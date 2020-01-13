 В Германии зафиксировано рекордное за 10 лет снижение выбросов CO2 | Новости из Германии о Германии | DW | 16.03.2020

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Германия

В Германии зафиксировано рекордное за 10 лет снижение выбросов CO2

В 2019 году эмиссия диоксида углерода в Германии сократилась на 54 млн тонн. Берлин стремится в 2020 году снизить эмиссию CO2 на 40 процентов по сравнению с уровнем 1990-го.

Ветряки в Тюрингии на закате

Эмиссия парниковых газов в Германии в 2019 году сократилась больше ожидаемого. Объем выбросов диоксида углерода снизился на 54 млн тонн или 6,3 процента по сравнению с предыдущим годом, заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) в понедельник, 16 марта.

Рост торговли эмиссионными сертификатами

По словам министра, это крупнейшее с 2009 года сокращение, которое обусловлено растущей торговлей эмиссионными сертификатами вкупе с закрытием с 2016 года 8 электростанций, работавших на буром угле.

Эксперты Федерального ведомства по охране окружающей среды (UBA) считают достижимой поставленную Берлином цель - добиться до конца 2020 года снижения эмиссии парниковых газов на 40 процентов по сравнению с уровнем 1990-го. В 2019 году этот показатель составил 35,7 процента, отметила Шульце. Однако "нельзя почивать на лаврах", добавила министр, выразив обеспокоенность замедлением в создании мощностей для получения электроэнергии из возобновляемых источников.

Кроме того, Шульце видит необходимость действий в транспортной и строительной сферах. Так, в строительной отрасли уровень выбросов увеличился на 5 млн тонн (4,4 процента), а в транспортной - на один миллион тонн; прежде всего из-за роста числа автомобилей и их массы. Президент UBA Дирк Месснер (Dirk Messner) уже предложил ввести 30-процентную квоту на электромобили в 2025 году и ограничить скорость на автобанах на уровне 120 километров в час, что позволит снизить ежегодную эмиссию на 2,6 млн тонн.

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  • Бензовоз привез топливо для индивидуального дома

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    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

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    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


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