 В Германии значительно ухудшен прогноз роста экономики | Новости из Германии о Германии | DW | 30.01.2019

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Германия

В Германии значительно ухудшен прогноз роста экономики

Берлин ожидает, что ВВП Германии в 2019 году вырастет лишь на 1 процент. Этому могут способствовать жесткий "Брекзит" и торговые конфликты в мировой экономике, заявил министр экономики ФРГ.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер

В 2019 году правительство ФРГ ожидает роста ВВП Германии лишь на один процент. Такие данные содержатся в новом прогнозе, обнародованном в среду, 30 января. Несколькими месяцами ранее официальный Берлин прогнозировал рост ВВП на 1,8 процента.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) объяснил необходимость скорректировать прогноз внешнеэкономическими факторами. В частности, жесткий вариант "Брекзита" (выхода Великобритании из состава Евросоюза)  в конце марта "может привести к значительным искажениям в экономической политике", заявил он. Кроме того, министр упомянул продолжающиеся торговые конфликты, приведя в качестве примера Соединенные Штаты и Китай. Альтмайер выделил необходимость сосредоточиться на "импульсах роста и технологиях будущего".

При этом на рынке труда Германии сохраняется положительная динамика, отметил министр. По мнению федерального правительства, уровень безработицы в 2019 году впервые будет "определенно ниже 5 процентов". Годом ранее этот показатель составил 5,2%, добавил Альтмайер.

Контекст

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Лидер СвДП встревожен новым прогнозом

Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) назвал ухудшение прогноза тревожным сигналом. "Правительство должно не ожидать рецессии, а активно бороться с ней", - заявил он изданию Heilbronner Stimme. Лидер СвДП высказался за сокращение социальных отчислений и упразднение так называемого взноса солидарности с новыми федеральными землями (Solidaritätszuschlag). По мнению Линднера, подобные меры могут подтолкнуть внутреннюю покупательную способность и облегчить возможность частных инвестиций.

В свою очередь, представитель фракции  "Союза-90"/"зеленых" Аня Хайдук (Anja Hajduk) призвала Берлин обратить внимание на Европу. По ее словам, выгода, которую Германия получает от связей со своими европейскими партнерами, особенно заметна в условиях осложнившейся торговли с Китаем и США.

Бундестаг предупредили о возможных расходах при жестком "Брекзите" 

Ранее эксперты брюссельского аналитического центра Bruegel в письме в бундестаг предупредили, что "Брекзит" без заключения соглашения с Брюсселем приведет к нехватке 16,5 млрд евро в бюджете ЕС. В подобном случае одной лишь Германии предстоит до конца 2020 года дополнительно внести в бюджет Европейского Союза до 4,2 млрд евро. При этом дополнительные доходы ФРГ от таможенных поступлений составят около 200 млн евро, отмечают аналитики Bruegel. Великобритания является вторым после Германии плательщиком в бюджет Евросоюза.

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  • Флаг ЕС

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    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит"

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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