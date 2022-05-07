В бункере под "Азовсталью": эвакуированная рассказала о пережитом

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Два месяца без лекарств, полноценной пищи и под постоянными бомбежками - так в интервью DW описала пережитое ею одна из женщин, эвакуированная из бомбоубежища завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Собеседница DW - Лидия, женщина средних лет, которой удалось эвакуироваться из окруженного российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе, который более двух месяцев обороняют украинские военные. Она попросила не называть ее фамилию и место нынешнего пребывания, сославшись на опасения за судьбу родителей, которые остались в Мариуполе.
Лидия, по ее словам, чувствовавшая себя после эвакуации испуганной и ошеломленной, согласилась на беседу с DW только через неделю после прибытия на подконтрольную Украине территорию. Ее лицо выглядит уставшим и бледным. Постоянная тревога в глазах исчезала только тогда, когда женщина вспоминала, как ее встретили на конечной остановке эвакуационного конвоя.
DW: Как вы попали на "Азовсталь" и сколько времени там находились?
Лидия: Я работала на этом заводе и знала, что там есть специально оборудованные бомбоубежища. 6 марта, когда обстрелы города стали совершенно невыносимы, мы с моим мужем решили спрятаться в одном из бункеров на заводе. Я знала, что там безопаснее. Думали, что пробудем там несколько дней, но в итоге вышло два месяца.
- Сколько человек скрывалось от обстрелов вместе с вами?
- Трудно сказать точно, в последние недели нас уже никто не считал. Сначала было около 30 человек, но люди все время выходили, а потом возвращались. Приходили другие. Однажды мы насчитали в бункере 47 человек, но это число постоянно менялось. Перед эвакуацией уже никто просто не мог сосчитать, сколько нас там было.
- По данным, которые ежедневно сообщали украинские власти, обстрелы "Азовстали" российскими войсками не прекращались. Была ли возможность хоть ненадолго покинуть укрытие?
- Сначала можно было побыть на свежем воздухе довольно долго, но после того, как обстрелы участились, мы выходили, только чтобы приготовить еду на костре. В последнее время мы все время оставались в подземелье. Там есть такие туннели… И мы готовили там еду, на поверхность вообще не выходили. Это началось где-то с 20 апреля. То есть, две недели мы вообще не бывали на поверхности.
- Где вы брали продукты для приготовления еды?
- В бункере были сухие пайки, специально оставленные руководством заводского участка, за которым был закреплен бункер. Но их было немного, в расчете на несколько дней. Поскольку эти бункеры были построены еще в 1960-х годах, изначально не предполагалось, что люди могут там оставаться длительное время.
В этих сухпайках были консервы, вода, галеты, тушенка. Мы все это растягивали, варили супы… Сначала люди, приходившие с поверхности, приносили с собой продукты, одеяла и теплую одежду. Но делились продуктами не все. Были и такие, что грызли принесенное под одеялом. Разные люди были…
- Какую помощь людям оказывали находившиеся на "Азовстали" украинские военные? Российские СМИ утверждают, что военные насильно удерживали там людей.
- Нет, мы с мужем несколько раз выходили из бункера и возвращались, когда была возможность. Но когда начались тяжелые бомбардировки авиацией, приходилось постоянно оставаться под землей. Военные иногда к нам в бункер приносили детям конфеты. Военные нас предупреждали, что мы, конечно же, можем выйти на поверхность, но там - массивные бомбардировки.
- Были ли среди людей в бункере больные или раненые? Была возможность оказать им медицинскую помощь?
- Раненых не было. Но были люди, очень нуждавшиеся в медицинской помощи. Я и сама в ней нуждалась. У меня заболевание крови, и мне нужно постоянно, каждый день делать инъекции. Но мне никто этого не предоставил. Среди других людей были инсулинозависимые, которые тоже не имели возможности получать ежедневные инъекции. У одного мужчины была иссохшая рука, ему требовались обезболивающие наркотические препараты. У него постоянно была сильная боль, и он кричал целыми ночами.
- Знаете ли вы о людях, согласившихся выехать во временно оккупированный Донецк? Вы знали на момент эвакуации, куда вас планируют везти?
- Мы вообще ничего не знали. Просто к нам зашли наши военные и сказали: "У вас есть пять минут на сборы. Выходите на эвакуацию". У кого уже были сложены рюкзаки, тот встал и ушел. Я не знаю таких, кто уехал в Донецк или в Россию. Когда нас на поверхности встретили представители ООН и Красного Креста, они сразу через переводчика сказали, что мы в безопасности, никто стрелять не будет. А уже в ходе фильтрации нам давали выбор, куда ехать дальше.
- Где именно происходила фильтрация?
- Я не знаю… Это была какая-то неизвестная местность, я там никогда раньше не была.
- Что происходило во время фильтрации?
(Длительная пауза, опускает голову, прячет глаза. - Ред.). …- Я не буду об этом говорить.
- Сколько времени заняла дорога из "Азовстали" к тому месту, где вас приняли?
- Не знаю… Не могу даже приблизительно сказать. Из "Азовстали" нас вывезли вечером, потом мы ехали, потом полночи провели на фильтрации и снова долго ехали…
- Кто вас встречал на конечной остановке? Получили ли вы помощь?
- Нас встретили очень хорошо! Нас одели, отмыли, дали нам новую обувь. К нам приходили люди, постоянно нам что-то приносили - какие-то вещи, продукты, средства личной гигиены… У нас ни с чем совершенно не было проблем. Нас поселили в отдельном помещении. Там очень комфортно жить и спать.
- У вас есть где сейчас оставаться? Планируете ли куда-то выезжать?
- Я еще не знаю... Просто еще не осознаю всего происходящего. Сначала хочу немного отдохнуть… И все.
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