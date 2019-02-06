В Германии отмечают 100-летие создания Веймарской республики

В Национальном театре Веймара в среду, 6 февраля, состоялась торжественная церемония по случаю столетия созыва Веймарского учредительного собрания. В ней приняли участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) и другие высокопоставленные политики федерального и регионального уровня.

"Веймарские идеалы свободы и демократии, правового и социального государства не потерпели поражения в истории, а, к счастью, напротив, прочно и неизменно укрепились в фундаменте нашего Основного закона и нашей республики", - заявил в своем выступлении Штайнмайер. Вместе с тем он отметил, что "мы не можем расслабляться" сейчас, когда есть те, кто "считает дебаты в парламентах пустой болтовней, совершает вербальные и даже насильственные нападения на политических активистов и теряет веру в ценность демократии".

Значение Веймарской конституции для Основного закона ФРГ

Меркель в свою очередь назвала появление Веймарского учредительного собрания значимым шагом к демократии. Канцлер напомнила, что Основной закон ФРГ, которому в этом году исполняется 70 лет, основывался именно на Веймарской конституции, которая ввела такие важные гражданские права, как женское избирательное право. Сейчас необходимо мотивировать молодежь на участие в демократических процессах, заявила Меркель, отметив, что "каждое поколение должно вновь бороться за демократию".

6 февраля 1919 года в Национальном театре Веймара состоялось первое заседание Учредительного собрания Германии. Его члены создали республиканскую систему государственного управления и приняли демократическую конституцию, где были впервые в истории страны были закреплены основополагающие права и свободы граждан. Учредительное собрание и просуществовавшая до 1933 года республика получили название "Веймарские".

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