 В Германии разрешат электрические самокаты, но условия будут строгими | Советы туристам в Германии | DW | 31.10.2018

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Туристу на заметку

В Германии разрешат электрические самокаты, но условия будут строгими

Незнание законов не освобождает от ответственности - в том числе, если речь идет о передвижении по немецким улицам на электрических самокатах.

Вюрцбург

Эта фотография обычного самоката сделана на фоне необычного граффити в баварском Вюрцбурге. Простые самокаты без моторчиков - это, кончено, прошлый век, но на электрических самокатах детям по немецким улицам ездить все равно не разрешат. Что со взрослыми? 

Инновационный бизнес и электротранспортный прогресс не стоят на месте. Вслед за электрическими автомобилями, мотоциклами, мотороллерами, велосипедами, сегвеями и гироскутерами разных моделей, типов и мощностей на улицах по всему миру один за другим, а затем кое-где и в массовом порядке стали появляться электрические самокаты. В некоторых местах их даже можно брать в краткосрочную аренду на одну поездку, как велосипеды - причем, за этот сегмент рынка, очевидно, в ближайшее время будет вестись конкурентная борьба, немаловажную роль в которой предстоит играть местным властям, в ведении которых находится лицензирование такого рода деятельности. Германия не станет исключением.

Привлекательный и перспективный бизнес

Согласно исследованию, проведенному в американском городе Спокан в штате Вашингтон, каждый арендный электросамокат используется на здешних улицах от девяти до шестнадцати раз в сутки, что очень привлекательно для вложений в такой бизнес. Сбор за открытие замка, то есть за разблокирование самоката, составляет в США в среднем один доллар, каждая минута пользования - 10-12 американских центов. При этом разрешены они там не везде.  

Как считают эксперты, электросамокаты - частные и арендные - в будущем могут внести положительный вклад в решение проблем городского транспорта - для поездок на небольшие расстояния за покупками, на работу, по делам около дома, от станций метро домой и так далее. Однако любые такие новинки на дорогах требуют разработки правил, регулирующих их допуск на улицы и взаимодействие с другими участниками движения - где двигаться, как быстро, кого и как пропускать, куда не выезжать, где парковать, как регистрировать, страховать и так далее.

Электросамокаты одной из прокатных фирм в США

Электросамокаты одной из прокатных фирм в США

Согласно сообщениям из США, американские больницы уже отмечают увеличение количества травм, полученных в результате столкновений с электросамокатами или падений с них. Ездят они быстро. 15-20 километров в час - не редкость. Часто возникают в местах, где пешеходы не ожидают их внезапного появления - например, прямо около входов-выходов или подъездов. Пользователи самокатов также подвергают себя самих повышенному риску. В частности, из-за небольшого диаметра колес и короткого расстояния между осями даже относительно небольшая выбоина или неровность могут привести и приводят к падению.

Правила дорожного движения в Германии

Законодатели не всегда успевают за такими темпами электрического прогресса на дорогах, а разработчики, производители и продавцы не всегда учитывают особенности правил дорожного движения в разных странах. Если где-то на электросамокатах можно разъезжать спокойно, соблюдая правила - например, в австрийской столице Вене, то в Германии это само по себе пока влечет за собой неприятные юридические последствия, с которыми недавно столкнулся один из читателей нашего сайта, написавший в редакцию. Переезжая в Германию, он взял в Мюнхен свой электросамокат, на котором долго и без проблем ездил на работу в России. Когда решил им здесь воспользоваться, был остановлен немецкой полицией и получил штраф, так как эти транспортные средства (вернее - большинство выпускаемых моделей) пока не имеют официального допуска на немецких дорогах, хотя в самой Германии об этом тоже мало кто подозревает. Однако в ближайшее время ситуация должна измениться. В России пользователей такого рода электротранспорта в правовой практике в случае возникновения судебных разбирательств пока относят к категории пешеходов.

Согласно немецким законам, все моторизированные транспортные средства, способные развивать скорость свыше шести километров в час, нуждаются в официальном допуске для использования на дорогах (нем. Straßenzulassung). Как сообщает агентство dpa, в одном только Берлине в текущем году полиция изъяла более шестидесяти электрических самокатов. Стоят они в Германии от нескольких сотен до полутора тысяч евро, но есть и более дорогие модели. На пользователей - при отсутствии отягчающих обстоятельств - налагаются денежные взыскания в размере 70 евро за управление незарегистрированным транспортным средством. Каждый также получает по одному штрафному баллу в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта. При достижении восьми баллов в Германии следует лишение водительских прав. При этом получать эти баллы могут даже пешеходы или лица, вообще не имеющие водительского удостоверения.

Во многих других странах Европы вопросы, связанные с электрическими самокатами, уже отрегулировали, но в Германии очень долго тянули с решением этой задачи, вставшей перед исполнительными властями и законодателями, так сказать, в явочном порядке. В октябре этого года федеральное министерство транспорта наконец-то официально сообщило о разработке соответствующего документа. Проект распоряжения, как сообщает агентство dpa, занимает более четырех десятков страниц. Принятие законодательного акта должно состояться еще до конца текущего года, самое позднее - в начале следующего.

Что планируют в Германии?

Согласно проекту, немецкие власти планируют разрешить езду на электрических самокатах по велосипедным дорожкам, но со скоростью не более 20 километров в час. Там, где нет специально обозначенных велосипедных дорожек, на них можно будет передвигаться по проезжей части автомобильных дорог. Уже сейчас представление об этом соседстве у многих начинает вызывать головную боль. Очевидно, что пользователи электросамокатов будут мешать более быстрым велосипедистам, что не прибавит радости и вежливости на и без того переполненных велосипедных дорожках, многие из которых в немецких городах к тому же находятся, мягко говоря, не в лучшем состоянии.

Такими арендными электросамокатами можно пользоваться в столице Австрии - Вене

Такими арендными электросамокатами можно пользоваться в столице Австрии - Вене

На электрических самокатах нельзя будет ездить по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам. В проекте также точно оговариваются технические характеристики и другие детали - наличие двух независимых друг от друга тормозов, звонка и мигающих указателей поворота. Также будет необходима страховка, аналогичная полисам для мопедов и мотороллеров. Обязательное использование защитных шлемов не предусматривается, именно поэтому скорость ограничена двадцатью километрами в час. При этом все же будет необходимо иметь водительские права - как минимум, мопедные. Электрическими самокатами можно будет пользоваться только с 15-летнего возраста. Новая инструкция также определит правила пользования гироскутерами и другими легкими персональными электрическими средствами передвижения (PLEV - от английского Personal Light Electric Vehicles). Вопрос о том, можно ли будет брать такие электросамокаты в трамваи, автобусы или поезда, пока остается открытым.

Немецкие эксперты в области мобильности отводят электросамокатам важную роль в будущих транспортных концепциях - особенно, если их можно будет брать с собой в трамваи и поезда, например, в сложенном виде. Поэтому они рекомендуют принять менее строгие правила, то есть не так сильно регулировать технические и прочие аспекты. В свою очередь, специалисты общества технического контроля и надзора TÜV также выступают за более мягкие и гибкие правила, но одновременно требуют больше внимания уделять контролю моделей, особенно - аккумуляторов, которыми они оснащаются. Для них используются мощные и эффективные батареи, что может приводить к перегреву и другим опасным последствиям.

Смотрите также: 
Как в Германии наказывают за слишком быструю езду

  • Фленсбург

    Превышение и наказание

    За существенное превышение скорости в Германии ежегодно наказывают свыше двух миллионов водителей - штрафами и баллами в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Этих баллов в Германии боятся больше денежных наказаний. Сгорают они нескоро. Набрал 8 баллов - лишился прав! Придется делать новые.

  • Водительские права

    Превышение и наказание

    Превышение скорости сверх разрешенной до 20 км/ч штрафных баллов за собой не влечет, поэтому в статистике эти нарушения не учитываются. Денежные штрафы за них составляют от 10 до 35 евро. Слишком быстрая езда внутри населенных пунктов обходится дороже, чем за их чертой. Превышение на 21-25 км/ч - 80 евро и один балл, на 51-60 км/ч - 280 евро, 2 балла и два месяца лишения прав.

  • Кельн

    Превышение и наказание

    В населенных пунктах разрешено 50 км/ч, за их пределами на обычных дорогах - 100, если нет других знаков. На автобанах общего ограничения скорости не существует, рекомендуемая - 130 км/ч. Можно смело утверждать, что многие немцы считают свободу передвигаться по автобанам, до предела вдавив педаль газа в пол, почти своим конституционным правом. Дискуссии об ограничениях вызывают бурю возмущений.

  • default

    Превышение и наказание

    Несмотря на интенсивность движения, аварии на автобанах случаются реже, чем на других дорогах, но часто - с более серьезными последствиями. В 2015 году в Германии произошло около 305 тысяч аварий с травмами и человеческими жертвами. Из них на автобанах - около 20 тысяч. Общее число погибших - 3459 человек, на автобанах - 414.

  • На обочине дороги

    Превышение и наказание

    Автор этого самодельного плаката считает, что исправить или спасти лихача может только пересадка мозга. Превышение скорости - одна из наиболее частых причин временного запрета на управление автомобилем в Германии. В 2015 году эта мера применялась 380 тысяч раз. Решения о лишении прав выносились почти 95 тысяч раз - за превышение скорости, езду в нетрезвом виде, после приема наркотиков и т. д.

  • default

    Превышение и наказание

    Слухи о возможности свободно гонять по всем автобанам сильно преувеличены. Протяженность проезжей части в обоих направлениях составляет около 25 тысяч километров. На 2300 участках длинной восемь тысяч километров действуют постоянные или временные ограничения скорости. Знаки устанавливают перед развязками, съездами-въездами, в опасных местах, для снижения шума около жилых районов, перед стройками.

  • Пробка на автобане A4

    Превышение и наказание

    Прейскурант за превышение скорости на автобанах можно изучить, стоя в пробке: 16-20 км/ч - 30 евро; 21-25 км/ч - 70 евро и один балл. Более чем на 70 км/ч - 600 евро, два балла, три месяца без прав. Вину может утяжелить нарушение дистанции. Наказания за это нарушение составляют от 25 до 400 евро и от одного до двух баллов дополнительно.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Радарный контроль, согласно принципам немецких ПДД, должен осуществляться в первую очередь не для наказания, а для воспитания водителей, а также на особо опасных участках с большим количеством аварий. Благие дорожно-педагогические намерения законодателей дают местным властям большой простор для интерпретаций. Штрафы поступают в местные бюджеты, что стимулирует аппетиты бургомистров и казначеев.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Штрафы, по мнению законодателей, не должны иметь привкус наглых поборов. Кроме того, во время замеров следует максимально избегать возникновения аварийных ситуаций. Поэтому на автобанах перед стационарными радарами и отрезками, где часто работают мобильные станции, положено устанавливать соответствующие таблички - "Radarkontrolle".

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Предупреждения о контроле выставляют на автобанах, так как неожиданное торможение может привести к ДТП, ведь заметив радар, многие водители начинают притормаживать, а то и просто резко давят на тормоза, даже если едут с разрешенной скоростью. В населенных пунктах предупреждений о радарах не требуется.

  • Лошадь на дороге

    Превышение и наказание

    В Германии установлено около 3500 стационарных радаров. Впрочем, техника совершенствуется. Есть системы, фотографирующие мотоциклы, то есть - со спины. Каждая установка обходится в несколько десятков тысяч евро. Корпус установки - своего рода сейф. Бывают случаи, когда водители пытаются взломать радар, чтобы изъять пленку, но безуспешно. Иногда радары делают курьезные снимки - такие или такие...

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Этот снимок был сделан стационарным радаром в Гамбурге. Автомобиль значился в списке угнанных, что во многом объясняет ситуацию и намерения тех, кто в нем находился. Скорость машины составляла почти 110 километров в час при разрешенных 50.

  • Уведомление о штрафе

    Превышение и наказание

    Поступления в бюджет от каждой установки могут достигать нескольких миллионов евро в год. Один из самых известных пунктов находится на трассе A2 у Билефельда. Радарами здесь контролируют каждую полосу, а вспышки срабатывают ежеминутно. Каждый второй снимок ведет к штрафу. Годовая сумма составляет 10-12 миллионов евро.

  • Полицейский автомобиль

    Превышение и наказание

    К ответственности удается привлекать далеко не каждого нарушителя. Во-первых, не все сделанные снимки отвечают техническим и юридическим требованиям. Во-вторых, трудно получать штрафы с водителей машин с иностранными номерами. С некоторыми странами Западной Европы соглашения существуют, но восточноевропейские граждане часто остаются безнаказанными.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Иначе дела обстоят при замерах с участием полицейских, когда нарушителей тормозят через пару сотен метров после открытого или скрытого поста мобильного контроля в населенных пунктах или на обычных дорогах. Автобаны для выявления особо наглых лихачей патрулируют на неприметных машинах, оснащенных специальной техникой и системами видеозаписи. В этих случаях штрафы взимаются на месте.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Немецкие водители - большие мастера оспаривать штрафы в судах. Особенно это касается ситуаций, когда замеры проводятся мобильными станциями или ручными радарами. К их допуску и эксплуатации предъявляются очень жесткие требования, а настройка на каждом новом месте фиксируется в подробных протоколах. При этом от результата в пользу водителя вычитается возможная погрешность в 3-5 процентов.

  • Автобан

    Превышение и наказание

    Штрафы за превышение скорости должны выписываться в течение трех месяцев. В противном случае истекает срок давности. Например, стационарный радар в Билефельде в сутки делает около 1200 снимков. Чтобы дела не устаревали, обработкой данных занимается почти 40 сотрудников городской администрации.

  • Радар

    Превышение и наказание

    В некоторых городах местные власти устанавливают, так сказать, холостые радары, не делающие фотографий. На заметных издалека табло они показывают водителю сначала скорость, а затем, в зависимости от результата, соответствующий смайлик - улыбающийся или недовольный.


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