 В Госдуме пригрозили Google и Facebook большими штрафами | Новости из Германии о России | DW | 20.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Госдуме пригрозили Google и Facebook большими штрафами

Депутат Госдумы считает, что на Facebook и Google можно наложить многомиллионные штрафы. Компании обвиняются во вмешательстве в дела РФ.

Заседание Госдумы РФ (фото из архива)

Заседание Госдумы РФ (фото из архива)

В России могут ввести многомиллионные штрафы за вмешательство "во внутренние дела России"со стороны зарубежных компаний. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил руководитель думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев. Он уточнил, что в разработке поправок, предусматривающих ответственность иностранных ресурсов за нарушение российского законодательства, будут участвовать представители Генпрокуратуры и МИД РФ.

Контекст

Давление на Google и Facebook, блокировка сайтов с "санкционкой" и суверенитет в Сети - эксперты рассказали DW о новой стратегии властей в регулировании Рунета. (06.02.2019)

Программы фиксируют интересы пользователей в интернете. Конечная цель, если речь не идет о государственной безопасности, - заставить потребителя купить определенный товар. (02.10.2017)

"Мы намерены определиться с этими ресурсами - как они далее планируют работать на территории нашей страны", - сказал Пискарев, касаясь вопроса о предполагаемом вмешательстве Google и Facebook в избирательный процесс в России. Штрафы для коммерческих компаний должны быть на уровне миллионов, десятков или даже сотен миллионов рублей, цитирует "Интерфакс" слова Пискарева.

В начале сентября российские власти обвинили Facebook и Google во вмешательстве в выборы, заявив о публикации ими политической рекламы в "день тишины", а также в сам день голосования. Многие материалы, опубликованные данными сервисами, оказывают влияние на выбор избирателя, что можно считать "вмешательством во внутренние дела" РФ, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

В ответ руководство Google сообщило, что "поддерживает ответственную политическую рекламу" и ожидает, что она отвечает требованиям местного законодательства в странах, на которые она ориентирована. В свою очередь Facebook считает, что ответственность за соблюдение местного избирательного законодательства несут рекламодатели, а не сам концерн.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Протесты в Москве

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    До единого дня голосования в России остался месяц

    За месяц до выборов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли 3 августа на очередную акцию в поддержку независимых кандидатов. Полиция и Росгвардия отреагировали жесткими задержаниями.

  • Солдаты Росгвардии перед кинотеатром Россия

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Силовики стянуты в центр Москвы

    Задолго до начала мероприятия на местах его проведения можно было увидеть лишь сотрудников силовых ведомств. На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились росгвардейцы, полицейские и эвакуаторы. "Стражи порядка" заняли даже ступени перед Московским театром мюзикла.

  • Объявление о прекращении работы круглосуточного магазина

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Предложение властей, от которого нельзя отказаться

    Магазины поблизости от мест проведения акции протеста оказались закрыты "по техническим причинам" - накануне управы центральных районов настоятельно порекомендовали местным предприятиям и компаниям принять "исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы".

  • Перед началом мероприятия была задержана юрист ФБК Любовь Соболь.

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Протесты без лидеров

    Фактически протестующие остались без лидеров: Алексея Навального арестовали на месяц еще 24 июля, затем - Илью Яшина и одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова. А перед началом мероприятия была задержана и юрист ФБК Любовь Соболь.

  • Солдаты Росгвардии оцепили памятник Пушкину

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Дождь помешал демонстрантам

    Из-за дождя протестующих собралось значительно меньше, чем неделей ранее, 27 июля. К началу акции на Пушкинской площади не было практически никого, кроме Росгвардии, оцепившей памятник Пушкину. Люди попрятались от ливня в подземном переходе.

  • Полицейские тащат мужчину в автозак

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Больше всего задержаний - на Пушкинской

    Однако со временем именно на Пушкинской площади и подступах к ней собралось больше всего участников протеста, проводившегося в пяти разных точках Бульварного кольца. И там же - больше всего задержаний. Людей выхватывали из толпы и вели или тащили за руки и ноги в автозаки.

  • Russland, Moskau: Proteste der Opposition (Reuters/S. Zhumatov)

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    На Тверской митингующих взяли в кольцо

    Митингующих выдавили с Пушкинской площади, взяли в кольцо на Тверской и оттеснили к метро. Новые задержания продолжились на Чистопрудном бульваре и на Старом Арбате. К шести часам снова начался сильный ливень и протестная прогулка закончилась.

  • Пожилая женщина в кресле-каталке перед росгвардейцами

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Многие из более 800 задержанных получили травмы

    Всего в столице было задержано более 820 человек. Многие из них получили травмы разной степени тяжести, к кому-то приходилось вызывать скорую помощь. В ОВД к задержанным массово не допускали адвокатов.

  • Митинг на площади Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Петербург за Москву

    В знак солидарности с московскими оппозиционными кандидатами, не допущенными к выборам в Мосгордуму, в Северной столице, у Финляндского вокзала, также прошел митинг, на который, несмотря на дождь, вышли порядка 2000 человек. Смольный согласовал акцию только с 200 участниками.

  • Росгвардия на улице в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Новая "прогулка" - через две недели

    Силовики в Петербурге ограничились лишь единичными задержаниями выступавших со сцены. В числе последних оказался член регионального отделения "Открытой России" Дмитрий Скурихин. Организаторы пригласили петербуржцев выйти снова на "прогулку" в поддержку свободных выборов через две недели - 17 августа.

    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 02:34

Обыски в штабах Навального в десятках регионов России

 

Контекст

Москвичи в борьбе за честные выборы

Задержанием сотен человек закончилась 3 августа очередная протестная акция в Москве. Выразить солидарность с москвичами на улицы вышли тысячи жителей Петербурга. (04.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Обыски в штабах Навального в десятках регионов России  

Выборы в Мосгордуму: "умное голосование" победило "Единую Россию"?  

Иван Жданов: "Лучше конкуренция со сталинистом, чем единая партия"  

Также по теме

USA Internet Facebook und Google Apps auf Smartphone

Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора 09.09.2019

Google заявил о поддержке ответственной политической рекламы, соответствующей местному законодательству, Facebook возложил ответственность за соблюдение законов на рекламодателей.

Russland Kommunal- und Regionalwahlen in Moskau l

Единый день голосования в России: шаг в сторону конкурентных выборов 09.09.2019

Результаты выборов 8 сентября 2019 года стали для многих неожиданными. Они показали, что с помощью "умного голосования" можно успешно противостоять провластным кандидатам. DW - с оценками экспертов.

Russland Kommunal- und Regionalwahlen in Moskau l

В России завершился единый день голосования 08.09.2019

По первым подсчетам голосов, в большинстве регионов лидируют действующие губернаторы. В Хабаровском крае более половины голосов получила ЛДПР, "Единая Россия" - на третьем месте.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Изгоняющий Путина - сигнал Кремлю  

Почему "Аэрофлоту" придется закупать суперджеты, даже если он не хочет  

О чем договорились Россия, Украина и ЕС на газовых переговорах  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно