии в течение 157 лет.   

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    Автор: Виктор Вайц


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Болливуд в Германии

Контекст

10 случаев каминг-аута в большом спорте

Бытует мнение, что представителей сексуальных меньшинств больше всего в шоу-бизнесе, кинематографе и других креативных сферах деятельности. Но оказалось, что и среди спортсменов немало тех, кто совершил каминг-аут.  

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