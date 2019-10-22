 В бундестаге отклонили предложения оппозиции об отмене санкций против России | Новости из Германии о Германии | DW | 25.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В бундестаге отклонили предложения оппозиции об отмене санкций против России

В АдГ и "Левой партии" требовали снятия санкций с России, указывая на их неэффективность. Оба предложения были отклонены большинством бундестага.

Зал заседаний бундстага (сетябрь 2019 г.)

Зал заседаний бундстага (сетябрь 2019 г.)

Немецкий парламент в четверг, 24 октября, отклонил предложения "Левой партии" и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), по изменению политики в отношении России. Проект "левых" назывался "Ослабление напряженности с Россией - нет продлению санкций против России", против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей АдГ. В свою очередь документ АдГ под названием "За новую политику в отношении России - сотрудничество вместо конфронтации" также был отклонен. Обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией Комитета по иностранным делам бундестага.

В своем документе "Левая партия" призвала немецкое правительство провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, "поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, чем решают их". Кроме того, "левые" заявили, что федеральному правительству следует использовать форум "Петербургский диалог" в качестве двустороннего инструмента для снижения недоверия между Россией и Германией и начала "конструктивного диалога". В отношении ситуации на востоке Украины, "левые" потребовали от Берлина "решительно требовать выполнения обязательств" всех сторон.

Контекст

Кому санкции нанесли больше ущерба - РФ или ФРГ? И как выйти из замкнутого круга взаимной блокады? DW - о дискуссии, организованной немецкими противниками антироссийских санкций в бундестаге. (27.09.2019)

Правительство Германии позитивно оценивает обмен пленными между Россией и Украиной, но к идее постепенной либерализации санкций ЕС относится отрицательно. (30.09.2019)

Депутаты от АдГ в своем документе требовали, среди прочего, расширения экономического сотрудничества, укрепления взаимодействия городов и дальнейшего развития немецко-российского молодежного обмена, что также должно было бы помочь постепенному ослаблению существующего визового режима. В АдГ полагают, что в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) следует разработать совместный с РФ договор о безопасности в Европе. Другим требованием было возобновление российского участия в различных международных форматах диалога, из которых Россия была исключена после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины.

Правые популисты потребовали от правительства проводить в Евросовете работу по отмене всех санкций против России. АдГ считает, что санкционная политика ЕС в отношении РФ провалилась, а помимо прочего, участие Германии в санкционном режиме ЕС с самого начала не было в немецких интересах.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Пограничный контроль в британском аэропорту Хитроу

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на въезд и заморозка активов

    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

  • Офис компании Роснефть в Москве и часть Кремлевской стены

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

  • Вход в филиал Сбербанка в Москве

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС последовал примеру США

    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

  • Нефтедобывающая платформа Приразломная.

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Российская нефтянка под санкциями

    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

  • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров держит автомат, произведенный концерном Калашников

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Лубянке

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции в отношении силовиков

    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

  • Предприниматель Олег Дерипаска и президент РФ Владимир Путин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

  • Британские военные в масках и защитных костюмах

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции за отравление Скрипалей

    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 11:54

Архитектура санкций против Кремля сыплется? Почему Киев против России в ПАСЕ. DW Новости (25.06.2019)

Контекст

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Галерея DW о том, какие американские и европейские санкции и за что были введены в отношении России за последние четыре года.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Война тарифов: почему сыр и вино из ЕС подорожают в США  

Зачем депутаты бундестага приехали в Россию  

Архитектура санкций против Кремля сыплется? Почему Киев против России в ПАСЕ. DW Новости (25.06.2019)  

Также по теме

Deutschland Koalitionsvertrag in Berlin | Reaktion AfD - Bernd Baumann & Alexander Gauland

Правопопулисты в бундестаге требуют отменить санкции против РФ 22.10.2019

Депутаты из "Альтернативы для Германии" добиваются снятия санкций ЕС против Кремля. По словам исполнительного секретаря фракции АдГ, санкционная политика мешает урегулировать конфликт в Донбассе.

Karikatur von Karikaturist Sergey Elkin

В Берлине отметили пятилетие санкций против РФ 27.09.2019

Представитель СДПГ считает, что Меркель и Макрон должны поставить вопрос о снятии санкций с РФ на повестку дня ЕС. Германия и Россия экономически страдают от санкций сильнее всего.

Russland Die Basilius-Kathedrale ist durch ein Tor am Roten Platz im Zentrum von Moskau zu sehen

Почему на востоке Германии выступают за отмену санкций против России 12.06.2019

Власти новых федеральных земель ратуют за отмену санкций, введенных ЕС против России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов Донбасса. При этом ими движут не только интересы местного бизнеса.

Реклама

Самые читаемые

Замдиректора РУСАДА: Манипуляторы подставили Колобкова и Путина  

В Бангладеш за убийство школьницы казнят 16 человек  

Эрдоган потребовал от США выдачи командира сирийских курдов Абди  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно