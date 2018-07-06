 В Берлине рассказали о беспокойстве НАТО из-за встречи Трампа и Путина | Новости из Германии о Германии | DW | 07.07.2018

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Германия

В Берлине рассказали о беспокойстве НАТО из-за встречи Трампа и Путина

НАТО опасается, что на встрече в Хельсинки, которая последует за саммитом альянса, Дональд Трамп "даст Путину провести себя", заявил координатор правительства ФРГ Петер Байер.

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме, июль 2017 года

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме, июль 2017 года

Североатлантический альянс опасается, что президент США Дональд Трамп может пойти на сделку с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе встречи в Хельсинки 16 июля. "Пот прошибает от одной мысли о том, что Трамп встречается с Путиным без какого-либо согласования с партнерами по НАТО", - заявил координатор правительства ФРГ по трансатлантическим отношениям Петер Байер (Peter Beyer) в интервью изданиям немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe.

Контекст

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Байер напомнил, что Трамп 12 июня в Сингапуре встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, который до сих пор только "раздавал обещания". Это вызывает у стран - членов НАТО беспокойство о том, что в Хельсинки Трамп "даст Путину провести себя", отметил Байер.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Брюсселе 11-12 июля. После него Трамп отправится в Хельсинки, где 16 июля проведет переговоры с Путиным. Американский президент заявил, что намерен обсудить с главой Кремля предполагаемое вмешательство России в выборы в США, а также ситуацию в Сирии и Украине. При этом, отвечая на вопрос репортера, могут ли Соединенные Штаты признать Крым частью российской территории, Трамп ответил: "Мы посмотрим"

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    Автор: Томас Кольман


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