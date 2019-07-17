 В Беларуси завершено расследование дела о взрывах во время салюта в Минске | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 04.03.2020

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Беларусь

В Беларуси завершено расследование дела о взрывах во время салюта в Минске

В результате взрывов на салюте по случаю Дня независимости в 2019 году в Минске погиб один человек, еще 11 были ранены. Обвинения по этому делу предъявлены трем фигурантам.

В Минске

В Минске

Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси завершило расследование уголовного дела о взрывах салютных установок на празднованиях по случаю Дня независимости 3 июля 2019 года в Минске. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства в среду, 4 марта.

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В документе отмечается, что причиной взрывов стала некачественная пиротехника из России. "Закупленная у российской компании пиротехника имела брак, допущенный на предприятии-изготовителе. Так, диаметр (калибр) изделий превышал норму, что не позволяло произвести их заряжание в стволы салютных установок в штатном порядке, они подлежали безусловной отбраковке и не могли безопасно использоваться при проведении салюта", - указывается в сообщении.

Три фигуранта

В рамках уголовного дела обвинения предъявлены трем фигурантам - двум сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предприятия-изготовителя фейерверочных изделий, а также командиру роты Минской военной комендатуры. В сообщении СК отмечается, что все трое в нарушение норм безопасности модифицировали фейерверочные изделия, уменьшая их диаметр путем механического воздействия, чтобы зарядить ими салютные установки.

В ходе залпов произошли подрывы в трех из шести мест, где проводился салют. Погибла 64-летняя женщина, еще 11 человек были ранены. Фигурантам угрожают сроки лишения свободы от пяти до семи лет.

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    Автор: Галина Петровская


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