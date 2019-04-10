 В Беларуси приведен в исполнение новый смертный приговор | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 13.06.2019

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Беларусь

В Беларуси приведен в исполнение новый смертный приговор

Правозащитный центр "Весна" сообщил о приведении в исполнение приговора, вынесенного за совершенное в 2015 году убийство. Судьба второго фигуранта дела неизвестна.

Брошюры центра Весна о смертной казни в Беларуси

Брошюры центра "Весна" о смертной казни в Беларуси

Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил о приведении в исполнение очередного смертного приговора. Координатору кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрею Полуда об этом сообщили родственники Александра Жильникова, приговоренного к высшей мере за убийство трех человек, говорится в распространенном в четверг, 13 июня, заявлении "Весны".

Судьба второго фигуранта дела того же дела Вячеслава Сухарко неизвестна, отмечается далее. Вместе с тем, как показывает практика, смертные приговоры по одному делу приводятся в исполнение одновременно, указали далее правозащитники.

Контекст

В Беларуси завершается Неделя против смертной казни. По всей стране правозащитный центр "Весна" проводит мероприятия за отмену этой меры наказания. Власти пока не желают отказываться от расстрелов. (10.10.2017)

В докладе Amnesty International за 2018 год отмечается, что число стран, применяющих до сих пор смертную казнь, с каждым годом уменьшается. Но Беларусь продолжает ее использовать. Почему - у DW. (10.04.2019)

По данным "Весны", в конце декабря 2018 года Комитет ООН по правам человека зарегистрировал индивидуальное обращение Жильникова. "Комитет обращался к властям Беларуси с просьбой о принятии временных мер" и призывал не приводить в исполнение приговор до рассмотрения обращения, сообщил правозащитный центр.

Смертная казнь в Беларуси

Жильников и Сухарко были приговорены к смертной казни за убийство в декабре 2015 года мужчины и женщины. Покушение заказала бывшая подруга убитого. После задержания Сухарко и Жильникова стало известно, что они причастны еще к одному убийству.

Беларусь - единственная страна в СНГ и в Европе, в которой официально разрешена смертная казнь. За это Минск резко осуждают ЕС, ОБСЕ и другие международные организации. Обычно родственникам приговоренных к высшей мере наказания не сообщают о расстреле и не дают право на последнее свидание перед казнью. Тела расстрелянных не выдаются семье для погребения, а место их захоронения не сообщается.

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  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 01:09

Кто лидирует по числу смертных казней в мире?

Контекст

Взгляд на Беларусь со стороны

Белорусские политэмигранты оценивают ситуацию на родине и дают прогноз дальнейшего развития событий. (08.04.2013)  

Ссылки в интернете

Заявление центра "Весна"

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Кто лидирует по числу смертных казней в мире?  

Смертная казнь в Беларуси: семьи хотят знать, где могилы казненных родственников  

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