 В Гамбурге проходят выборы в земельный парламент | Новости из Германии о Германии | DW | 23.02.2020

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Германия

В Гамбурге проходят выборы в земельный парламент

Согласно опросам, социал-демократы во главе с бургомистром Петером Ченчером, могут продолжить руководить Гамбургом в коалиции с "зелеными". В свою очередь, ХДС рискует потерять места в земельном парламенте.

Предвыборные плакаты зеленых и социал-демократов в Гамбурге

Предвыборные плакаты "зеленых" и социал-демократов в Гамбурге

В немецком городе Гамбурге, имеющем статус федеральной земли, в воскресенье, 23 февраля, начались выборы в парламент. Согласно последним опросам, правящая в Гамбурге Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) имеет все шансы набрать более трети голосов избирателей и сохранить лидирующие позиции. Это означает, что бургомистр социал-демократ Петер Ченчер (Peter Tschentscher) может продолжить руководить городом в коалиции с представителями партии "Союз-90"/"зеленые", которая, согласно прогнозам, может занять второе место, получив поддержку около четверти избирателей.

Контекст

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Во многих странах Европы правые популисты участвуют в работе правительства на национальном или региональном уровне. А в ландтаге немецкой Тюрингии благодаря их голосам оказался избранным земельный премьер-министр. (17.02.2020)

Христианско-демократический союз (ХДС), который правит в коалиции с СДПГ и Христианско-демократическим союзом (ХСС) на федеральном уровне, по опросам, может набрать 12% голосов. За ним в последнем рейтинге в Гамбурге следуют Левая партия (8,5%) и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (6%). Свободная демократическая партия (СвДП), согласно прогнозам, может набрать ровно столько голосов, чтобы преодолеть 5-процентный барьер.

В настоящее время в 121-местном парламенте Гамбурга представлены шесть фракций перечисленных выше партий. При этом фракция ХДС - вторая по величине. Гамбургский парламент не работает постоянно, поэтому многие его члены имеют другую работу, а заседания проводятся в послеобеденное и вечернее время.

 

Смотрите также:

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

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    "А ты уже был в филармонии?" - этот вопрос теперь часто звучит в Гамбурге. Речь идет о новом концертном зале - Эльбской филармонии, открытие которой состоялось год назад. В Германии долго потешались над гамбургским долгостроем, но теперь немцы гордятся своей "Эльфи", хотя ее строительство продолжалось не три года, как планировалось, а 10 лет, и стоило не 77 миллионов евро, а в десять раз больше.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Первый концерт

    Все споры и ссоры были позабыты 11 января 2017 года, когда в Эльбской филармонии состоялся первый концерт. Билеты на первый концерт можно было получить только по специальному приглашению или приняв участие в розыгрыше (тоже бесплатно). На торжественном открытии среди почетных гостей были президент Германии Йоахим Гаук и канцлер Ангела Меркель.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    В программе - классика...

    Концертная программа состоит, в основном, из классической музыки. В 2017 году в филармонии прозвучали все симфонии Бетховена, а также произведения Мессиана и Вагнера. Хозяином Эльбской филармонии является Симфонический оркестр Северогерманского радио. Теперь этот коллектив с 70-летней биографией носит имя NDR Elbphilharmonie Orchester.

  • Einstürzende Neubauten в Эльбской филармонии

    Первый год Эльбской филармонии

    … джаз и индастриал

    Однако в программе филармонии нашлось также место для фольклора, джаза и поп-музыки. В Эльбской филармонии, среди прочих, выступали в 2017 году легендарный американский джазовый пианист Чик Кориа и немецкая группа Einstürzende Neubauten, играющая экспериментальный индастриал и нойз (фото).

  • Лагерфельд представляет новую коллекцию в Эльбской филармонии

    Первый год Эльбской филармонии

    Подмостки для Лагерфельда

    Немецкий дизайнер Карл Лагерфельд всегда предпочитал для модных показов необычные места. 6 декабря свою новую коллекцию для дома Chanel он представил в Большом зале Эльбской филармонии в Гамбурге.

  • Владимир Путин, Мелания Трамп, Маурисио Макри и Ангела Меркель на ужине большой двадцатки

    Первый год Эльбской филармонии

    Сцена для политики

    Эльбская филармония принимала в 2017 году лидеров ведущих стран мира на саммите "большой двадцатки" (G20). Политики не только позировали на фоне импозантного здания, но и ужинали в его грандиозных интерьерах. На фото: Владимир Путин, Мелания Трамп, Маурисио Макри и Ангела Меркель на ужине 7 июля в Эльбской филармонии.

  • Принц Уильям и герцогиня Кейт в Эльбской филармонии

    Первый год Эльбской филармонии

    Принц с супругой

    Во время своего визита в Гамбург в июле 2017 года Эльбскую филармонию посетили британский принц Уильям с супругой Кейт.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Великолепная акустика

    Большой концертный зал на 2100 мест облицован гипсовыми панелями, обеспечивающими оптимальное звучание в любой точке зала. На потолке укреплен гигантский рефлектор, равномерно распределяющий звуковые волны. Сцена - посередине, вокруг нее террасообразно расположены ряды кресел. Каждый слушатель удален от дирижера не более, чем на 30 метров.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Волнообразная метафорика

    Надстроенный объем состоит из частично изогнутых стеклянных панелей, которые образуют волны на фасаде здания и отражают небо, воду и городской ландшафт. Волнообразный фасад – это аллюзия и на движение звука. Гамбург известен своими музыкальными традициями. Здесь родился Иоганнес Брамс, устраивал премьеры своих опер юный Георг Фридрих Гендель, жил, творил и умер Карл Филипп Эмануэль Бах.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Новый символ Гамбурга

    Новый культурный комплекс, снискавший всемирную славу великолепием акустики и архитектуры, стал еще одним символом Гамбурга, затмив (во всяком случае, по числу посетителей) самую известную до сих пор гамбургскую достопримечательность - церковь Св. Михаила. "Михель" ежегодно посещают около 1,5 миллиона жителей и гостей Гамбурга.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Оазис культуры в шумном порту

    Эльбскую филармонию построили архитекторы бюро Herzog & de Meuron, авторы проекта галереи Tate в Лондоне и Олимпийского стадиона в Пекине. Новый концертный зал в гамбургском порту возвышается на крыше бывшего товарного склада, возведенного в 1960-е годы. Между историческим основанием и футуристической надстройкой оставлен зазор, что позволило надежно изолировать внутренние помещения.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Дворец из стекла

    Новая конструкция как бы вырастает из старого здания. Надстройка из стекла и стали весит 78 000 тонн. Стеклянный фасад площадью 16 000 квадратных метров собран из 1100 элементов различной формы, каждый весом 1,8 тонны. Филармония в своей самой высокой точке достигает 110 метров. Таким образом, она чуть ниже церкви Святого Михаила, высота которой - 132 метра.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    С видом на город

    А на смотровой террасе Эльбской филармонии в 2017 году побывали 4,5 миллиона человек. Ее площадь - 4000 квадратных метров. Терраса находится на высоте 37 метров, там, где заканчивается кирпич бывшего товарного склада и начинается монументальная конструкция из стекла. Вход на смотровую террасу свободный.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Путь наверх

    Подняться на смотровую платформу можно на лифте или на эскалаторе длиной 82 метра. В интерьере Эльбской филармонии присутствует, однако, и красный кирпич, типичный для архитектуры Гамбурга.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Красный кирпич

    Красный керамический кирпич как строительный материал использовался в Северной Европе с XII века в первую очередь в регионах, где отсутствуют запасы природного камня. Этот ареал практически полностью совпадает с зоной влияния Ганзы, вследствие чего кирпичная готика стала символом этого могущественного союза городов. В Гамбурге в стиле ганзейской готики построены несколько церквей.

  • Квартиры в Эльбской филармонии

    Первый год Эльбской филармонии

    Пентхаус над концертным залом

    Эльбская филармония - это целый культурный комплекс, призванный вдохнуть новую жизнь в портовый индустриальный район Гамбурга. Комплекс вмещает в себя не только концертный зал на 2100 человек и зал камерной музыки на 550 слушателей, но и роскошный пятизвездочный отель с 244 номерами, частные квартиры, рестораны, фитнес-зал и конференц-центр.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Сколько стоят билеты

    Билеты в Эльбскую филармонию стоили в 2017 году от 9,90 до 218,90 евро. Все 600 концертов, по данным филармонии, проходили с аншлагом. Посетили концерты около 850 000 человек. Из 120 000 билетов, выпущенных в 2017 году на концерты в Большой зал, половина была отдана держателям абонементов, остальные поступили в розничную продажу. 5% всех билетов продается непосредственно перед началом концертов.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:35

Правящая коалиция Германии оказалась под угрозой из-за перестановок в руководстве СДПГ

Контекст

Первый год Эльбской филармонии

Всего год прошел после самого первого концерта в новом здании Эльбской филармонии. Баснословно дорогой долгострой в Гамбурге теперь уже называют одним из чудес света. (11.01.2018)  

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