В Великобритании составили черный список российских олигархов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила составленный британской разведкой черный список из шести российских олигархов, сообщает издание The Telegraph вечером 7 декабря. По его информации, документ будет распространен среди органов правительства Великобритании, а также союзников страны в Европе и Северной Америке с целью помешать свободному передвижению его фигурантов и сохранению их бизнес-империй.

Высокопоставленный источник в британском правительстве в беседе с The Telegraph отметил, что планируется ограничить возможность упомянутых в списке лиц свободно перемещаться и работать в Великобритании, Европе и "где-либо еще". Считается, что олигархи "имеют очень тесные профессиональные и финансовые связи" с президентом России Владимиром Путиным.

Среди фигурантов черного списка - Роман Абрамович и Игорь Сечин

"Мы полагаем, что они оказывают Кремлю поддержку по целому ряду направлений, в том числе используя свои финансовые возможности в интересах российского государства", - пояснил собеседник The Telegraph. Меры против фигурантов списка станут важной частью ответа Лондона на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери, отметил он.

По словам источника, в списке оказался Роман Абрамович, так как "считается, что он оказывает Путину самую значительную финансовую поддержку". В перечень попали также Игорь Сечин, Алишер Усманов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, пишет The Telegraph. Что касается последнего, то, как отмечает британское издание, он не только оказывает финансовую поддержку Кремлю, но также имеет тесные отношения с российскими спецслужбами, в том числе с "подразделением военной разведкой ГРУ, которое провело теракт в Солсбери" с применением нервно-паралитического вещества.

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