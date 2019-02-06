 В Германии отмечают 100-летие создания Веймарской республики | Новости из Германии о Германии | DW | 06.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В Германии отмечают 100-летие создания Веймарской республики

Веймарские идеалы прочно укрепились в фундаменте нашего Основного закона, заявил президент ФРГ на праздновании столетия созыва первого демократического парламента Германии.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

В Национальном театре Веймара в среду, 6 февраля, состоялась торжественная церемония по случаю столетия созыва Веймарского учредительного собрания. В ней приняли участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) и другие высокопоставленные политики федерального и регионального уровня.  

Контекст

19 января 1919 года на выборах в Веймарское учредительное собрание женщины впервые участвовали в голосовании. (17.01.2019)

В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО, связанных с немецкой классической литературой и с историей современной архитектуры. (29.09.2014)

"Веймарские идеалы свободы и демократии, правового и социального государства не потерпели поражения в истории, а, к счастью, напротив, прочно и неизменно укрепились в фундаменте нашего Основного закона и нашей республики", - заявил в своем выступлении Штайнмайер. Вместе с тем он отметил, что "мы не можем расслабляться" сейчас, когда есть те, кто "считает дебаты в парламентах пустой болтовней, совершает вербальные и даже насильственные нападения на политических активистов и теряет веру в ценность демократии".

Значение Веймарской конституции для Основного закона ФРГ

Меркель в свою очередь назвала появление Веймарского учредительного собрания значимым шагом к демократии. Канцлер напомнила, что Основной закон ФРГ, которому в этом году исполняется 70 лет, основывался именно на Веймарской конституции, которая ввела такие важные гражданские права, как женское избирательное право. Сейчас необходимо мотивировать молодежь на участие в демократических процессах, заявила Меркель, отметив, что "каждое поколение должно вновь бороться за демократию".

6 февраля 1919 года в Национальном театре Веймара состоялось первое заседание Учредительного собрания Германии. Его члены создали республиканскую систему государственного управления и приняли демократическую конституцию, где были впервые в истории страны были закреплены основополагающие права и свободы граждан. Учредительное собрание и просуществовавшая до 1933 года республика получили название "Веймарские".

Смотрите также:

  • Георг Шольц. Строим планы (1922)

    Блеск и нищета Веймарской республики

    Георг Шольц. "Строим планы" (1922)

    Первая мировая война, проигранная Германией, принесла ей инфляцию, дефицит, безработицу. Но в 1920-е годы Веймарская республика встала на путь стабилизации, люди стали увереннее смотреть в будущее. Атмосферу той эпохи передает выставка "Блеск и нищета в Веймарской республике" ("Glanz und Elend in der Weimarer Republik") во франкфуртском музее Schirn.

  • Карл Хофер. The Tiller Girls (1927)

    Блеск и нищета Веймарской республики

    Карл Хофер. "The Tiller Girls" (1927)

    "Золотыми двадцатыми" называют яркий период с 1924 по 1929 годы. Это было особенное для Германии время: рушились устои, жизнь била ключом, пьянила свобода... В городах появились кабаре, где рекой лилось шампанское, танцевали на столах и даже показывали стриптиз. Очень популярна была и британская танцевальная труппа Джона Тиллера The Tiller Girls, часто выступавшая в Берлине.

  • Георг Шольц. Кафе (Рыцарь свастики) (1921)

    Блеск и нищета Веймарской республики

    Георг Шольц. "Кафе (Рыцарь свастики)" (1921)

    В 1920-е годы живопись находилась под влиянием "Новой вещественности" - арт-течения, противостоявшего позднему романтизму и экспрессионизму и практиковавшего критичную форму реализма. Одним из его лидеров был Георг Шольц. На этой картине он изобразил бюргера со свастикой на лацкане пиджака. Национализм уже тогда начал обретать популярность.

  • Отто Дикс. Дама с вуалью и норкой (1920)

    Блеск и нищета Веймарской республики

    Отто Дикс. "Дама с вуалью и норкой" (1920)

    Полотна одного из видных представителей "Новой вещественности" Отто Дикса полны сарказма и способны вызвать шок. Участник Первой мировой, он часто изображал войну. Не менее страшной предстают в его работах и ее последствия. Отто Дикс вернулся с фронта и увидел улицы немецких городов, переполненные инвалидами, нищими, беспризорниками, проститутками...

  • Кристиан Шад. Полуобнаженная натурщица (1929)

    Блеск и нищета Веймарской республики

    Кристиан Шад. "Полуобнаженная натурщица" (1929)

    Около 200 работ представлены в нынешней франкфуртской экспозиции. Большая часть из 62 их авторов участвовала в Первой мировой войне. Кристиану Шаду, сыну известного адвоката, мобилизации удалось избежать: он вовремя уехал в швейцарский Цюрих. В отличие от других художников "Новой вещественности", он позже не подвергся преследованиям со стороны нацистов.

  • Кристиан Шад. Влюбленные юноши (1929)

    Блеск и нищета Веймарской республики

    Кристиан Шад. "Влюбленные юноши" (1929)

    "Золотые двадцатые" - это "нет" предрассудкам и "да" сексуальной свободе. Берлин, например, пользовался славой гомосексуальной столицы. В этом городе геи и лесбиянки могли не скрывать своей сексуальной ориентации, не опасаясь гонений, хотя нацеленный против гомосексуалов параграф 175 в уголовном праве и существовал. Дадаист Кристиан Шад отображает это явление на некоторых своих полотнах.

  • Макс Оппенгеймер. Шестидневные велогонки (1929)

    Блеск и нищета Веймарской республики

    Макс Оппенгеймер. "Шестидневные велогонки" (1929)

    Новый ритм послевоенной жизни продиктовал рождение нового стиля. В 1920-е годы жители Веймарской республики стали повально увлекаться физкультурой и спортом, участвовать в спортивных состязаниях. Это заставило их добавлять в свой гардероб укороченные брюки, шорты, комбинезоны, трикотажные купальные костюмы, футболки.

  • Карл Хофер. Безработные (1932)

    Блеск и нищета Веймарской республики

    Карл Хофер. "Безработные" (1932)

    В 1929 году начался мировой экономический кризис, крайне негативно отразившийся на Веймарской республике и ставший началом ее заката. Была парализована экономика, инфляция достигла небывалых масштабов, число безработных выросло до 6 миллионов. Стало расти влияние национал-социалистов. В 1933 году, когда они пришли в Германии к власти, Веймарская республика пала.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 05:01
Now live
05:01 мин

Веймар – родина немецкого классицизма

Контекст

Блеск и нищета Веймарской республики

1920-е годы - один из самых ярких и плодотворных периодов в истории Германии. Страна оправилась от последствий Первой мировой войны и торопилась наверстать потерянное время. (18.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Веймар – родина немецкого классицизма  

Вавилон-Берлин третий сезон: как отбирали актеров на съемки в сериале  

Памяти Гёте: новая выставка в Веймаре  

Также по теме

Deutschland Reichstag in Berlin | Flaggen EU & Deutschland

Для внутренней политики ФРГ 2019 год будет напряженным 26.12.2018

Немцы любят стабильность. Но в 2019 году немецкая политика вряд ли будет стабильной. Состоятся ли в ФРГ новые выборы?

Deutschland Angela Merkel Scheitern der Sondierungsgespräche

4 варианта выхода из кризиса для Ангелы Меркель 20.11.2017

Канцлеру Меркель не удалось сформировать правительственную коалицию из четырех партий. DW - о том, как теперь могут развиваться события.

Bundesversammlung 2012

Голосование без интриги, или Кто выбирает президента Германии 11.02.2017

На пост главы немецкого государства, выборы которого прошли 12 февраля, претендовали пять кандидатов. Но шансы были только у одного - Франка-Вальтера Штайнмайера. DW - о том, как проходят выборы федерального президента.

Реклама

Самые читаемые

Трамп рассказал американцам об "экономическом чуде" и "глупых войнах"  

ЕСПЧ обязал РФ выплатить семье убитого замглавы МЧС Чечни 69 тысяч евро  

Что меняется в выдаче россиянам виз в Германию  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно