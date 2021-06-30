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Вюрцбург

Ein Polizist steht neben Kerzen und Blumen vor einem geschlossenen und abgesperrten Geschäft in der Innenstadt. In Würzburg hat ein Mann am Vortag wahllos Menschen mit einem Messer attackiert. Drei Menschen starben, mindestens fünf wurden schwer verletzt.

Нападение в Вюрцбурге: как жертва праворадикалов стал убийцей 30.06.2021

Исламист или душевнобольной? Может быть, и то, и другое? Какими мотивами руководствовался 24-летний выходец из Сомали, напавший с ножом на прохожих в центре города Вюрцбург?

A policeman stands guard as people place flowers and candles at a makeshift memorial in tribute to the victims of a deadly attack in the city center of Wuerzburg, southern Germany, on June 26, 2021. - Investigators were racing to pinpoint the motive of a man who went on a knife rampage in the German city of Wuerzburg, killing three people and leaving five seriously injured. The suspect, a 24-year-old Somali who arrived in Wuerzburg in 2015, staged the attack in the city centre on the evening of Friday, June 25, 2021, striking at a household goods store before advancing to a bank. (Photo by ARMANDO BABANI / AFP)

Вюрцбург: Подозреваемому в нападении с ножом предъявлены обвинения 26.06.2021

Полиция пока не выяснила мотив преступника, совершившего 25 июня нападение с ножом на прохожих в пешеходной зоне центра Вюрцбурга. Сейчас злоумышленник находится в одной из баварских тюрем.
Polizisten laufen in der Innenstadt. Bei einer Messerattacke in der Würzburger Innenstadt sind am Freitag mehrere Menschen getötet worden.

Нападение с ножом в баварском Вюрцбурге: погибли три человека 25.06.2021

По сведениям полиции, нападение совершил 24-летний выходец из Сомали, который постоянно проживал в Вюрцбурге.
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Какие достопримечательности украшали немецкие марки? 22.05.2018

Что было изображено на немецких марках до введения в Германии евро?
Burg Pfalzgrafenstein, Zollburg. Mittelrhein. Weltkulturerbe. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Pfalzgrafenstein001

Рейтинг немецких достопримечательностей 17.10.2016

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.
Polizisten stehen am 18.07.2016 in Würzburg (Bayern) neben einem Regionalzug. Ein Mann hat in dem Zug Reisende angegriffen und laut Polizei mehrere Menschen lebensgefährlich verletzt. Nach der Attacke wurde der Täter von der Polizei auf der Flucht erschossen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ Copyright: picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand

SZ опубликовала переписку исполнителей терактов в Германии с ИГ 15.09.2016

Риац А. из Вюрцбурга получал советы о том, что при нападении на пассажиров ему следует использовать топор. Мохаммаду Д. неизвестный рекомендовал "убить всех" на площади в Ансбахе.
Absperrband hängt am 25.07.2016 in Ansbach (Bayern) rund um den Tatort. Bei einem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag sind am Sonntagabend zwölf Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei ein 27-jähriger Flüchtling aus Syrien gewesen, sagte Innenminister Herrmann bei einer Pressekonferenz. Der junge Mann, der öfter in psychiatrischer Behandlung gewesen sei, wollte offensichtlich die Bombe mit scharfkantigen Metallteilen in seinem Rucksack bei einem Musikfestival mit etwa 2500 Besuchern zünden. Ihm wurde aber der Einlass verwehrt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/K.J.Hildenbrand

Саудовская Аравия помогает ФРГ в расследовании терактов 08.08.2016

Власти Саудовской Аравии подтвердили готовность к сотрудничеству в расследовании терактов в Германии. Эр-Рияд рассказал о саудовском следе в деле террориста из Ансбаха.
ARCHIV - Ein Halbmond ziert am Mittwoch (05.09.2012) den Grabstein eines muslimischen Grabes auf dem Hauptfriedhof in Stuttgart. Laut Bundesverband der türkischen Gemeinde wollen sich immer mehr Muslime in Deutschland nach ihrer eigenen Manier bestatten lassen. Die Fraktionen im Stuttgarter Landtag haben sich am 11.12.2013 auf ein Ende der Sargpflicht in Baden-Württemberg geeinigt. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa (zu lsw: «Fraktionen einigen sich auf Ende der Sargpflicht» vom 11.12.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/P.Strobel

Последнее пристанище убийц: где в Германии хоронят террористов 05.08.2016

Перед властями Баварии стоит непростая задача: где и как похоронить террористов- исламистов из Вюрцбурга и Ансбаха? Мусульманские общины не намерены брать на себя ответственность.
25.07.2016 ***** Ermittler der Polizei arbeiten am Tatort eines Bombenanschlags am 25.07.2016 in Ansbach (Bayern). Bei dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag sind am Sonntagabend zwölf Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei ein 27-jähriger Flüchtling aus Syrien gewesen, sagte Innenminister Herrmann bei einer Pressekonferenz. Der junge Mann, der öfter in psychiatrischer Behandlung gewesen sei, wollte offensichtlich die Bombe mit scharfkantigen Metallteilen in seinem Rucksack bei einem Musikfestival mit etwa 2500 Besuchern zünden. Ihm wurde aber der Einlass verwehrt. Foto: Daniel Karmann/dpa | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/D. Karmann

Опрос: Большинство немцев не возлагает на Меркель вину за теракты в Германии 03.08.2016

Террористические атаки в Ансбахе и Вюрцбурге не являются следствием либеральной миграционной политики Ангелы Меркель, считает большинство жителей ФРГ.
25.07.2016 Mitarbeiter der Spurensicherung tragen beschlagnahmte Gegenstände am 25.07.2016 in Ansbach (Bayern) aus dem Flüchtlingsheim, in dem ein 27-Jähriger gewohnt haben soll, der am Sonntag einen Sprengsatz zur Explosion gebracht hatte. Bei dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag sind zwölf Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei ein 27-jähriger Flüchtling aus Syrien gewesen, sagte Innenminister Herrmann bei einer Pressekonferenz. Der junge Mann, der öfter in psychiatrischer Behandlung gewesen sei, wollte offensichtlich die Bombe mit scharfkantigen Metallteilen in seinem Rucksack bei einem Musikfestival mit etwa 2500 Besuchern zünden. Ihm wurde aber der Einlass verwehrt. Foto: Daniel Karmann/dpa | Copyright: picture-alliance/dpa/D. Karmann

Преступниками в Ансбахе и Вюрцбурге руководили с Ближнего Востока 28.07.2016

Глава МВД Баварии заявил, что исполнители двух преступлений в Баварии незадолго до акций получили указания, что им делать и как себя вести.

Меркель: Исламистские нападения будут расследованы (28.07.2016) 28.07.2016

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции прокомментировала недавние нападения в Вюрцбурге и Ансбахе. Она выступила за принятие антитеррористических мер на европейском уровне.
ARCHIV - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am 11.09.2015 beim Bürgerfest im Garten von Schloss Bellevue in Berlin ihre Hände zu einer Raute geformt. Foto: Michael Kappeler/dpa (zu lrs Merkel kommt zum Wahlkampf nach Rheinland-Pfalz vom 11.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

Комментарий: Канцлер сохраняет спокойствие 27.07.2016

Германия пережила крайне сложную неделю, а канцлер Меркель находится в отпуске. Как можно расценивать ее временное молчание, поясняет Фабиан фон дер Марк.
SCREENSHOT - Gäste schauen sich am 01.09.2013 im Fernsehstudio in Berlin-Adlershof das einzige TV-Duell vor der Bundestagswahl zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem SPD-Spitzenkandidaten Peer Steinbrück an. Foto: Maurizio Gambarini/dpa | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/M. Gambarini

Меркель: В торговом центре, вагоне поезда, на набережной мог быть каждый из нас 23.07.2016

Глава правительства ФРГ выразила соболезнования родным и близким погибших в Мюнхене и Вюрцбурге, а также поблагодарила полицию Баварии за профессионализм и мюнхенцев - за солидарность.
Polizisten stehen am 18.07.2016 in Würzburg (Bayern) neben einem Regionalzug. Ein Mann hat in dem Zug Reisende angegriffen und laut Polizei mehrere Menschen lebensgefährlich verletzt. Nach der Attacke wurde der Täter von der Polizei auf der Flucht erschossen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ Copyright: picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand

Комментарий: Исламистский терроризм - преувеличение и отрицание 20.07.2016

На следующий день после нападения на пассажиров в поезде под Вюрцбургом в очередной раз стало ясно: отношение к беженцам глубоко раскалывает немецкое общество, считает Феликс Штайнер.
19.07.2016 Ein Regionalzug fährt am 20.07.2016 bei Würzburg-Heidingsfeld (Bayern) an der Stelle vorbei, wo der Zug zum Halt kam, in dem am Montagabend ein 17 Jahre alter Afghane mit einer Axt und einem Messer auf Fahrgäste in einem Regionalzug losgegangen war. Vier Menschen wurden schwer verletzt, ein weiterer leicht. Die Polizei erschoss den Angreifer als er flüchtete. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa | (c) picture-alliance/dpa/K. Hildenbrand

Де Мезьер: За терактом под Вюрцбургом не стоит "Исламское государство" 20.07.2016

17-летний мигрант, атаковавший с топором и ножом пассажиров поезда под Вюрцбургом, стал жертвой исламистской пропаганды, но не был связан с террористической группировкой "Исламское государство", считает глава МВД ФРГ.
12.06.2006+++Kooperation zwischen Sicherheitskräfte Deutsche Polizeibeamte und Franzoesische Polizeibeamte vor dem Hauptbahnhof Care de Lille Flanders, Deutschland - Ukraine, Fussball, Vorrunde, Europameisterschaft 2016, 12.06.2016 | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/kolbert-press/C. Kolbert

Штайнмайер: Необходимо более тесное сотрудничество европейских спецслужб 20.07.2016

После нападения на пассажиров поезда под Вюрцбургом глава внешнеполитического ведомства Германии заявил, что спецслужбам ЕС необходимо усилить координацию действий и обмен информацией.
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