 В Бангкоке проходит конференция ООН по климату | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.09.2018

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Мир

В Бангкоке проходит конференция ООН по климату

Задачей климатической конференции является разработка нормативных документов, регулирующих выполнение решений Парижского саммита ООН по защите климата.

Глобальное потепление может привести к катастрофе

Глобальное потепление может привести к катастрофе

В Бангкоке во вторник, 4 сентября, начала работу конференция Организации Объединенных Наций по вопросам защиты климата. Ее участники в ходе шестидневной встречи обсудят подготовку саммита по климату, который запланирован на декабрь этого года в польском городе Катовице. Всего ожидается участие более 2000 делегатов из разных стран.

Контекст

Германия не присоединилась к альянсу стран, выступающих за отказ от использования угля для выработки электроэнергии. ФРГ сдает свои лидерские позиции в вопросах защиты климата, считает Йенс Турау. (18.11.2017)

Вместо того, чтобы отказаться от угля и двигателей внутреннего сгорания, канцлер Германии блокирует климатические цели Евросоюза, заявили экологи. (27.08.2018)

Целью конференции и саммита является разработка и принятие нормативных документов, регулирующих выполнение решений Парижского саммита ООН 2015 года по защите климата. Парижское соглашение поставило глобальную цель - ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию, а желательно и полутора. Одной из долгосрочных целей соглашения является постепенный переход к экологически чистой энергии.

"Мы должны перейти от слов к делу в реализации решений Парижского саммита", - заявил председатель конференции, премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама. Многие эксперты, по данным агентства dpa, считают, что решения Парижского саммита осуществляются слишком медленно.

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    Температура на Земле продолжает неуклонно расти. Ученые подсчитали, какой объем выбросов СО2 является допустимым для того, чтобы темпы повышения температуры на нашей планете оставались в пределах 2 градусов по Цельсию - эту цель ранее поставило международное сообщество.

  • Инфографика - динамика выбросов СО2 в атмосферу разными странами

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    В последние несколько лет почти все ведущие индустриальные страны мира уменьшили либо стабилизировали выбросы парниковых газов в атмосферу.

  • Инфографика - обязательства по снижению выброса парниковых газов в атмосферу

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    В зависимости от того, как будут выполняться обязательства по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу, ситуация с глобальным потеплением может развиваться по трем различным сценариям.

    Автор: Джианна Грюн, Владимир Дорохов


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