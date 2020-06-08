В Беларуси предъявлены обвинения блогеру Тихановскому

Следственный комитет (СК) Беларуси подтвердил факт предъявления обвинения Сергею Тихановскому - белорусскому блогеру и руководителю инициативной группы его супруги Светланы, претендующей на пост президента страны. "Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси", - говорится в сообщении СК, распространенном в Telegram-канале ведомства во вторник, 9 июня.

Статья 342 предусматривает наказание в виде штрафа, ареста или ограничение свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок, а статья 364 - арест или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до шести лет.

По версии СК, 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции. В результате этих действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел". Тихановский и еще семеро активистов в настоящее время содержатся под стражей.

Борьба за пост президента

Сергей Тихановский первоначально сам планировал зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты Беларуси, однако не смог сделать этого, поскольку в отведенные для регистрации сроки он находился в СИЗО. Вместо Тихановского, документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея в качестве руководителя своей инициативной группы.

На прошлой неделе МВД Беларуси сообщило, что при обыске на даче Тихановского было найдено 900 тыс. долларов. Соратники блогера полагают, что деньги могли быть подброшены, поскольку их нашла только третья по счету следственная бригада только при третьем обыске.

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. В настоящее время инициативные группы 14 претендентов собирают подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.

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