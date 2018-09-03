В Бангкоке проходит конференция ООН по климату

В Бангкоке во вторник, 4 сентября, начала работу конференция Организации Объединенных Наций по вопросам защиты климата. Ее участники в ходе шестидневной встречи обсудят подготовку саммита по климату, который запланирован на декабрь этого года в польском городе Катовице. Всего ожидается участие более 2000 делегатов из разных стран.

Целью конференции и саммита является разработка и принятие нормативных документов, регулирующих выполнение решений Парижского саммита ООН 2015 года по защите климата. Парижское соглашение поставило глобальную цель - ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию, а желательно и полутора. Одной из долгосрочных целей соглашения является постепенный переход к экологически чистой энергии.

"Мы должны перейти от слов к делу в реализации решений Парижского саммита", - заявил председатель конференции, премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама. Многие эксперты, по данным агентства dpa, считают, что решения Парижского саммита осуществляются слишком медленно.

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