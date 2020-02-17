В Гамбурге проходят выборы в земельный парламент

В немецком городе Гамбурге, имеющем статус федеральной земли, в воскресенье, 23 февраля, начались выборы в парламент. Согласно последним опросам, правящая в Гамбурге Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) имеет все шансы набрать более трети голосов избирателей и сохранить лидирующие позиции. Это означает, что бургомистр социал-демократ Петер Ченчер (Peter Tschentscher) может продолжить руководить городом в коалиции с представителями партии "Союз-90"/"зеленые", которая, согласно прогнозам, может занять второе место, получив поддержку около четверти избирателей.

Христианско-демократический союз (ХДС), который правит в коалиции с СДПГ и Христианско-демократическим союзом (ХСС) на федеральном уровне, по опросам, может набрать 12% голосов. За ним в последнем рейтинге в Гамбурге следуют Левая партия (8,5%) и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (6%). Свободная демократическая партия (СвДП), согласно прогнозам, может набрать ровно столько голосов, чтобы преодолеть 5-процентный барьер.

В настоящее время в 121-местном парламенте Гамбурга представлены шесть фракций перечисленных выше партий. При этом фракция ХДС - вторая по величине. Гамбургский парламент не работает постоянно, поэтому многие его члены имеют другую работу, а заседания проводятся в послеобеденное и вечернее время.

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