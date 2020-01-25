 В Германии коронавирусом из Китая заразились еще три человека | Германия | DW | 28.01.2020

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Германия

В Германии коронавирусом из Китая заразились еще три человека

Общее число заразившихся коронавирусом из Китая за сутки увеличилось в Германии до четырех человек. Все они работали в одной компании.

Врачи специального инфекционного отделения

Врачи специального инфекционного отделения

В Баварии еще три человека заразились новым коронавирусом 2019-nCoV из Китая. Они также являются сотрудниками компании Webasto из округа Штарнберг, в которой работает и первый заболевший новой пневмонией в Германии и были связаны с ним, сообщил представитель земельного Минздрава в Мюнхене во вторник, 28 января. "Три новых пациента помещены в мюнхенскую клинику в Швабинге. Там они изолированы, и им оказывается медицинская помощь", - заявили в министерствк. Еще несколько человек, контактировавших с заболевшими, в настоящее время проходят проверку на наличие в их организме коронавируса.

Контекст

Вспышка неизвестного ранее вируса, вызывающего тяжелую пневмонию, началась в КНР еще в конце 2019 года. Основные факты об этом заболевании и об исходящей от него опасности - у DW. (28.01.2020)

Преподаватель университета в китайском Ухане рассказал DW о том, как и когда жители узнали о появлении вируса, какой была их реакция и что происходило в городе в последние дни. (23.01.2020)

Компания Webasto приняла решение закрыть свою штаб-квартиру в Штокдорфе близ Мюнхена до воскресенья, 2 февраля. Ранее компания отменила командировки в Китай и обратно на ближайшие две недели. Всего в Webasto работают 13 тысяч человек, около тысячи из них - в Штокдорфе.

Первый заболевший заразился от китайской коллеги

Первым носителем 2019-nCoV из Китая стал 33-летний мужчина из Штокдофа. Об этом стало известно в ночь на вторник, 28 января. По сведениям баварского Минздрава, пациент изолирован и находится в хорошем состоянии, подчеркнули в ведомстве. Людей, с которыми мужчина находился в тесном контакте, проинформировали о симптомах, мерах предосторожности и путях передачи инфекции.

Позже выяснилось, что госпитализированный баварец заразился вирусом от своей китайской коллеги. Как сообщили представители компании Webasto, в которой работает зараженный житель Баварии, несколько недель назад он общался с жительницей Китая, посещавшей центральный офис в Штокдорфе. По возвращении на родину у нее было диагностировано заражение вирусом 2019-nCoV. Общавшиеся с ней жители Германии, всего около 40 человек, в настоящий момент находятся под амбулаторным наблюдением врачей.

Распространение вируса

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. По мнению китайских вирусологов, один из этих видов мог стать источником заражения.

По состоянию на 28 января заражение коронавирусом 2019-nCoV в Китае выявлено более чем у 4500 человек, а число скончавшихся превысило 100 человек. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин свыше 56 млн человек в 18 городах Хубэя.

Кроме того, случаи заболевания подтверждены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии.

Смотрите также:

  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


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Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции. (28.01.2020)  

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