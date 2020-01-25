В Германии коронавирусом из Китая заразились еще три человека

В Баварии еще три человека заразились новым коронавирусом 2019-nCoV из Китая. Они также являются сотрудниками компании Webasto из округа Штарнберг, в которой работает и первый заболевший новой пневмонией в Германии и были связаны с ним, сообщил представитель земельного Минздрава в Мюнхене во вторник, 28 января. "Три новых пациента помещены в мюнхенскую клинику в Швабинге. Там они изолированы, и им оказывается медицинская помощь", - заявили в министерствк. Еще несколько человек, контактировавших с заболевшими, в настоящее время проходят проверку на наличие в их организме коронавируса.

Компания Webasto приняла решение закрыть свою штаб-квартиру в Штокдорфе близ Мюнхена до воскресенья, 2 февраля. Ранее компания отменила командировки в Китай и обратно на ближайшие две недели. Всего в Webasto работают 13 тысяч человек, около тысячи из них - в Штокдорфе.

Первый заболевший заразился от китайской коллеги

Первым носителем 2019-nCoV из Китая стал 33-летний мужчина из Штокдофа. Об этом стало известно в ночь на вторник, 28 января. По сведениям баварского Минздрава, пациент изолирован и находится в хорошем состоянии, подчеркнули в ведомстве. Людей, с которыми мужчина находился в тесном контакте, проинформировали о симптомах, мерах предосторожности и путях передачи инфекции.

Позже выяснилось, что госпитализированный баварец заразился вирусом от своей китайской коллеги. Как сообщили представители компании Webasto, в которой работает зараженный житель Баварии, несколько недель назад он общался с жительницей Китая, посещавшей центральный офис в Штокдорфе. По возвращении на родину у нее было диагностировано заражение вирусом 2019-nCoV. Общавшиеся с ней жители Германии, всего около 40 человек, в настоящий момент находятся под амбулаторным наблюдением врачей.

Распространение вируса

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. По мнению китайских вирусологов, один из этих видов мог стать источником заражения.

По состоянию на 28 января заражение коронавирусом 2019-nCoV в Китае выявлено более чем у 4500 человек, а число скончавшихся превысило 100 человек. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин свыше 56 млн человек в 18 городах Хубэя.

Кроме того, случаи заболевания подтверждены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии.

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