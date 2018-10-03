В Берлине проходят празднества по случаю Дня германского единства

В день 28-й годовщины воссоединения Германии федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) высказался за усиление общественного диалога в стране. "Мы должны смотреть вперед и сохранить сплоченность общества. Самое важное - чтобы общество вело разговор с самим собой", - заявил глава государства в среду, 3 октября, после экуменического богослужения в Берлине.

Со своей стороны канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) считает, что Германии еще не удалось полностью достичь единства. "Через 28 лет после воссоединения мы знаем, что то, что мы называем германским единством, - это процесс, это долгий путь, который постоянно заставляет прислушиваться друг к другу, идти навстречу друг к другу, не останавливаться", - подчеркнула глава правительства ФРГ.

День германского единства отмечается в ФРГ ежегодно 3 октября. Главным местом проведения нынешних торжеств стал Берлин, председательствующий в этом году в порядке ротации в бундесрате. В экуменическом богослужении в Берлинском кафедральном соборе и торжественном собрании в Берлинской государственной опере приняли участие ведущие политики страны. На трехдневный городской праздник возле Бранденбургских ворот уже с 1 октября собираются десятки тысяч человек.

Одновременно более тысячи правых радикалов съехались в Берлин из разных федеральных земель, чтобы принять участие в демонстрации под девизом "День нации", организованной объединением "Мы за Германию". Вдоль их маршрута целый ряд общественных организаций проводят акции протеста против правых сил.

Смотрите также:

Бранденбургские ворота Символ единства До середины XIX века Берлин был окружен городской таможенной стеной. На его территорию можно было попасть через восемнадцать ворот, которые позже разобрали, - за исключением одних-единственных. Сегодня они являются самой популярной достопримечательностью немецкой столицы и архитектурным символом объединенной Германии.

Бранденбургские ворота "Афины на Шпрее" Так это место выглядело в 1764 году. Около четверти века спустя прусский король Фридрих Вильгельм II распорядился построить здесь новые ворота. Архитектор Карл Готхард Лангханс подготовил проект в стиле классицизма, взяв в качестве образца для подражания античные ворота, оформлявшие вход на Акрополь. Берлин в это время был центром культурной жизни Европы и его даже называли "Афинами на Шпрее".

Бранденбургские ворота Ворота мира Строительство ворот завершили в августе 1791 года. В 1793 году на них установили квадригу, которой сейчас управляет богиня победы Виктория. Но первоначально это место на Воротах мира (Friedenstor), как их тогда называли, занимала Эйрена - дочь Зевса, богиня мира в древнегреческой мифологии. Проект триумфальной колесницы, запряженной четверкой лошадей, разработал скульптор Иоганн Готфрид Шадов.

Бранденбургские ворота Военный трофей Уже вскоре Ворота мира стали свидетелями первой войны. В 1806 году Наполеон одержал победу над Пруссией. Через них французские войска вошли в Берлин. Император распорядился демонтировать квадригу и отправить в Париж в качестве трофея. Он собирался выставить ее в своей столице, но до этого дело так и не дошло.

Бранденбургские ворота Триумфальное возвращение В 1814 году после разгрома войск Наполеона коалицией, во главе которой стояли Россия и Пруссия, квадригу торжественно вернули из Парижа в Берлин. Ворота приобрели новый облик. Они стали прусской триумфальной аркой. Автором проекта был архитектор Карл Фридрих Шинкель. Квадригой теперь управляла не богиня мира, а богиня победы Виктория, получившая в награду железный крест и венок из дубовых листьев.

Бранденбургские ворота Нацистская пропаганда Во времена "третьего рейха" национал-социалисты использовали Бранденбургские ворота для своей пропаганды. Уже сразу после захвата власти Гитлером в январе 1933 года они устроили здесь факельное шествие. Берлин должен был стать "Столицей мира". Планы создания "Германии" предусматривали строительство новой гигантский триумфальной арки, снос целых кварталов, но не Бранденбургских ворот.

Бранденбургские ворота После войны Во время бомбардировок Второй мировой войны и взятия Берлина Бранденбургские ворота получили серьезные повреждения. В разделенном городе они оказались в советской оккупационной зоне. До 1957 года над ними развевался флаг СССР, а затем - ГДР. Квадрига была полностью разрушена. От нее уцелела лишь голова одной из лошадей. Сейчас она находится в музее.

Бранденбургские ворота Реконструкция Скульптуру пришлось восстанавливать. В данном вопросе Восточный и Западный Берлин, несмотря на политическое противостояние, пошли на сотрудничество. Для этого использовали слепки, изготовленные во время войны незадолго до начала массированных бомбардировок Берлина. Точную копию квадриги установили в 1957 году. Однако вскоре власти ГДР внесли коррективы: убрали крест и прусского орла.

Бранденбургские ворота Ничейная территория 13 августа 1961 года было начато строительство стены. В результате Бранденбургские ворота оказались на запретной полосе между Восточным и Западным Берлином. Стена проходила прямо перед ними. Доступ сюда теперь имели только восточногерманские пограничники, а сами эти исторические ворота стали символом раздела Германии.

Бранденбургские ворота "Снесите эту Стену!" Речь, которую 12 июня 1987 года произнес здесь президент США Рональд Рейган, вошла в историю. "Господин Горбачев, снесите эту Стену! - призвал он советского лидера. - Откройте эти ворота!" Слова Рейгана, усиленные мощными динамиками, были слышны на территории Восточного Берлина. Тогда еще никто не знал, что случится всего через два года.

Бранденбургские ворота Падение Белинской стены Сразу после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года тысячи людей отправились к Бранденбургским воротам, чтобы отпраздновать это событие. Символ раздела Германии стал символом воссоединения страны.

Бранденбургские ворота Место встречи Сегодня Бранденбургские ворота являются не только популярной достопримечательностью, но и местом для концертов, праздников, демонстраций. В 2006 году во время проходившего в Германии мирового футбольного первенства перед ними впервые устроили так называемую милю для фанатов - многодневный праздник болельщиков с прямыми трансляциями матчей на гигантских экранах.

Бранденбургские ворота Солидарность Каждую осень в Берлине проходит фестиваль света Festival of Lights, в программу которого включены Бранденбургские ворота. Они также становятся местом выражения солидарности после терактов и других чрезвычайных происшествий. Эта фотография была сделана в июне 2016 года после нападения на гей-клуб в американском городе Орландо.

Бранденбургские ворота Ханука 10-метровую Ханукию установили перед Бранденбургскими воротами в декабре 2015 года. Согласно традициям иудаизма, свечи этого светильника зажигают в течение восьми дней праздника Хануки. В церемонии участвовала уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс. В настоящий момент в немецкой столице проживает около 12 тысяч евреев.

Бранденбургские ворота Символ Бранденбургские ворота - памятник европейской и немецкой истории, свидетели многочисленных войн и символ надежды. "Frieden" - "Мир". Эту световую инсталляцию можно было увидеть на Бранденбургских воротах в 2014 году по случаю 25-летия падения Берлинской стены. Автор: Элизабет Гренье, Максим Нелюбин

