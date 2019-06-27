В Германии - рекордно сухой и жаркий июнь в истории (фото)

Берлин • Эти фотографии были сделаны в немецкой столице в последние выходные нынешнего июня, ставшего в Германии, по данным метеослужбы Deutscher Wetterdienst (DWD), самым жарким и самым сухими июнем за всю историю систематических наблюдений за погодой. В последний день этого месяца был также установлен новый температурный рекорд для июня на территории ФРГ. Он был зафиксирован во второй половине дня в федеральной земле Саксония-Анхальт и составил +39,6 градуса. Предыдущий рекорд (+38,6 градуса) продержался всего лишь пару дней.

Пляж на берлинском озере Мюггельзе

Летний бассейн Мариендорф в Берлине

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Июньская жара в Германии - 2019 Один из бассейнов в Ганновере. Места пока хватает всем желающим.

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Июньская жара в Германии - 2019 В Дюссельдорфе - тоже жарко.

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Июньская жара в Германии - 2019 В ожидании захода солнца после жаркого дня в Берлине на холме Драхенберг.

Июньская жара в Германии - 2019 Там же, но во время восхода солнца и начала очередного изнуряющего жаркого дня.

Июньская жара в Германии - 2019 Однако закончим нашу подборку в Гессене - на озере Эдерзе.



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