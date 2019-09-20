 В Германии полтора миллиона человек вышли на акции в защиту климата | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.09.2019

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Мир

В Германии полтора миллиона человек вышли на акции в защиту климата

В 150 странах мира проходит экологическая акция Global Strike 4 Climate. В Германии проходят порядка 500 акций протеста.

Демонстрация в защиту климата в Берлине

Во многих городах Германии в пятницу, 20 сентября, проходят марши в защиту климата в рамках международной акции. По всей стране было анонсировано более 500 акций. По данным движения Fridays for Future, они собрали 1,4 мллиона человек. В частности, в Берлине демонстрация насчитывает 270000 человенк, а в Гамбурге - 100000. Во Франкфурте-на-Майне из-за демонстраций наблюдаются значительные перебои с движением транспорта. Местная полиция сообщила о "незаявленных блокадах вокруг Франкфурта", которые уже привели к авариям, и предупредила о принятии мер.

Протесты в Азии, Африке и Антарктиде

В Австралии около 300 тысяч человек приняли участие в акциях в рамках международной акции в защиту климата Global Strike 4 Climate. В Мельбурне в пятницу, 20 сентября, около 100 тысяч школьников и студентов выступили за принятие срочных мер против изменений климата, в Сиднее насчитывалось около 80 тысяч демонстрантов.

Акции поддерживаются, в числе прочего, католической церковью. "Мы аплодируем молодежи, выступающей за экологическую справедливость", - заявил глава конференции католических орденов Австралии Питер Кэролл.

В КНР не разрешили проведение демонстраций. Несмотря на запрет властей, китайские активисты призвали граждан выйти на протестные акции. "У китайской молодежи есть собственные методы (проведения протестов. - Ред.)", - приводит агентство Reuters слова одной из активисток.

В протестной акции в Гонконге насчитали около 50 участников. В Нью-Дели в митинге участвовали также несколько десятков студентов и экологических активистов, в столице Таиланда организаторы сообщили о 250 участниках.

Протесты проходят и во многих городах Африки. В частности, в центре Найроби несколько сот человек участвовали в шествии к зданию министерства окружающей среды Кении и потребовали от правительства отказаться от планов строительства угольной электростанции.

Акция протеста в защиту климата проходит и в Антарктиде. Таким образом, глобальная забастовка в защиту климата охватывает все семь континентов.

В России - одиночные пикеты и массовые акции

В ряде российских городов также проходят акции экологических активистов, их поддерживает российское отделение "Гринписа", а также движение Fridays For Future Russia. Митинги и массовые пикеты проходят в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Сочи и Кирове, одиночные пикеты - в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Гусе-Хрустальном, пишет "Коммерсант". Власти в Москве не согласовали массовые акции.

В российском "Гринписе" сообщили о проведении одиночных пикетов во Владивостоке.

Контекст

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Власти ФРГ планируют субсидировать экологичный образ жизни, например покупку электрокара, и взимать плату за эмиссию СО2: чем она больше от товара, тем дороже тот обойдется покупателю. (19.09.2019)

Акции протеста в 150 странах

В общей сложности демонстрации в защиту климата в рамках международной акции запланированы примерно в 150 странах. К участию в глобальной забастовке призвали около двухсот организаций и общественных инициатив, в том числе молодежное движение "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future). Инициатор движения, 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг выступит на протестной акции в Нью-Йорке, где руководство 1700 школ разрешило учащимся не посещать занятия ради участия в акции.

Первая подобная всемирная забастовка состоялась в марте 2019 года. Тогда в немецких городах к ней присоединились около 300 тысяч человек. Следующую глобальную акцию двумя месяцами позже поддержали порядка 350 тысяч протестующих в Германии. Акции против изменения климата под девизом "Пятницы ради будущего" начались в августе 2018 года. Лишь за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение.

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