В Берлине тестируют "умные" мусорные баки

Его зовут Мистер Филл. Он чуть выше метра, но благодаря своей ярко-оранжевой окраске он заметен уже издалека. Мистер Филл - самый современный мусорный бак Берлина. Работает он от солнечных батарей, а мусора в него вмещается гораздо больше, чем в стандартную урну - благодаря установленному внутри прессу, сжимающему выбрасываемые бытовые отходы.

В самом центре Берлина установлено полтора десятка таких машин. Внутри оранжевого контейнера стоит стандартное мусорное ведро вместительностью 120 литров. Но благодаря прессу объем поступающего мусора уменьшается в пять раз, поэтому в него вмещается до 600 литров отходов.

В оживленных местах Берлина урны быстро переполняются

Как говорит Тило Мерц (Thilo Merz), руководитель проекта из городской компании по сбору и утилизации мусора Berliner Stadtreinigung, в многолюдных общественных местах - там, где много туристов, и много прохожих, - стандартные урны быстро переполняются, и нередко их приходится опустошать по три раза в день. "А с помощью этих контейнеров мы хотим добиться того, чтобы их надо было разгружать только раз в день или вообще раз в два дня. Это позволит сэкономить рабочее время наших сотрудников", - говорит он. Всего на территории Берлина установлено около 24000 стандартных мусорных баков.

Мусорный контейнер работает от солнечных батарей

Датчики внутри контейнера следят за его загрузкой. Как только контейнер заполняется на две трети, на панели загорается желтый свет, а когда мусорное ведро заполнено на 90 процентов, загорается красный, и контейнер подает сигнал в диспетчерскую. Есть еще одно технологическое новшество: сенсоры, распознав стеклянные и пластиковые бутылки, деактивируют пресс.

По требованию полиции мусорные контейнеры могут быть заблокированы. Например, на время проведения крупных массовых мероприятий и государственных визитов. Службы безопасности хотят быть уверены в том, что в мусорных баках нельзя разместить взрывные устройства. Открывать его можно двумя способами: рукой или ногой, нажав на педаль.

Пример "умного города"

В четырех разных точках Берлина расставлены в общей сложности 33 таких урны с пометкой "сделано в Нидерландах". Их производят в городке Кулемборг недалеко от Утрехта.

Эксперимент рассчитан на один год. "За это время мы планируем протестировать контейнеры в разное время года и понять, как часто они используются и насколько хорошо они работают при разной температуре и разных погодных условиях. И как они воспринимаются населением", - говорит Тило Мерц.

Помимо Берлина такие мусорные баки тестируют еще в Гамбурге и Бремене. Такое новшество отлично вписывается в концепцию smart city - "умного города", в котором дигитализация позволяет максимально эффективно использовать ресурсы городского хозяйства и экономить энергию и время.

А на дисплее ярко-оранжевого контейнера можно запрограммировать от простого "спасибо" до поздравления с приближающимися праздниками.

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