 В Великобритании прекращена добыча газа методом фрекинга | Новости из Германии о Европе | DW | 02.11.2019

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Европа

В Великобритании прекращена добыча газа методом фрекинга

После зафиксированных на севере Англии подземных толчков правительство Бориса Джонсона вновь ввело мораторий на использование спорного метода гидроразрыва пласта.

Добыча газа методом фрекинга британской компанией Cuadrilla в Ланкашире

Добыча газа методом фрекинга британской компанией Cuadrilla в Ланкашире

Правительство Великобритании остановило добычу в стране природного газа с применением спорной технологии гидравлического разрыва пласта - метода фрекинга. В субботу, 2 ноября, власти в Лондоне заявили о введении моратория на этот способ добычи сланцевого газа.

Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии сообщило, что работы по добыче сланцевого газа прекращены до тех пор, пока не будет доказана возможность их безопасного ведения. До сих пор правительство премьер-министра Бориса Джонсона сигнализировало о своей поддержке методу фрекинга. Тем самым Лондон хотел снизить зависимость страны от импорта газа.

Контекст

Британские власти планируют создать суверенный фонд на основе доходов от продажи сланцевого газа. DW выясняла, в чем суть инициативы. (19.11.2014)

Нидерланды приостановили использование технологии фрекинга, как и ряд других стран, где добыча сланцевого газа жестко критикуется. Бум фрекинга в Европе, кажется, так и не случится. (18.07.2015)

Впервые правительство Великобритании ввело мораторий на добычу газа методом фрекинга в 2011 году и отменило его лишь семь лет спустя. Нынешние власти заявили об отказе от этой технологии после того, как в августе 2019 года на севере страны были зафиксированы подземные толчки. В данном регионе энергетическая компания Cuadrilla вела работы по добыче сланцевого газа. 

Метод фрекинга

Техника фрекинга, резко критикуемая экологическими активистами, предполагает закачку смеси из воды, песка и химических веществ по напорному стояку под гидравлическим давлением на большую глубину и разрыв твердых пород, преимущественно газоносных сланцев. При этом из плотной породы высвобождается природный газ и начинает поступать на поверхность.

Экологи выступают против применения фрекинга в связи с повышением вероятности локальных землетрясений, а также из-за возможности заражения источников воды ядовитыми химическими соединениями.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:35

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Танкеры вместо газопроводов: голубое топливо все чаще экспортируют по морю. Это открывает перед газовиками России новые возможности, но и увеличивает число конкурентов "Газпрома". (11.03.2019)  

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