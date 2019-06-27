В Германии - рекордно сухой и жаркий июнь в истории (фото)

Несколько фотографий из немецкой столицы, сделанных в последние выходные рекордно жаркого и сухого июня.
Берлин • Эти фотографии были сделаны в немецкой столице в последние выходные нынешнего июня, ставшего в Германии, по данным метеослужбы Deutscher Wetterdienst (DWD), самым жарким и самым сухими июнем за всю историю систематических наблюдений за погодой. В последний день этого месяца был также установлен новый температурный рекорд для июня на территории ФРГ. Он был зафиксирован во второй половине дня в федеральной земле Саксония-Анхальт и составил +39,6 градуса. Предыдущий рекорд (+38,6 градуса) продержался всего лишь пару дней.
Смотрите также:
______________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp
В жару, как известно, надо много пить. Но что именно и как? Здесь вы найдете парочку идей из Германии, где в эти дни - рекордное пекло. (27.06.2019)
23 марта отмечается Всемирный день метеорологии. По этому случаю мы решили рассказать о том, где и почему в Германии торгуют названиями областей атмосферного давления. (23.03.2018)
Чтобы отдохнуть на пляже, немцам совсем не обязательно ехать за тридевять земель на море. В каждом регионе Германии есть красивые и чистые озера. (19.07.2018)
Зоны аномальной жары, посещающие Германию, приводят к многочисленным жертвам. 30 июня ожидаются рекордные 39 градусов. (30.06.2019)
Первая половина июня в Германии оказалась богатой на грозы. (11.06.2019)
Каждый год в мире от ударов молний гибнут до 24 тысяч человек. Что обязательно нужно знать, чтобы не оказаться в их числе? (13.06.2018)
Из Ахена многотысячные протесты экологических активистов переместились к крупному угольному карьеру Гарцвайлер. (22.06.2019)
Подростки в более чем 200 городах Германии в пятницу вышли на акции в защиту климата. Инициатором экологического движения Fridays for Future стала шведская активистка Грета Тунберг. (24.05.2019)