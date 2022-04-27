 В Беларуси принят закон о смертной казни за попытку теракта | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 04.05.2022

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Беларусь

В Беларуси принят закон о смертной казни за попытку теракта

Беларусь - единственная страна Европы, в законодательстве которой существует смертная казнь как мера наказания. В последние десять лет ее применяли редко.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко

Александр Лукашенко заявлял, что не может вычеркнуть смертную казнь из законодательства, так как это - "воля народа"

Верхняя палата парламента Беларуси - Совет республики Национального собрания - в среду, 4 мая, одобрила законопроект, который позволяет приговаривать к смертной казни за "покушение на терроризм и убийство политических деятелей" при определенных отягчающих обстоятельствах. Нижняя палата парламента приняла этот проект 27 апреля. Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать правитель Беларуси Александр Лукашенко.

Авторы проекта объяснили необходимость ужесточить закон тем, что "в последнее время в отношении Беларуси предпринимаются многочисленные попытки искусственно нарастить градус террористической угрозы", чему якобы способствуют некие "люди из-за рубежа", желающие "дестабилизировать социально-экономическую ситуацию, создать атмосферу напряженности и страха в обществе".

К смертной казни, согласно документу, смогут прибегать в случаях преступлений, "сопряженных с гибелью людей": покушения на убийство иностранных политиков и членов международных организаций, попыток совершить теракт, в том числе с использованием ядерных, химических или биологических веществ, а также покушения на убийство политиков и общественных деятелей "в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка".

Смертная казнь как угроза для оппозиции

Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец, зачитывая пояснения к законопроекту, заявил, что подобные изменения в законах республики "соразмерны" угрозе общественной безопасности, а сама актуальность введения смертной казни не вызывает сомнения.

Беларусь - единственная страна в Европе, где в законодательстве существует смертная казнь как мера наказания. В последние десять лет ее применяли редко - по нескольку раз в год, но местные правозащитники не раз отмечали, что такое наказание может использоваться властями в качестве репрессий и угрозы для оппозиционеров по сфабрикованным уголовным делам.

Александр Лукашенко в прошлом заявлял, что не может вычеркнуть смертную казнь из законодательства, так как это "воля народа", хотя в последний раз государство позволило официально голосовать по этому вопросу на референдуме в 1996 году.

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    Автор: Анна Шторк


Смотреть видео 14:28

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