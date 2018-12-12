 В Германии остро не хватает Дедов Морозов | Учеба и работа в Германии | DW | 13.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Учеба и карьера

В Германии остро не хватает Дедов Морозов

Дед Мороз приходит к немецким детям в Рождество, поэтому и называется Weihnachtsmann - Рождественский Дед. Правда, в этом году многим детям придется обойтись без него.

Уходящие Деды Морозы

Вообще-то Дед Мороз должен приезжать на санях, которые тянут за собой олени, но сейчас он обычно приезжает на машине или на общественном транспорте. Если вообще приезжает. В этом году в некоторых регионах Германии на Деда Мороза надежды мало - разве что эту роль сыграет кто-нибудь из членов семьи. "Чрезвычайная ситуация: Саксония может остаться без Дедов Морозов!" - так пишет газета Dresdner Morgenpost. "Волнуемся по поводу Деда Мороза", - вторит ей Mitteldeutsche Zeitung.

Спрос на Дедов Морозов превышает предложение

В чем дело? Почему в Германии стало остро не хватать приносящих в Рождество на дом подарки белобородых стариков в красном зипуне, красной шапке с белой опушкой и мешком за плечами? Их всегда за небольшие деньги (как правило, от 30 до 70 евро) можно было заказать в специальных фирмах, на бирже труда или в Обществе по содействию учащимся вузов (Deutsche Studentenwerk - DSW), которое предлагало эту, как говорится, непыльную работенку студентам и даже предоставляло вышеупомянутую "спецодежду".

Контекст

Первые в мире печатные рождественские открытки выпустили 175 лет назад - в 1843 году в Англии. В Германии они начали широко распространяться в начале XX столетия.

В Германии начался сезон продажи рождественских елок - их можно купить прямо в питомниках, в магазинах или на специальных елочных базарах. (13.12.2018)

Рождественские и новогодние праздники невозможно представить без Деда Мороза, который приносит подарки.

Самое сложное в этой профессии - не опоздать и не перепутать квартиры. Но и этому в Берлине учат начинающих Дедов Морозов. С одним из них встретился корреспондент DW.

Грядет светлый рождественский праздник, надо позаботиться о подарках. Какие именно подарки больше всего популярны в Германии? (19.12.2013)

"У молодежи сегодня нет никакого желания работать в выходные дни", - жалуется Вилли Дамен (Willi Dahmen), владелец агентства из города Целле, которое, среди прочего, посредничает в поиске Дедов Морозов. Спрос явно превышает предложение. По словам Дамена, он мог бы трудоустроить на время Рождества еще 30-40 человек, в том числе и на корпоративы, где платят еще лучше, чем частные заказчики. Но желающих сыграть роль Деда Мороза все меньше и меньше.

На полтысячи евро желающих нет

И это несмотря на то, что те из них, кто согласился бы это сделать в нескольких домах в Сочельник, 24 декабря, могли бы, как показывает практика, заработать около 500 евро! А если человек, превратившийся в этот день в Деда Мороза, к тому же умеет играть на гитаре и хорошо поет, то даже еще больше. Во всяком случае, это обещает своим студентам Яна Юдиш (Jana Judisch) из берлинского филиала DSW.

Но желающих так мало, что впервые за 70 лет столичное Общество по содействию учащимся вузов вообще отказалось в этом году от посредничества в поиске Дедов Морозов.

Дед Мороз задумался

Мы посмотрели в интернете наугад несколько сайтов, предлагающих работу, и везде ищут Дедов Морозов: 6 вакансий, 3 вакансии, 14 вакансий... А, между прочим, частные агентства платят за это больше, чем биржи труда, имеющие дело с безработными, но и те не рвутся разносить подарки и спрашивать детей, хорошо ли они себя вели в этом году и какой стишок выучили, чтобы рассказать Деду Морозу.

Казалось бы: что тут сложного? Прошел небольшую подготовку, надел тулуп и шапку с помпоном, поговорил 15-20 минут с ребенком, вручил купленный для него родителями подарок, а если им и ребенку все это понравилось, еще и получил сверх договорной оплаты щедрые чаевые! Но нет. И приходится столичной газете Berliner Zeitung бросать отчаянный клич: "Срочно нуждаемся в Дедах Морозах!"

Смотрите также:

  • Рождественская почта

    Рождественские почтамты

    Рождественская почта

    Рождественские почтовые отделения есть во многих странах. Почты российского Деда Мороза расположены в Великом Устюге и Кузьминском лесу в Москве, белорусского - в Каменецком районе, американского Санта-Клауса - в городе Санта-Клаус в штате Индиана. В Германии таких отделений - девять. Письма приходят со всего мира, как видно на этой карте.

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Небесные названия

    Немецкие рождественские почтамты находятся в местах с "говорящими" названиями: от "Ангело-Церковска" (Engelskirchen) в Северном Рейне - Вестфалии и "Святого Николая" (St. Nikolaus) в Сааре до "Николаевки" (Nikolausdorf) и "Врат небесных" (Himmelpforten) в Нижней Саксонии. Работу большинства их них организует почтовый концерн Deutsche Post, но есть также два полностью на общественных началах.

  • Кристкинд в Энгельскирхене (Engelskirchen)

    Рождественские почтамты

    Команда немецкого Санта-Клауса

    Отвечают на письма Рождественский Дед - Вайнахтсман (Weihnachtsmann), Рождественское Дитя - Кристкинд (Christkind), Святой Николай (Sankt Nikolaus), а также штатные ангелы из числа сотрудников почтового концерна Deutsche Post и (или) добровольные помощники, владеющие не только немецким, но и другими языками. Писем приходит много. В один только "Небесный город" Химмельштадт - около 80 тысяч.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Хороший повод

    К своим письмам дети иногда прилагают подарки для Рождественского Деда, например, соски-пустышки, с которыми они на радость родителям наконец-то решили торжественно расстаться в канун праздника.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Северный полюс

    В Германии первое такое почтовое отделение было открыто в 1966 году в саарском Санкт-Николаусе. Сейчас в него приходит около 20 тысяч писем ежегодно, на которые отвечают 35 здешних помощников Святого Николая. Доходят даже письма, направленные на "Северный полюс". Немецкая почта доставляет их в рождественские отделения, но лучше все же сразу выбрать один из следующих адресов:

  • Санкт-Николаус (St. Nikolaus)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 66351 St. Nikolaus / Germany

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 97267 Himmelstadt / Germany

  • Письмо Рождественскому Дитяти

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 51777 Engelskirchen / Germany

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Himmelsthür, 31137 Hildesheim / Germany

  • Письмо Рождественскому деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 21709 Himmelpforten / Germany

  • Николаусдорф (Nikolausdorf)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 49681 Nikolausdorf / Germany

  • Химмельпфорт (Himmelpfort)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Weihnachtspostfiliale / 16798 Himmelpfort / Germany

  • Химмельсберг (Himmelsberg)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 99706 Himmelsberg / Germany

  • Письмо Рождественскому Деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann in Himmelreich / 31535 Neustadt am Rübenberge / Germany

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 04:34
Now live
04:34 мин

В Лапландии у Санта-Клауса

Контекст

Рождественские почтамты

Куда писать письма немецкому Рождественскому Деду?  

Ссылки в интернете

Общество по содействию учащимся вузов

Аудио- и видеофайлы по теме

В Лапландии у Санта-Клауса  

Немецкий Дед Мороз ждет писем (17.11.2016)  

Вокруг света: Деды Морозы разных стран  

Также по теме

BdT Santa Claus Tour

Какие цели преследуют рождественские байкеры (фото) 10.12.2018

Такую картину можно было наблюдать на улицах Гамбурга в прошедшее воскресенье.

BdT Weihnachtsmann taucht im SeaLife-Becken

Немецкий Дед Мороз - настоящий супермен (фото) 21.11.2018

Акулы - не помеха, если рождественский дед решил покормить морскую черепаху.

Deutschland Weihnachtsmann auf einem Fahrrad in Himmelpfort

Рождественские почтамты в Германии, или Куда писать немецкому Деду Морозу 26.11.2018

В Германии работает девять рождественских почтамтов и отделений. На письма отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, а также Кристкинд, Святой Николай и помощники.

Реклама

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS