 В Берлине и Кельне десятки тысяч человек протестуют против добычи угля | Новости из Германии о Германии | DW | 01.12.2018

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Германия

В Берлине и Кельне десятки тысяч человек протестуют против добычи угля

3 декабря в Польше начнется Конференция ООН на тему глобального потепления. У ведомства канцлера ФРГ в Берлине, а также в Кельне прошли многотысячные акции противников климатической политики Германии.

Демонстрация против угледобычи в Кельне, 1 декабря 2018 года

Демонстрация против угледобычи в Кельне, 1 декабря 2018 года

За два дня до открытия в польском Катовице Конференции ООН по изменению климата в Берлине и Кельне в субботу, 1 декабря, проходят массовые демонстрации экоактивистов. По данным организаторов, столичная акция собрала около 16 тысяч человек, а на протест в Кельне на западе Германии вышли более 20 тысяч человек. В свою очередь, полиция заявила об "очень высоком числе участников" акции в Кельне и более 5 тысяч протестующих в Берлине. В обоих городах демонстрации проходят мирно.

На транспарантах экоактивистов - такие лозунги, как "Спасем Хамбахский лес", "Остановить угледобычу - защищать климат прямо сейчас", "Новая энергетическая политика требует отказа от угля". Один из руководителей германского отделения международной организации Greenpeace Мартин Кайзер (Martin Kaiser) в интервью информагентству epd пояснил, что участники акции выступают, в частности,  против добычи угля и климатической политики Берлина в целом.

Контекст

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Этим летом от жары и засухи пострадали многие страны Европы, в том числе Россия. В Германии аграрии осознали: из-за изменения климата придется иначе хозяйствовать. (01.09.2018)

"Для отказа от угля нужны смелые решения"

Председатель экологической организации Naturfreunde Deutschlands Михаэль Мюллер (Michael Müller) в беседе с агентством AFP отметил, что на конференции в Катовице "решится, насколько серьезно политики относятся к цели остановить глобальное потепление на уровне в 1,5 градуса". Необходимы "смелые решения для полного отказа от угля", который должен произойти до 2030 года, заявил глава организации BUND Хуберт Вайгер (Hubert Weiger).

С 3 по 14 декабря в Катовице пройдет 24-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, главной темой которой станет сдерживание глобального потепления и адаптация к изменению климата.

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    Автор: Андрей Гурков


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