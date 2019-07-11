В Германии родился зеленый щенок. Его назвали Мохито (фото)

Ретривер действительно родился зеленым. Но ветеринар успокоил владелицу: поводов для беспокойства нет. У щенка нет генетических болезней. И инопланетяне тут тоже ни при чем.
Вермельскирхен • Какое все зеленое! Кто сказал, что все золотистые ретриверы должны быть золотистыми? Эти щенки появились на свет в немецком Вермельскирхене, что в земле Северный Рейн - Вестфалия, на прошлой неделе. Один из них, как видно на фотографии, заметно выделяется на фоне четверолапых братьев и сестричек и даже получил уже подходящую кличку - Мохито. Впрочем, вряд ли причиной этого зеленого окраса стали листья мяты, необходимой для популярного коктейля.
Озадаченная и озабоченная таким необычным сюрпризом владелица собаки по кличке Мелоди, родившей этих девятерых симпатяг, обратилась к ветеринарному врачу и получил успокоивший его ответ. Причиной окраса является зеленый пигмент желчи - биливердин. Плацента растворилась еще до появления Мохито на свет, в результате чего выделился этот пигмент, окрасивший шерсть. Все щенки и их мама Мелоди чувствуют себя прекрасно, а зеленый окрас будет постепенно исчезать по мере роста и линьки.
Интересно, как бы вы назвали такого щенка?
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