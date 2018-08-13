 В Генуе обрушился автомобильный мост: есть жертвы | Новости из Германии о Европе | DW | 14.08.2018

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Европа

В Генуе обрушился автомобильный мост: есть жертвы

При обрушении секции моста погибли не менее 11 человек, сообщило министерство внутренних дел Италии. На месте происшествия работают около 200 спасателей.

На месте обрушения моста 14 августа 2018 года

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В городе Генуя на севере Италии во вторник, 14 августа, обрушилась секция расположенного на платной автостраде А10 моста. В результате происшествия погибли не менее 11 человек, сообщило итальянское информагентство Ansa со ссылкой на собеседников из министерства внутренних дел. В свою очередь, представитель дорожной полиции Генуи Мария Луиза Каталано не смогла назвать точное количество жертв и пострадавших.

Расположенная на высоте 40 метров секция около 100 метров длиной рухнула около 11.30 утра (12.30 мск), во время проливного дождя, сообщил сотрудник пожарной службы.

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли назвал случившееся "колоссальной трагедией". По информации пожарных, при обрушении могли пострадать около 20 автомобилей. На месте происшествия работают около 200 сотрудников спасательных служб, заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в своем микроблоге в Twitter.

Движение по автомобильному мосту было открыто в 1967 году. В 2016 году мост был реконструирован.

После новостей об обрушении представленные на Миланской фондовой бирже акции компании Atlantia, которая является концессионером сети итальянских автострад, упали на 4,6 процентов.

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    Автор: Янина Семенова, Григорий Аросев


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