 В городах России вновь проходят антивоенные акции | Новости из Германии о России | DW | 13.03.2022

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Россия

В городах России вновь проходят антивоенные акции

В ряде городов России начались антивоенные акции. Их участников задерживают. Общее число задержанных пока неизвестно.

Полицейские задерживают участника антивоенного митинга в Новосибирске, 13 марта 2022 года

Задержание участника антивоенного митинга в Новосибирске, 13 марта 2022 года

В нескольких городах России в воскресенье, 13 марта, начались акции протеста против войны РФ с Украиной . По информации интернет-издания Meduza, в Москве и Санкт-Петербурге власти отказались согласовывать антивоенные митинги. В российской столице, по данным "ОВД-Инфо", уже задержаны 10 человек. В Хабаровске, по данным портала SOTA, задержаны не менее восьми человек, в том числе за надписи "Нет войне" на одежде, за плакат "Украина, ты права" и за аплодисменты пикетчику с этим плакатом.

В Санкт-Петербурге, по данным портала Медиазона, полицейские задерживали людей, нахоившихся у станции метро "Гостиный двор", где должны были пройти антивоенные акции. На противоположной стороне Невского проспекта появилась надпись "Нет войне".

Акции против войны с Украиной проходят также в Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Владивостоке, Омске, Томске.

В ряде мест речь шла об одиночных пикетах с плакатами. Точное число задержанных пока неизвестно. Согласно сведениям "ОВД-Инфо", к 14.30 были задержаны более 172 человек в 20 городах.

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  • Копенгаген

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  • Сувон

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди.

    Автор: Николай Пермяков


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