 В Германии - рекордно сухой и жаркий июнь в истории (фото) | Кадр дня | DW | 01.07.2019

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Кадр за кадром

В Германии - рекордно сухой и жаркий июнь в истории (фото)

Несколько фотографий из немецкой столицы, сделанных в последние выходные рекордно жаркого и сухого июня.

Очередь на пляж на берлинском озере Ванзе

Очередь на пляж на берлинском озере Ванзе

Берлин • Эти фотографии были сделаны в немецкой столице в последние выходные нынешнего июня, ставшего в Германии, по данным метеослужбы Deutscher Wetterdienst (DWD), самым жарким и самым сухими июнем за всю историю систематических наблюдений за погодой. В последний день этого месяца был также установлен новый температурный рекорд для июня на территории ФРГ. Он был зафиксирован во второй половине дня в федеральной земле Саксония-Анхальт и составил +39,6 градуса. Предыдущий рекорд (+38,6 градуса) продержался всего лишь пару дней.

Пляж на берлинском озере Мюггельзе

Пляж на берлинском озере Мюггельзе

Летний бассейн Мариендорф в Берлине

Летний бассейн Мариендорф в Берлине

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  • BdT Erdmännchen mit Eistorte (picture-alliance/dpa/H. C. Dittrich)

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    Июньская жара в Германии - 2019

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    Теперь вновь заглянем в баварскую столицу - в один из мюнхенских бассейнов. Жара и прыжки в воду - очень даже приятное сочетание.

  • Нижняя Саксония

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    Одно из пшеничных полей в Германии. Немецкие фермеры ожидают, что нынешняя жара приведет к снижению урожайности зерна.

  • Берлин

    Июньская жара в Германии - 2019

    В ожидании захода солнца после жаркого дня в Берлине на холме Драхенберг.

  • Берлин

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  • Эдерзе

    Июньская жара в Германии - 2019

    Однако закончим нашу подборку в Гессене - на озере Эдерзе.


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