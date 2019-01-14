В Германии ввели секционный контроль скорости (фото)

Во многих других странах их используют уже не первый год, но в Германии первую такую систему для борьбы с лихачами ввели в эксплуатацию только сейчас.
14.01.2019, Ганновер • Новинка на немецких дорогах. В Германии ввели первую систему секционного контроля скорости. Она фиксирует номерные знаки в начале и конце определенного отрезка, затем вычисляет среднюю скорость на данном участке и в случае нарушения скоростного режима делает снимок для дальнейшей идентификации водителя. Система установлена на федеральном шоссе Б6 (B6) под Ганновером.
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