В Германии представили многоразовую коробку для доставки пиццы (фото)

Нюрнберг • Эта и другие фотографии сделаны на специализированной выставке FachPack 2019, проходящей сейчас в немецком городе Нюрнберге. В ней участвуют производители упаковок, упаковочных материалов и тары, а также соответствующего оборудования и разработчики новых технологий.

Борьба с пластиковым и прочим бытовым мусором сейчас имеет особую актуальность. В Германии, например, во многих местах уже ввели залоговые системы, позволяющие использовать многоразовые стаканчики для кофе to go вместо одноразовых. На нюрнбергской выставке представили такие многоразовые коробки для сервисов по доставке пиццы. Для транспортировки горячая пицца помещается в специальный контейнер на картонном поддоне, на которым затем и передается клиенту. Пустую многоразовую коробку курьер сразу забирает обратно.

Промышленный дизайнер Йонна Брайтенхубер (Jonna Breitenhuber) представляет свою разработку - Soapbottle

Еще одна новинка выставки - такие емкости для жидкого мыла, состоящие из… твердого мыла. Когда жидкое содержимое заканчивается, сама упаковка тоже используется для мытья рук или стирки, пока полностью не исчезнет.

Менеджер фирмы bayern design GmbH Елена Пигато (Elena Pigato) демонстрирует упаковку порошка для приготовления краски фирмы RAW Paints

На этой фотографии - сухая краска для стен. Обычная краска фасуется в большие пластиковые ведра. От них можно будет отказаться, существенно уменьшив количество расходуемого пластика. Кроме того, порошок, в который перед использованием нужно просто добавить воду и размешать, весит меньше, что, в частности, сокращает расходы энергии на транспортировку.

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Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии



Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В Германии хорошо развита система сбора и утилизации мусора. За неправильное обращение с отходами грозят штрафы, в каждой федеральной земле - свои. Заглянем в каталог штрафов Северного Рейна - Вестфалии, самой многонаселенной федеральной земли.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За бытовой мусор, например, за содержимое пепельницы, кожуру бананов или одноразовую посуду, выброшенные в неположенном месте, взимается штраф от 10 до 25 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Конечно, все проконтролировать и найти нарушителя не так просто. Но если его установят, за разбросанные в лесу пластиковые канистры, упаковку и прочие подобные "мелкие" отходы можно получить штраф до 80 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Нелегальные отходы - прежде всего, проблема крупных городов, таких как Дюссельдорф или Кельн. На их устранение только в Северном Рейне - Вестфалии ежегодно расходуется около 7 миллионов евро. Бывает, что мусор выбрасывают вдоль дорог, а также на парковках. Это опасно, в частности, из-за риска распространения африканской чумы у свиней. За это предусмотрен штраф до 500 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Выброшенные в неположенном месте банки с остатками лака, краски, белил обойдутся нарушителю в 25-80 евро (в зависимости от объема). Если же в состав краски входят синтетические компоненты, загрязняющие окружающую среду и требующие особых условий утилизации, сумма штрафа намного увеличивается.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно только заранее вызвать. А тем, кто просто выставит такой мусор на улицу, в Германии грозит штраф от 50 до 150 евро за небольшие вещи и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Электроприборы можно сдать бесплатно в специальном приемном пункте. Их обязаны принять и в магазине: мелкую бытовую технику - бесплатно, а если речь идет о крупных холодильниках или стиральных машинах, то в обмен на приобретение нового товара. Попытка выбросить холодильник в лесу стоит от 100 до 300 евро. И до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Строительный мусор можно сдать в пункте приема вторсырья - за определенную плату. Можно обратиться и в платную службу вывоза. За отслужившие обои, ламинат, ковролин, линолеум, плитку или кирпичи объемом до 1 кубометра нарушителю, пойманному с поличным, придется заплатить штраф в размере от 100 до 410 евро. За больший объем взимается до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В малоквартирных домах и в сельской местности для растительных отходов есть специальные контейнеры. Но если "зеленого" органического мусора много, то лучше отвезти его в коммунальный пункт сбора. Принимают такие отходы бесплатно. А вот за несанкционированную утилизацию грозит штраф до 5 до 820 евро в зависимости от объема.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Тому, кто ленится утилизировать автозапчасти или шины как положено, тоже придется раскошелиться. Штраф от 80 до 200 евро взимается за шины, выброшенные "на природе". Если их не больше пяти штук. За большее количество выброшенных шин налагается штраф до 510 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Сломанный велосипед, выброшенный в неположенном месте, будет стоить его бывшему владельцу от 20 до 80 евро, а разбитый мотоцикл - от 50 до 200 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За крупный железный автохлам, брошенный на произвол судьбы, предусмотрен штраф в размере от 100 до 1500 евро. За многократное нарушение закона или, например, за вывоз нескольких машин, нарушителю придется заплатить до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок, используя для этого специальный целлофановый пакетик, в Германии обязаны их хозяева. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах, установленных у парков, скверов или в пешеходных зонах. Не уберете - придется заплатить от 10 до 100 евро в зависимости от "места преступления". Автор: Инга Ваннер



Как отказаться от пластика в быту

Как отказаться от пластика в быту Найти альтернативу пластику Пластиковый мусор - бич нашего времени. Он захламил и сушу, и мировой океан. Все это заставляет людей искать альтернативы пластику. Многие компании постепенно выводят из обращения изделия из него. В планах Европейского союза - запрет пластиковых одноразовых тарелок, вилок, ножей, соломинок для напитков. Подборка DW – о том, какую лепту в решение глобальной проблемы может внести каждый из нас.

Как отказаться от пластика в быту Для тех, кому лень готовить Услуга "еда навынос" появилась в 1970-х годы в США и быстро обрела популярность во всем мире. Как это удобно: зашел после работы в закусочную быстрого питания, купил горячее блюдо в герметичной пластиковой упаковке и дома, уютно устроившись перед телевизором, насладился его вкусом и ароматом. Или заказал еду на дом. Совет DW: если вам лень готовить, лучше сходите с друзьями в кафе.

Как отказаться от пластика в быту Беда спортивной одежды Один из источников загрязнения мирового океана - стирка. Микроскопические частицы пластика, выделяемые во время нее, попадают через канализационные трубы в экосистему. Серьезный загрязнитель окружающей среды – спортивная одежда, которую, как правило, делают из полиэстера, нейлона, других искусственных тканей. Совет DW: покупайте одежду из экологичных натуральных материалов.

Как отказаться от пластика в быту Экологичная стирка Есть и альтернатива. Для стирки вещей из нежных тканей часто используется специальный мешок. Одна берлинская фирма разработала мешок, не только предохраняющий такую одежду от повреждений, но и отфильтровывающий частицы пластика из синтетических тканей. Как утверждает производитель, они остаются в мешке, и после стирки их можно утилизировать. Совет DW: присмотритесь к подобного рода изделиям!

Как отказаться от пластика в быту Правильная зубная щетка Зубная щетка - кладезь микробов и бактерий. Стоматологи рекомендуют каждые три месяца ее менять. Так-то оно так, но следуя этому совету, мы вносим существенный вклад в общий объем пластикового мусора, ведь зубные щетки обычно делают из пластмассы. Совет DW: при покупке зубной щетки отдавайте предпочтение изделиям с деревянным или бамбуковым корпусом и натуральной щетиной.

Как отказаться от пластика в быту Для чистки ушных раковин Срок службы ватных палочек с пластмассовым стержнем, используемых для чистки ушных раковин, значительно короче, чем у зубных щеток: они предназначены для одноразового использования. Надо ли говорить о том, что такая продукция только увеличивает объем пластикового мусора на Земле. Совет DW: замените пластиковые палочки на бумажные или бамбуковые.

Как отказаться от пластика в быту Выбирая косметику Микрочастицы пластика содержатся во многих средствах по уходу за лицом и телом - кремах, шампунях, зубных пастах, гелях для душа. Вместе с водопроводной водой они попадают в реки, моря и океаны, где от отравляют рыб и животных. Совет DW: при выборе косметики обращайте внимание на ее состав и следите, чтобы в него не входили полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилентерефталат (ПЭТФ).

Как отказаться от пластика в быту Еще одна причина отказаться от автомобиля Ни один автомобиль не может обойтись без покрышек. Это знает каждый. Но не все задумываются о том, как загрязняет экологию токсичная резина. В Германии, например, где автомобилестроение занимает одно из ведущих мест в экономике, изношенные автошины - главный источник микропластика. В ФРГ на свалку отправляют около 120 тысяч автопокрышек в год. Совет DW: больше ходите пешком!

Как отказаться от пластика в быту Альтернатива пластиковой посуде Одноразовая пластиковая посуда широко используется и на семейных пикниках, и на массовых праздниках. Понятно, что в целях безопасности стеклянная посуда, скажем, на рок-фестивалях запрещена. Но альтернативу пластику найти можно. Совет DW: покупайте посуду из прессованного картона или используйте деревянную. И хотя бы во время домашних выездов на природу используйте не одноразовую.

Как отказаться от пластика в быту Эксперимент с форматом "кофе с собой" В Германии постепенно выводят из обращения пластиковые стаканчики, заменяя их на плотные бумажные. В некоторых кофейнях в качестве теста даже предлагают "кофе с собой" в керамических чашках многократного использования за минимальный залог. Тем не менее, немцы, по данным защитников природы, пока еще каждый час покупают около 320 тысяч пластиковых стаканчиков с кофе.

Как отказаться от пластика в быту Съедобные шарики вместо пластиковой бутылки Принципиально новая альтернатива пластиковым бутылкам для воды – разработанная в Лондоне емкость в виде съедобной разлагаемой шарообразной капсулы. Внешняя мембрана био-упаковки Ooho сделана из экстракта морских водорослей. Ее создатели надеются, что благодаря появлению на рынке этого продукта объем загрязнения окружающей среды заметно снизится. Автор: Наталия Королева, Бригитте Остерат



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