В Гамбурге проходят выборы в земельный парламент

В немецком городе Гамбурге, имеющем статус федеральной земли, в воскресенье, 23 февраля, начались выборы в парламент. Согласно последним опросам, правящая в Гамбурге Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) имеет все шансы набрать более трети голосов избирателей и сохранить лидирующие позиции. Это означает, что бургомистр социал-демократ Петер Ченчер (Peter Tschentscher) может продолжить руководить городом в коалиции с представителями партии "Союз-90"/"зеленые", которая, согласно прогнозам, может занять второе место, получив поддержку около четверти избирателей.
Христианско-демократический союз (ХДС), который правит в коалиции с СДПГ и Христианско-демократическим союзом (ХСС) на федеральном уровне, по опросам, может набрать 12% голосов. За ним в последнем рейтинге в Гамбурге следуют Левая партия (8,5%) и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (6%). Свободная демократическая партия (СвДП), согласно прогнозам, может набрать ровно столько голосов, чтобы преодолеть 5-процентный барьер.
В настоящее время в 121-местном парламенте Гамбурга представлены шесть фракций перечисленных выше партий. При этом фракция ХДС - вторая по величине. Гамбургский парламент не работает постоянно, поэтому многие его члены имеют другую работу, а заседания проводятся в послеобеденное и вечернее время.
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Первый год Эльбской филармонии
Магнит для туристов
"А ты уже был в филармонии?" - этот вопрос теперь часто звучит в Гамбурге. Речь идет о новом концертном зале - Эльбской филармонии, открытие которой состоялось год назад. В Германии долго потешались над гамбургским долгостроем, но теперь немцы гордятся своей "Эльфи", хотя ее строительство продолжалось не три года, как планировалось, а 10 лет, и стоило не 77 миллионов евро, а в десять раз больше.
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Первый год Эльбской филармонии
Первый концерт
Все споры и ссоры были позабыты 11 января 2017 года, когда в Эльбской филармонии состоялся первый концерт. Билеты на первый концерт можно было получить только по специальному приглашению или приняв участие в розыгрыше (тоже бесплатно). На торжественном открытии среди почетных гостей были президент Германии Йоахим Гаук и канцлер Ангела Меркель.
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Первый год Эльбской филармонии
В программе - классика...
Концертная программа состоит, в основном, из классической музыки. В 2017 году в филармонии прозвучали все симфонии Бетховена, а также произведения Мессиана и Вагнера. Хозяином Эльбской филармонии является Симфонический оркестр Северогерманского радио. Теперь этот коллектив с 70-летней биографией носит имя NDR Elbphilharmonie Orchester.
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Первый год Эльбской филармонии
… джаз и индастриал
Однако в программе филармонии нашлось также место для фольклора, джаза и поп-музыки. В Эльбской филармонии, среди прочих, выступали в 2017 году легендарный американский джазовый пианист Чик Кориа и немецкая группа Einstürzende Neubauten, играющая экспериментальный индастриал и нойз (фото).
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Первый год Эльбской филармонии
Подмостки для Лагерфельда
Немецкий дизайнер Карл Лагерфельд всегда предпочитал для модных показов необычные места. 6 декабря свою новую коллекцию для дома Chanel он представил в Большом зале Эльбской филармонии в Гамбурге.
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Первый год Эльбской филармонии
Сцена для политики
Эльбская филармония принимала в 2017 году лидеров ведущих стран мира на саммите "большой двадцатки" (G20). Политики не только позировали на фоне импозантного здания, но и ужинали в его грандиозных интерьерах. На фото: Владимир Путин, Мелания Трамп, Маурисио Макри и Ангела Меркель на ужине 7 июля в Эльбской филармонии.
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Первый год Эльбской филармонии
Принц с супругой
Во время своего визита в Гамбург в июле 2017 года Эльбскую филармонию посетили британский принц Уильям с супругой Кейт.
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Первый год Эльбской филармонии
Великолепная акустика
Большой концертный зал на 2100 мест облицован гипсовыми панелями, обеспечивающими оптимальное звучание в любой точке зала. На потолке укреплен гигантский рефлектор, равномерно распределяющий звуковые волны. Сцена - посередине, вокруг нее террасообразно расположены ряды кресел. Каждый слушатель удален от дирижера не более, чем на 30 метров.
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Первый год Эльбской филармонии
Волнообразная метафорика
Надстроенный объем состоит из частично изогнутых стеклянных панелей, которые образуют волны на фасаде здания и отражают небо, воду и городской ландшафт. Волнообразный фасад – это аллюзия и на движение звука. Гамбург известен своими музыкальными традициями. Здесь родился Иоганнес Брамс, устраивал премьеры своих опер юный Георг Фридрих Гендель, жил, творил и умер Карл Филипп Эмануэль Бах.
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Первый год Эльбской филармонии
Новый символ Гамбурга
Новый культурный комплекс, снискавший всемирную славу великолепием акустики и архитектуры, стал еще одним символом Гамбурга, затмив (во всяком случае, по числу посетителей) самую известную до сих пор гамбургскую достопримечательность - церковь Св. Михаила. "Михель" ежегодно посещают около 1,5 миллиона жителей и гостей Гамбурга.
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Первый год Эльбской филармонии
Оазис культуры в шумном порту
Эльбскую филармонию построили архитекторы бюро Herzog & de Meuron, авторы проекта галереи Tate в Лондоне и Олимпийского стадиона в Пекине. Новый концертный зал в гамбургском порту возвышается на крыше бывшего товарного склада, возведенного в 1960-е годы. Между историческим основанием и футуристической надстройкой оставлен зазор, что позволило надежно изолировать внутренние помещения.
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Первый год Эльбской филармонии
Дворец из стекла
Новая конструкция как бы вырастает из старого здания. Надстройка из стекла и стали весит 78 000 тонн. Стеклянный фасад площадью 16 000 квадратных метров собран из 1100 элементов различной формы, каждый весом 1,8 тонны. Филармония в своей самой высокой точке достигает 110 метров. Таким образом, она чуть ниже церкви Святого Михаила, высота которой - 132 метра.
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Первый год Эльбской филармонии
С видом на город
А на смотровой террасе Эльбской филармонии в 2017 году побывали 4,5 миллиона человек. Ее площадь - 4000 квадратных метров. Терраса находится на высоте 37 метров, там, где заканчивается кирпич бывшего товарного склада и начинается монументальная конструкция из стекла. Вход на смотровую террасу свободный.
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Первый год Эльбской филармонии
Путь наверх
Подняться на смотровую платформу можно на лифте или на эскалаторе длиной 82 метра. В интерьере Эльбской филармонии присутствует, однако, и красный кирпич, типичный для архитектуры Гамбурга.
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Первый год Эльбской филармонии
Красный кирпич
Красный керамический кирпич как строительный материал использовался в Северной Европе с XII века в первую очередь в регионах, где отсутствуют запасы природного камня. Этот ареал практически полностью совпадает с зоной влияния Ганзы, вследствие чего кирпичная готика стала символом этого могущественного союза городов. В Гамбурге в стиле ганзейской готики построены несколько церквей.
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Первый год Эльбской филармонии
Пентхаус над концертным залом
Эльбская филармония - это целый культурный комплекс, призванный вдохнуть новую жизнь в портовый индустриальный район Гамбурга. Комплекс вмещает в себя не только концертный зал на 2100 человек и зал камерной музыки на 550 слушателей, но и роскошный пятизвездочный отель с 244 номерами, частные квартиры, рестораны, фитнес-зал и конференц-центр.
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Первый год Эльбской филармонии
Сколько стоят билеты
Билеты в Эльбскую филармонию стоили в 2017 году от 9,90 до 218,90 евро. Все 600 концертов, по данным филармонии, проходили с аншлагом. Посетили концерты около 850 000 человек. Из 120 000 билетов, выпущенных в 2017 году на концерты в Большой зал, половина была отдана держателям абонементов, остальные поступили в розничную продажу. 5% всех билетов продается непосредственно перед началом концертов.
Автор: Элла Володина