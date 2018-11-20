 В бундестаге началось финальное обсуждение бюджета ФРГ на 2019 год | Новости из Германии о Германии | DW | 20.11.2018

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Германия

В бундестаге началось финальное обсуждение бюджета ФРГ на 2019 год

"Большая коалиция" запланировала рекордный размер расходов из госказны, однако последовательно придерживается стратегии, известной как "черный ноль".

Бундестаг (фото из архива)

Бундестаг (фото из архива)

Бундестаг приступил во вторник, 20 ноября, к финальному обсуждению проекта бюджета Германии на 2019 год. Перед началом прений перед парламентариями выступил вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), который подтвердил намерение "большой коалиции" увеличить финансирование оборонной сферы, социальных проектов и помощи развивающимся странам.

В предстоящем году расходная часть бюджета германской федерации вырастет до рекордных 356,4 млрд евро, что почти на 13 млрд больше расходов 2018 года. Объем средств, выделяемых на оборонные нужды, вырастет с нынешних с 38,5 млрд до 43,2 млрд евро. На социальные цели - с 139,2 млрд евро до 145,3 млрд. Вложения в развивающиеся страны запланированы на уровне 10,2 млрд евро (9,4 млрд евро в 2018 году).

Как отметил новый уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Дирк Визе (Dirk Wiese), средства на взаимодействие с институтами гражданского общества в странах "Восточного партнерства" и России будут увеличены до 18 млн евро.

Контекст

Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Германия заплатит больше, а Польшу и Венгрию могут наказать сокращением выплат. Борьба за финансы обещает быть жесткой. (02.05.2018)

На этом фоне, как и в предыдущие пять лет, ФРГ удастся отказаться от новых задолженностей - благодаря высоким налоговым поступлениям. Таким образом, Берлин последовательно придерживается стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null), при которой запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов.

Бюджет на 2019 год предполагается утвердить до 23 ноября.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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