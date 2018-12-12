В Думе предложили наказывать за публикации, неуважительные к властям

В Госдуме РФ предложили наказывать граждан за распространение материалов, которые в неприличной форме выражают неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти. За такие действия предложено ввести административный штраф в размере от 1000 до 5000 рублей или административный арест сроком до 15 суток, говорится в проекте закона, внесенном в Думу в среду, 12 декабря.

Кроме того, предусмотрена возможность блокировки ресурсов, через которые распространяется подобная информация. Если в интернете будут обнаружены подобные материалы, генпрокурор РФ или его заместители могут обратиться в надзорные органы с требованием ограничить доступ к соответствующим ресурсам.

Наказание за публикацию фейков

Еще один пакет законопроектов, внесенных в тот же день в Госдуму, предусматривает наказание за публикацию фейковых новостей. Распространение в СМИ и интернете заведомо ложной общественно значимой информации, выдаваемой за достоверные сообщения "создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий", говорится в документе.

За нарушение данного запрета предусматривается административный штраф: для граждан - от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400 тысяч до 1 млн рублей. Кроме того, депутаты предложили внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" положение о возможности ограничения доступа к информационным ресурсам, распространяющим недостоверную информацию.

Пакеты законопроектов внесли сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. "Распространение фейков под видом достоверных сообщений может создать реальную опасность жизни и здоровью граждан, привести к массовым беспорядкам, создать угрозу безопасности", - заявил "Интерфаксу" Клишас.

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