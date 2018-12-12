В Германии остро не хватает Дедов Морозов

Вообще-то Дед Мороз должен приезжать на санях, которые тянут за собой олени, но сейчас он обычно приезжает на машине или на общественном транспорте. Если вообще приезжает. В этом году в некоторых регионах Германии на Деда Мороза надежды мало - разве что эту роль сыграет кто-нибудь из членов семьи. "Чрезвычайная ситуация: Саксония может остаться без Дедов Морозов!" - так пишет газета Dresdner Morgenpost. "Волнуемся по поводу Деда Мороза", - вторит ей Mitteldeutsche Zeitung.

Спрос на Дедов Морозов превышает предложение

В чем дело? Почему в Германии стало остро не хватать приносящих в Рождество на дом подарки белобородых стариков в красном зипуне, красной шапке с белой опушкой и мешком за плечами? Их всегда за небольшие деньги (как правило, от 30 до 70 евро) можно было заказать в специальных фирмах, на бирже труда или в Обществе по содействию учащимся вузов (Deutsche Studentenwerk - DSW), которое предлагало эту, как говорится, непыльную работенку студентам и даже предоставляло вышеупомянутую "спецодежду".

"У молодежи сегодня нет никакого желания работать в выходные дни", - жалуется Вилли Дамен (Willi Dahmen), владелец агентства из города Целле, которое, среди прочего, посредничает в поиске Дедов Морозов. Спрос явно превышает предложение. По словам Дамена, он мог бы трудоустроить на время Рождества еще 30-40 человек, в том числе и на корпоративы, где платят еще лучше, чем частные заказчики. Но желающих сыграть роль Деда Мороза все меньше и меньше.

На полтысячи евро желающих нет

И это несмотря на то, что те из них, кто согласился бы это сделать в нескольких домах в Сочельник, 24 декабря, могли бы, как показывает практика, заработать около 500 евро! А если человек, превратившийся в этот день в Деда Мороза, к тому же умеет играть на гитаре и хорошо поет, то даже еще больше. Во всяком случае, это обещает своим студентам Яна Юдиш (Jana Judisch) из берлинского филиала DSW.

Но желающих так мало, что впервые за 70 лет столичное Общество по содействию учащимся вузов вообще отказалось в этом году от посредничества в поиске Дедов Морозов.

Мы посмотрели в интернете наугад несколько сайтов, предлагающих работу, и везде ищут Дедов Морозов: 6 вакансий, 3 вакансии, 14 вакансий... А, между прочим, частные агентства платят за это больше, чем биржи труда, имеющие дело с безработными, но и те не рвутся разносить подарки и спрашивать детей, хорошо ли они себя вели в этом году и какой стишок выучили, чтобы рассказать Деду Морозу.

Казалось бы: что тут сложного? Прошел небольшую подготовку, надел тулуп и шапку с помпоном, поговорил 15-20 минут с ребенком, вручил купленный для него родителями подарок, а если им и ребенку все это понравилось, еще и получил сверх договорной оплаты щедрые чаевые! Но нет. И приходится столичной газете Berliner Zeitung бросать отчаянный клич: "Срочно нуждаемся в Дедах Морозах!"

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Рождественские почтамты Рождественская почта Рождественские почтовые отделения есть во многих странах. Почты российского Деда Мороза расположены в Великом Устюге и Кузьминском лесу в Москве, белорусского - в Каменецком районе, американского Санта-Клауса - в городе Санта-Клаус в штате Индиана. В Германии таких отделений - девять. Письма приходят со всего мира, как видно на этой карте.

Рождественские почтамты Небесные названия Немецкие рождественские почтамты находятся в местах с "говорящими" названиями: от "Ангело-Церковска" (Engelskirchen) в Северном Рейне - Вестфалии и "Святого Николая" (St. Nikolaus) в Сааре до "Николаевки" (Nikolausdorf) и "Врат небесных" (Himmelpforten) в Нижней Саксонии. Работу большинства их них организует почтовый концерн Deutsche Post, но есть также два полностью на общественных началах.

Рождественские почтамты Команда немецкого Санта-Клауса Отвечают на письма Рождественский Дед - Вайнахтсман (Weihnachtsmann), Рождественское Дитя - Кристкинд (Christkind), Святой Николай (Sankt Nikolaus), а также штатные ангелы из числа сотрудников почтового концерна Deutsche Post и (или) добровольные помощники, владеющие не только немецким, но и другими языками. Писем приходит много. В один только "Небесный город" Химмельштадт - около 80 тысяч.

Рождественские почтамты Хороший повод К своим письмам дети иногда прилагают подарки для Рождественского Деда, например, соски-пустышки, с которыми они на радость родителям наконец-то решили торжественно расстаться в канун праздника.

Рождественские почтамты Северный полюс В Германии первое такое почтовое отделение было открыто в 1966 году в саарском Санкт-Николаусе. Сейчас в него приходит около 20 тысяч писем ежегодно, на которые отвечают 35 здешних помощников Святого Николая. Доходят даже письма, направленные на "Северный полюс". Немецкая почта доставляет их в рождественские отделения, но лучше все же сразу выбрать один из следующих адресов:

Рождественские почтамты Святому Николаю An den Nikolaus / 66351 St. Nikolaus / Germany

Рождественские почтамты Рождественскому Дитяти An das Christkind / 97267 Himmelstadt / Germany

Рождественские почтамты Рождественскому Дитяти An das Christkind / 51777 Engelskirchen / Germany

Рождественские почтамты Рождественскому Деду An den Weihnachtsmann / Himmelsthür, 31137 Hildesheim / Germany

Рождественские почтамты Рождественскому Деду An den Weihnachtsmann / 21709 Himmelpforten / Germany

Рождественские почтамты Святому Николаю An den Nikolaus / 49681 Nikolausdorf / Germany

Рождественские почтамты Рождественскому Деду An den Weihnachtsmann / Weihnachtspostfiliale / 16798 Himmelpfort / Germany

Рождественские почтамты Рождественскому Деду An den Weihnachtsmann / 99706 Himmelsberg / Germany

Рождественские почтамты Рождественскому Деду An den Weihnachtsmann in Himmelreich / 31535 Neustadt am Rübenberge / Germany Автор: Максим Нелюбин

