 В Баку прошел митинг в поддержку арестованного блогера Гусейнова | Новости из Германии о Центральной Азии | DW | 19.01.2019

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Центральная Азия

В Баку прошел митинг в поддержку арестованного блогера Гусейнова

Почти три тысячи человек вышли на акцию в поддержку Мехмана Гусейнова. Ранее Совет Европы и МИД Франции призвали освободить блогера, который до ареста в 2017 году боролся с коррупцией.

Столица Азербайджана Баку (фото из архива)

В столице Азербайджана в субботу, 19 января, прошел митинг в поддержку арестованного блогера Мехмана Гусейнова. В акции приняли участие 2800 человек, в числе которых - представители оппозиционного Национального совета демократических сил, а также неправительственных и молодежных организаций, говорится в сообщении управления полиции Баку.

Правоохранительные органы не зафиксировали нарушений общественного порядка. При этом митинги в поддержку Гусейнова 3 и 7 января в Баку были разогнаны полицией.

Совет Европы и МИД Франции призвали освободить блогера

До ареста в марте 2017 года блогер Мехман Гусейнов был администратором популярной страницы в Facebook. Там размещались ролики и новости по социальным вопросам в Азербайджане, начиная от плохих условий труда и заканчивая недвижимостью госчиновников и их роскошного образа жизни. У его страницы было 300 тысяч подписчиков.

Контекст

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В 2017 году Гусейнов был приговорен к двум годам лишения свободы за клевету. Ранее блогер заявил, что его избивали в полиции. За два месяца до окончания срока в отношении Гусейнова возбудили еще одно дело за то, что он якобы ударил тюремного охранника. В знак протеста Гусейнов объявил голодовку, состояние его здоровья ухудшилось. Однако 7 января в пенитенциарной службе Азербайджана заявили, что он завершил голодовку и "его здоровье в порядке".

Совет Европы и МИД Франции призвали освободить блогера. С начала января в Азербайджане и ряде европейских стран проходит общественная кампания в поддержку Гусейнова, отбывающего наказание в тюрьме.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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Ссылки в интернете

Сообщение управления полиции Баку

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