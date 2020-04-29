В Германии родились лосята-близнецы (фото)

Гросс-Шёнебек • Лоси в немецких лесах, как мы совсем недавно рассказывали, встречаются крайне редко - иногда забредают погостить из Польши или Чехии. Однако этих импозантных животных здесь можно увидеть во многих парках дикой природы - например, около бранденбургского Гросс-Шёнебека.

В начале мая здешняя лосиха по кличке Лилль Соль родила такую вот двойню, что в лосиных семьях случается, но все же очень редко. Обычно дело ограничивается одним лосенком. На последней фотографии - счастливый многодетный отец Антон, прогуливающийся на просторах парка по водно-болотным угодьям.

Парк дикой природы Шорфхайде (Wildpark Schorfheide) был открыт в 1996 году. Помимо диких зверей вроде выдр, ланей, муфлонов, волков и лошадей Пржевальского, здесь также содержатся домашние животные редких пород - в частности, грубошерстные померанские овцы и не менее кучерявые венгерские свиньи мангалицы.

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