 В Берлине ожидают падения экономики сильнее, чем при финансовом кризисе | Экономические новости из Германии | DW | 02.04.2020

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Экономика

В Берлине ожидают падения экономики сильнее, чем при финансовом кризисе

Кризис, вызванный пандемией SARS-CoV-2, приведет к серьезной рецессии в Германии, полагают в Минэкономики ФРГ. Чтобы облегчить выход из нее, в Берлине разрабатывают программу стимулирования экономики.

На стройплощадке в Ганновере

Министерство экономики Германии ожидает, что в результате кризиса из-за пандемии коронавируса страну ждет серьезная рецессия. Как заявил в четверг, 2 апреля, глава ведомства Петер Альтмайер (Peter Altmaier), ВВП в текущем году может снизиться сильнее, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года. Тогда спад экономики составил 5,7 процента, в начале этого года, до начала пандемии, экономисты ожидали рост на уровне 1,1 процента.

По словам Альтмайера, в отдельные месяцы весны ВВП может обрушиться более чем 8 процентов. Пик кризиса ожидается ориентировочно в апреле-мае. В Минэкономики ФРГ сохраняют надежду, что во втором полугодии ситуация нормализуется.

После окончания пандемии экономика должна начать восстанавливаться, для этого правительство разрабатывает программу ее стимулирования, указали как Петер Альтмайер, так и министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Мы хотим заверить, что - когда будет преодолен кризис в области здравоохранения, когда мы защитим рабочие места и предприятия, когда снова начнется подъем, - будет оказана поддержка и в виде мер по оздоровлению экономики", - заявил глава Минфина.

В то же время он считает, что на частном бизнесе тоже лежит определенная ответственность. Компании, которые сейчас получают поддержку от государства, по его мнению, не должны забыть такое проявление солидарности и впоследствии инвестировать в экономику.

Из-за мер по предотвращению распространения коронавируса SARS-CoV-2 и вызываемого им заболевания легких COVID-19 оказались закрытыми многие магазины и рестораны, остановилось производство, по всему миру прерваны каналы доставок.

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  • Майнц

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  • Берлин

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    Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

  • Вюрцбург

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    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

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    Где в Германии шьют защитные маски

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    Автор: Максим Нелюбин


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