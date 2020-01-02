 В ЕС разморожены активы ″Газпрома″, арестованные по иску ″Нафтогаза″ | Новости из Германии о Европе | DW | 21.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В ЕС разморожены активы "Газпрома", арестованные по иску "Нафтогаза"

Решение об отмене ареста приняли власти Англии, Уэльса, Нидерландов и Люксембурга. Ранее "Нафтогаз" и "Газпром" в рамках подписания договора о транзите газа отказались от взаимных претензий по суду.

Здание Газпрома в Москве

Власти Англии, Уэльса, Нидерландов и Люксембурга сняли арест и обеспечительные меры с активов российской компании "Газпром", которые были блокированы по требованию украинского "Нафтогаза". Об этом говорится в сообщении "Газпрома", обнародованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации вечером в понедельник, 20 января.

Активы, о которых идет речь, были арестованы в феврале 2018 года в рамках судебного спора "Газпрома" и украинского "Нафтогаза". Ранее "Нафтогаз" сообщал, что добился ареста зарубежных активов "Газпрома" на сумму, превышающую 2,56 млрд долларов.

Контекст

В Украине спешат подготовить анбандлинг "Нафтогаза" до конца года, чтобы подписать с Россией контракт на транзит газа по европейским правилам. Как это должно работать, объясняет DW. (21.11.2019)

На трехсторонних переговорах о транзите российского газа через Украину в ЕС достигнут первый успех: Россия согласилась на контракт по газовым правилам ЕС. Подробности - в репортаже DW из Брюсселя. (19.09.2019)

Решение Стокгольмского арбитража

Англия и Уэльс уведомили "Газпром" об отмене арестов 14 января, Нидерланды - 10 января, а Люксембург - 11 января. Арест произошел в рамках разбирательства сторон из-за контракта на транзит газа. По решению Стокгольмского арбитража, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" около 2,9 млрд долларов за газ, недопоставленный при транзите.

В феврале 2018 года долг "Газпрома" перед украинским концерном составлял 2,56 млрд долларов, но сумма выросла из-за просрочки по выплатам. Летом 2018 года "Нафтогаз" начал принудительно взыскивать деньги с российской компании. "Газпром" ходатайствовал о приостановке процесса, но украинской стороне удалось обжаловать решение.

В декабре 2019 года Россия и Украина заключили новый договор о транзите газа в Европу через украинскую территорию, а также мировое соглашение, предусматривающее отказ от взаимных судебных претензий по газовым контрактам от 2009 года. В рамках этого соглашения "Газпром" также выполнил решение Стокгольмского арбитража о выплате "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов.

Смотрите также:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Nord Stream 2: председательствует Шрёдер

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:13

Как эксперты оценивают новый газовый контракт между Москвой и Киевом (02.01.2020)

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как эксперты оценивают новый газовый контракт между Москвой и Киевом (02.01.2020)  

Газовое соглашение между Москвой и Киевом - кто победил? DW Новости  

Газ в обход Украины: немцы строят продолжение "Северного потока - 2". DW Новости  

Также по теме

Как эксперты оценивают новый газовый контракт между Москвой и Киевом (02.01.2020) 02.01.2020

Москва и Киев подписали новый контракт о транзите газа. Как его оценивают европейские эксперты?

Ukraine | Naftogaz-Sitz in Kiev

"Нафтогаз" намерен добиться ареста активов "Газпрома" в Латвии 29.11.2019

Украинская компания будет пытаться арестовать долю "Газпрома" в компании "Латвияс Газе", чтобы получить деньги, присужденные "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража.

Symbolbild Ukraine Gas Heizung Versorgung Kosten Preise Anstieg Protest

"Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 млрд долларов 27.12.2019

Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газовому сотрудничеству. "Газпром" выполнил решение Стокгольмского арбитража и перечислил 2,56 млрд долларов компенсации плюс проценты на счета "Нафтогаза Украины".

Реклама

Самые читаемые

Китай подтвердил способность нового вируса передаваться от человека к человеку  

Беларусь начала закупать нефть из Норвегии на фоне конфликта с РФ  

Найдены фото нацистского надсмотрщика Демьянюка в лагере  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно