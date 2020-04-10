 В Австрии возобновляют работу некоторые магазины | Новости из Германии о Европе | DW | 14.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Австрии возобновляют работу некоторые магазины

Австрия смягчает меры, введенные для борьбы с SARS-CoV-2. Во вновь открывшихся магазинах нужно носить защитные маски и соблюдать дистанцию. Парикмахерские, рестораны и отели заработают не раньше мая.

Пустая улица в Вене

Австрия начала смягчать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности, возобновляют работу со вторника, 14 апреля. "Мы хотим преодолеть этот кризис как можно быстрее в экономическом плане", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Смягчение ограничений, действующих с 16 марта, сопряжено с рядом условий. Так, в магазинах может одновременно находиться ограниченное число покупателей, посетители должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию.

Все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские должны открыться с 1 мая, а рестораны и отели смогут возобновить работу с середины мая, добавил Курц. Школы также останутся закрыты и продолжат дистанционное обучение как минимум до середины мая.

В Испании заработали строительные фирмы, в Дании - детсады

Австрия - не единственное государство Евросоюза, приступившее к постепенному ослаблению коронавирусных ограничений. Так, власти Испании разрешили с 13 апреля возобновить работу строительным фирмам и отдельным промышленным предприятиям. А в Дании с 15 апреля вновь распахнут свои двери детские сады и начальные школы.

Смотрите также:

  • Собор Святого Стефана

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Собор Святого Стефана

    Найти его просто: это - самый центр! Stephansdom - католический собор, один из символов не только Вены, но и Австрии. Благодаря южной башне, входит в десятку самых высоких церквей мира. Современный свой вид храм обрел к началу XVI века. Сверху открывается прекрасный вид на город. На южную башню можно забраться пешком - 343 ступени. На северную - подняться на лифте.

  • Кошка с чашкой кофе

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Венский кофе

    Кофе в Вене варить умеют. Вариантов приготовления - масса. Обязательно попробовать следует Melange - кофе с молоком и взбитой молочной пеной. Подают его в небольших кофейных чашках. К любому сорту полагается стакан негазированной воды. На фото - гости кошачьего кафе Neko, открывшегося в Вене в 2012 году. Здесь можно и кофе выпить, и пообщаться с пушистыми обитателями кафе - кошками разных пород.

  • В кафе Landtmann

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Венские кафе

    Кафе в Вене - больше, чем кафе! Это и прекрасный по качеству кофе, и особая атмосфера, и наличие свежих газет, и возможность обменяться новостями. На фото - строгий, традиционно венский интерьер кафе Landtmann. Здесь австрийские политики нередко проводят встречи с журналистами. Обязательно стоит посетить кафе Central, Museum, Sperl, Hawelka и/или Diglas. Адреса подскажут в каждой гостинице.

  • Торт ''Захер''

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Торт "Захер"

    Sachertorte - детище австрийского кондитера Франца Захера, "рожденное" в XIX веке. Похож на советский торт "Прага". Рецепт прост: шоколадные бисквитные коржи, прослойка абрикосового конфитюра, шоколадная глазурь. Попробовать и купить торт можно практически в любой кондитерской. Но самый лучший "Захер" продается или в одноименном отеле рядом с оперным театром, или в кондитерской Demel.

  • Улица Грабен в Вене

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Грабен

    Graben - одна из самых красивых улиц Вены. По форме - скорее вытянутая площадь, нежели улица. Благодаря богатому световому убранству особенно хороша под Рождество. Здесь много кафе, ресторанов и магазинов, в том числе - гастроном Julius Meinl, где можно купить гастрономические сувениры Made in Austria: кофе в зернах или молотый, шоколад, вафли и печенье, конфитюры и прочие радости жизни.

  • Розы в парке Volksgarten

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    "Народный сад"

    Volksgarten - небольшой, но совершенно очаровательный зеленый оазис в самом центре города, недалеко от императорской резиденции Hofburg. Устали - приходите сюда полюбоваться на красивейший розарий: более 3000 кустов и более 200 различных сортов. На территории парка расположено здание одной из самых популярных дискотек в городе, носящей то же название, что и парк: Volksgarten.

  • Лошадь липпицианской породы

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Белогривые лошадки

    Посмотреть на конный балет можно в Испанской придворной школе верховой езды (Spanische Hofreitschule). Представления в парадном облачении обычно проходят вечерами. А с 10 до 12 часов можно посетить репетицию. Это тоже интересно и обойдется дешевле: 15 евро за взрослый билет. В школе воспитывают липицианских лошадей, выведенных в Австро-Венгерской империи на основе испанских и неаполитанских пород.

  • Музей истории искусств в Вене

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Музей истории искусств

    Kunsthistorisches Museum был открыт в 1891 году. Здесь вас ждет великолепная коллекция старых мастеров: Рафаэля, Тициана, Караваджо, Босха, Питера Брейгеля Старшего, Яна ван Эйка, Веласкеса, Дюрера, Кранаха, Рембрандта, Арчимбольдо и других. Да и само здание музея - произведение искусства, причем как снаружи, так и внутри.

  • Музейный квартал

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Музейный квартал

    MuseumsQuartier (или MQ) - это не один музей, а целый музейный комплекс, что ясно из названия. Здесь вас познакомят с наиболее яркими явлениями в искусстве XX века и с различными актуальными тенденциями.

  • Рынок Naschmarkt в Вене

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Рынок

    Naschmarkt - знаменитый венский рынок. Продукты здесь продаются ежедневно, кроме воскресенья. Прекрасный выбор овощей и фруктов, сыров и специй, хлеба и колбас. Тут же рядом - блошиный рынок, который работает только по субботам, начиная с 6:30. Здесь - антикварный фарфор, старинная мебель, огромный выбор самого различного хлама, более или менее ценного.

  • Венский трамвай

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Венские трамваи

    Устали? Прокатитесь на местном трамвае! Каждый вагон - в цветах австрийского флага. В 1865 году в Вене появились первые конки, а к концу XIX века началась постепенная электрификация сети.

  • ''Поцелуй'' Густава Климта

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    "Поцелуй" во дворце Belvedere

    Хотите увидеть "Поцелуй" кисти Густава Климта в подлиннике? Тогда вам следует отправиться в художественный музей "Галерея Бельведер" (Galerie Belvedere), расположенный в одном из самых красивых дворцов австрийской столицы.

  • Мусоросжигательная станция

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Мусоросжигательная станция

    Расположен этот комбинат в районе Шпиттелау (Spittelau). А построен и оформлен он был по проекту австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. В Вене есть еще несколько достопримечательностей, связанных с его именем. К примеру - жилой дом, им спроектированный, по адресу Kegelgasse 36-38. В этом здании есть и квартиры, и офисы, а напротив расположен магазин с сувенирами.

  • Слоненок в зоопарке Шёнбрунн

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Императорский зоопарк

    Расположен на территории дворцово-паркового комплекса Шёнбрунн (Schönbrunn). Основан был в 1752 году и является старейшим зоопарком в мире. Неподалеку расположен и дворец Шёнбрунн - основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов. Дворец, разбитый вокруг него парк с многочисленными фонтанами и статуями, а также зоопарк включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Здание оперного театра в Вене

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Опера - Wiener Staatsoper

    Открылась в 1869 году премьерой оперы "Дон Жуан" Моцарта. Ежегодно здесь проходит оперный бал. Попасть на оперу или балет не так трудно, как кажется. Билеты на стоячие места можно купить прямо в день представления: подойти к кассе стоячих мест - Stehplatzkasse (со стороны переулка Operngasse) - за два или три часа до начала. Отстоять, купить и наслаждаться!

  • Колесо обозрения в Пратере

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Парк аттракционов

    Пратер (Prater) - это внушительных размеров зона отдыха с ипподромом, стадионом, велодромом, спортивными площадками и парком аттракционов. Его визитной карточкой, а также одним из символов Вены является гигантское колесо обозрения, с которого открывается прекрасный вид на город.

  • Переулок, в котором расположен ресторан Zum Figlmüller

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Венский шницель

    Если вы хотите прочувствовать, каков вкус настоящего венского шницеля, то отправляйтесь в ресторан "Zum Figlmüller". Расположен он в минуте ходьбы от Собора Святого Стефана. Что еще стоит попробовать в Вене? Тафельшпиц (отварную говядину с хреном), гуляш, венские сосиски, яблочный штрудель, а также кайзершмаррн (сладкий императорский омлет с ванильным соусом и/или компотом из слив).

  • Вид на Вену

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Три дня - это утопия!

    Конечно, посмотреть этот город за три дня просто невозможно! Но кое-что все же можно успеть. Главное - наслаждаться моментом. Просто откройте глаза пошире и гуляйте, пока не свалитесь от усталости. А если совсем утомитесь, наймите кучера с повозкой: этого добра в центре Вены хватает.

  • Сувениры с изображением Моцарта

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    С собой на память

    Не забудьте фотоаппарат! Особенно хороша Вена весной и летом, когда многочисленные парки завлекают гостей зелеными лужайками и цветниками. В центре полно сувенирных магазинов, особенно на улице Kärntner Straße, которая соединяет Собор Святого Стефана и оперу. Традиционно популярностью пользуется продукция с изображением Моцарта. Но лучше всего увезти с собой из Вены незабываемые впечатления!

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 01:52

Как страны ЕС планируют облегчать ограничительные меры

Контекст

Защищают ли от коронавируса одноразовые перчатки?

Во время пандемии коронавируса в аптеках раскупают не только маски, но и одноразовые перчатки. Однако специалисты говорят, что от последних гораздо больше вреда, чем пользы. (13.04.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как коронавирус повлиял на жизнь в разных странах, рассказывают корреспонденты DW  

В ФРГ могут ввести обязательное ношение масок - где их взять?  

Также по теме

Coronavirus USA New York Zahl der Toten steigt

Хроника пандемии: число жертв коронавируса во всем мире превысило 100 тысяч 10.04.2020

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более 1,6 млн человек, скончались свыше 100 тысяч. DW следит за событиями 10 апреля.

Russland Moskau | Coronavirus | Paramediziner

Хроника пандемии: В Москве скончались ещё четыре пациента 03.04.2020

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 1 млн 9 тысяч человек, умерли свыше 52 тысяч. DW следит за событиями 3 апреля.

Spanien Coronakrise | Fast 400 neue Corona-Todesfälle innerhalb von 24 Stunden

Хроника пандемии: В Москве скончались два пациента с коронавирусом 25.03.2020

Мир продолжает бороться с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 обнаружен более чем у 400 тысяч человек. DW следит за событиями 25 марта.

Реклама

Самые читаемые

Франция продлила ограничительные меры до 11 мая  

В ФРГ выздоровели более половины инфицированных коронавирусом  

Хроника пандемии: Израиль запретил во время Песаха передвижение между городами  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно