 В Дагестане предъявлены обвинения журналисту газеты ″Черновик″ Гаджиеву | Новости из Германии о России | DW | 23.07.2019

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Россия

В Дагестане предъявлены обвинения журналисту газеты "Черновик" Гаджиеву

Следствие считает, что Абдулмумин Гаджиев в своих публикациях призывал жертвовать в дагестанский благотворительный фонд, откуда часть денег уходила на финансирование боевиков в Сирии.

Флаг России на здании в Махачкале

Махачкала

Следователи в Дагестане предъявили официальные обвинения журналисту газеты "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву, арестованному более месяца назад. Редактора отдела "Религия" обвиняют в участии в деятельности террористической организации, а также в организации финансирования терроризма, заявил заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов во вторник, 23 июля.

Контекст

В 2017 году положение СМИ ухудшилось в ряде стран ЕС. В России СМИ распространяют госпропаганду, а журналистов отправляют за решетку, отмечают "Репортеры без границ" в рейтинге свободы прессы. (25.04.2018)

Григорий Шведов в интервью DW дал оценку задержаниям врио премьера и других чиновников в Дагестане, а также пояснил, почему аресты свидетельствуют о новой модели управления в регионе. (07.02.2018)

По версии следствия, журналист через свои публикации призывал жителей перечислять деньги на счета дагестанского благотворительного фонда "Ансар". Часть средств шла на финансирование боевиков в Сирии, утверждает сторона обвинения.

По словам Магомедова, обвинения сфабрикованы и абсурдны. Сам журналист также отрицает свою вину.

Гаджиев был задержан в середине июня. Через несколько дней суд в Махачкале принял решение арестовать журналиста на два месяца. По словам адвоката журналиста, перед задержанием у его подзащитного провели обыск, при котором ни Гаджиев, ни его защитник не присутствовали.

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