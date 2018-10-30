В Германии разрешат электрические самокаты, но условия будут строгими

Эта фотография обычного самоката сделана на фоне необычного граффити в баварском Вюрцбурге. Простые самокаты без моторчиков - это, кончено, прошлый век, но на электрических самокатах детям по немецким улицам ездить все равно не разрешат. Что со взрослыми?

Инновационный бизнес и электротранспортный прогресс не стоят на месте. Вслед за электрическими автомобилями, мотоциклами, мотороллерами, велосипедами, сегвеями и гироскутерами разных моделей, типов и мощностей на улицах по всему миру один за другим, а затем кое-где и в массовом порядке стали появляться электрические самокаты. В некоторых местах их даже можно брать в краткосрочную аренду на одну поездку, как велосипеды - причем, за этот сегмент рынка, очевидно, в ближайшее время будет вестись конкурентная борьба, немаловажную роль в которой предстоит играть местным властям, в ведении которых находится лицензирование такого рода деятельности. Германия не станет исключением.

Привлекательный и перспективный бизнес

Согласно исследованию, проведенному в американском городе Спокан в штате Вашингтон, каждый арендный электросамокат используется на здешних улицах от девяти до шестнадцати раз в сутки, что очень привлекательно для вложений в такой бизнес. Сбор за открытие замка, то есть за разблокирование самоката, составляет в США в среднем один доллар, каждая минута пользования - 10-12 американских центов. При этом разрешены они там не везде.

Как считают эксперты, электросамокаты - частные и арендные - в будущем могут внести положительный вклад в решение проблем городского транспорта - для поездок на небольшие расстояния за покупками, на работу, по делам около дома, от станций метро домой и так далее. Однако любые такие новинки на дорогах требуют разработки правил, регулирующих их допуск на улицы и взаимодействие с другими участниками движения - где двигаться, как быстро, кого и как пропускать, куда не выезжать, где парковать, как регистрировать, страховать и так далее.

Электросамокаты одной из прокатных фирм в США

Согласно сообщениям из США, американские больницы уже отмечают увеличение количества травм, полученных в результате столкновений с электросамокатами или падений с них. Ездят они быстро. 15-20 километров в час - не редкость. Часто возникают в местах, где пешеходы не ожидают их внезапного появления - например, прямо около входов-выходов или подъездов. Пользователи самокатов также подвергают себя самих повышенному риску. В частности, из-за небольшого диаметра колес и короткого расстояния между осями даже относительно небольшая выбоина или неровность могут привести и приводят к падению.

Правила дорожного движения в Германии

Законодатели не всегда успевают за такими темпами электрического прогресса на дорогах, а разработчики, производители и продавцы не всегда учитывают особенности правил дорожного движения в разных странах. Если где-то на электросамокатах можно разъезжать спокойно, соблюдая правила - например, в австрийской столице Вене, то в Германии это само по себе пока влечет за собой неприятные юридические последствия, с которыми недавно столкнулся один из читателей нашего сайта, написавший в редакцию. Переезжая в Германию, он взял в Мюнхен свой электросамокат, на котором долго и без проблем ездил на работу в России. Когда решил им здесь воспользоваться, был остановлен немецкой полицией и получил штраф, так как эти транспортные средства (вернее - большинство выпускаемых моделей) пока не имеют официального допуска на немецких дорогах, хотя в самой Германии об этом тоже мало кто подозревает. Однако в ближайшее время ситуация должна измениться. В России пользователей такого рода электротранспорта в правовой практике в случае возникновения судебных разбирательств пока относят к категории пешеходов.

Согласно немецким законам, все моторизированные транспортные средства, способные развивать скорость свыше шести километров в час, нуждаются в официальном допуске для использования на дорогах (нем. Straßenzulassung). Как сообщает агентство dpa, в одном только Берлине в текущем году полиция изъяла более шестидесяти электрических самокатов. Стоят они в Германии от нескольких сотен до полутора тысяч евро, но есть и более дорогие модели. На пользователей - при отсутствии отягчающих обстоятельств - налагаются денежные взыскания в размере 70 евро за управление незарегистрированным транспортным средством. Каждый также получает по одному штрафному баллу в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта. При достижении восьми баллов в Германии следует лишение водительских прав. При этом получать эти баллы могут даже пешеходы или лица, вообще не имеющие водительского удостоверения.

Во многих других странах Европы вопросы, связанные с электрическими самокатами, уже отрегулировали, но в Германии очень долго тянули с решением этой задачи, вставшей перед исполнительными властями и законодателями, так сказать, в явочном порядке. В октябре этого года федеральное министерство транспорта наконец-то официально сообщило о разработке соответствующего документа. Проект распоряжения, как сообщает агентство dpa, занимает более четырех десятков страниц. Принятие законодательного акта должно состояться еще до конца текущего года, самое позднее - в начале следующего.

Что планируют в Германии?

Согласно проекту, немецкие власти планируют разрешить езду на электрических самокатах по велосипедным дорожкам, но со скоростью не более 20 километров в час. Там, где нет специально обозначенных велосипедных дорожек, на них можно будет передвигаться по проезжей части автомобильных дорог. Уже сейчас представление об этом соседстве у многих начинает вызывать головную боль. Очевидно, что пользователи электросамокатов будут мешать более быстрым велосипедистам, что не прибавит радости и вежливости на и без того переполненных велосипедных дорожках, многие из которых в немецких городах к тому же находятся, мягко говоря, не в лучшем состоянии.

Такими арендными электросамокатами можно пользоваться в столице Австрии - Вене

На электрических самокатах нельзя будет ездить по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам. В проекте также точно оговариваются технические характеристики и другие детали - наличие двух независимых друг от друга тормозов, звонка и мигающих указателей поворота. Также будет необходима страховка, аналогичная полисам для мопедов и мотороллеров. Обязательное использование защитных шлемов не предусматривается, именно поэтому скорость ограничена двадцатью километрами в час. При этом все же будет необходимо иметь водительские права - как минимум, мопедные. Электрическими самокатами можно будет пользоваться только с 15-летнего возраста. Новая инструкция также определит правила пользования гироскутерами и другими легкими персональными электрическими средствами передвижения (PLEV - от английского Personal Light Electric Vehicles). Вопрос о том, можно ли будет брать такие электросамокаты в трамваи, автобусы или поезда, пока остается открытым.

Немецкие эксперты в области мобильности отводят электросамокатам важную роль в будущих транспортных концепциях - особенно, если их можно будет брать с собой в трамваи и поезда, например, в сложенном виде. Поэтому они рекомендуют принять менее строгие правила, то есть не так сильно регулировать технические и прочие аспекты. В свою очередь, специалисты общества технического контроля и надзора TÜV также выступают за более мягкие и гибкие правила, но одновременно требуют больше внимания уделять контролю моделей, особенно - аккумуляторов, которыми они оснащаются. Для них используются мощные и эффективные батареи, что может приводить к перегреву и другим опасным последствиям.

Смотрите также:

Как в Германии наказывают за слишком быструю езду

