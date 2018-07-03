В Брюсселе открылся саммит ЕС по бюджету на 2021-2027 годы

В Брюсселе в четверг, 20 февраля, открылся внеочередной саммит ЕС, на котором обсуждается долгосрочный бюджет Евросоюза на период с 2021 по 2027 годы. Участникам встречи предстоит определить размер бюджета и утвердить распределение средств. Главы государств и правительств 27 стран-членов ЕС ожидают горячей дискуссии и не уверены, что им удастся найти компромисс.

Участники саммит не уверены в его успехе

"Германия будет решительно работать над тем, чтобы достичь согласия", - заявила канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) перед началом саммита. Она также добавила, что не знает, увенчаются ли переговоры успехом, но надеется, что их участникам удастся немного продвинуться вперед. Проблема, по мнению Меркель, состоит, в частности, в неравноценной финансовой нагрузке между Германией и Францией, предусмотренной в бюджетном плане. Так, Германия, к примеру, требует сократить объемы средств, выделяемых на поддержку сельского хозяйства. С этой позицией категорически не согласна Франция, которая получает значительные отчисления из бюджета ЕС для аграрного сектора.

С аналогичным заявлением перед началом переговоров выступил и канцлер Австрии Себастьян Курц. По его словам, "одному богу известно", удастся ли участникам саммита достичь согласия. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что для него в новом финансовом плане есть два приоритета - прямые отчисления на сельское хозяйство и финансирование железной дороги в странах Балтии. По его словам, Эстония готова к компромиссу, "но к хорошему компромиссу". При этом Ратас не исключает, что саммит может затянуться до вечера воскресенья.

Слишком разные позиции стран ЕС

Перспективы переговоров в Брюсселе неясны, поскольку у их участников слишком разные позиции по вопросу формирования бюджета ЕС на ближайшие семь лет. Один из главных спорных моментов - размеры отчислений в бюджет. Страны, которые перечисляют в бюджет ЕС больше, чем получают из него в виде различных дотаций, высказываются против увеличения вклада каждой страны с 1 до 1,07 процента Валового национального дохода. К ним относятся Германия, Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия.

Ситуация осложняется выходом из ЕС Великобритании, которая занимала второе место после Германии по размерам взносов в бюджет Евросоюза. В результате "Брекзита" бюджет Европейского Союза с 2021 по 2027 годы уменьшится на 75 млрд евро, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на заседании Европарламента 12 февраля.

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