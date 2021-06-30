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Исламист или душевнобольной? Может быть, и то, и другое? Какими мотивами руководствовался 24-летний выходец из Сомали, напавший с ножом на прохожих в центре города Вюрцбург?
Полиция пока не выяснила мотив преступника, совершившего 25 июня нападение с ножом на прохожих в пешеходной зоне центра Вюрцбурга. Сейчас злоумышленник находится в одной из баварских тюрем.
По сведениям полиции, нападение совершил 24-летний выходец из Сомали, который постоянно проживал в Вюрцбурге.
Что было изображено на немецких марках до введения в Германии евро?
В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.
Риац А. из Вюрцбурга получал советы о том, что при нападении на пассажиров ему следует использовать топор. Мохаммаду Д. неизвестный рекомендовал "убить всех" на площади в Ансбахе.
Власти Саудовской Аравии подтвердили готовность к сотрудничеству в расследовании терактов в Германии. Эр-Рияд рассказал о саудовском следе в деле террориста из Ансбаха.
Перед властями Баварии стоит непростая задача: где и как похоронить террористов- исламистов из Вюрцбурга и Ансбаха? Мусульманские общины не намерены брать на себя ответственность.
Террористические атаки в Ансбахе и Вюрцбурге не являются следствием либеральной миграционной политики Ангелы Меркель, считает большинство жителей ФРГ.
Глава МВД Баварии заявил, что исполнители двух преступлений в Баварии незадолго до акций получили указания, что им делать и как себя вести.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции прокомментировала недавние нападения в Вюрцбурге и Ансбахе. Она выступила за принятие антитеррористических мер на европейском уровне.
Германия пережила крайне сложную неделю, а канцлер Меркель находится в отпуске. Как можно расценивать ее временное молчание, поясняет Фабиан фон дер Марк.
Глава правительства ФРГ выразила соболезнования родным и близким погибших в Мюнхене и Вюрцбурге, а также поблагодарила полицию Баварии за профессионализм и мюнхенцев - за солидарность.
На следующий день после нападения на пассажиров в поезде под Вюрцбургом в очередной раз стало ясно: отношение к беженцам глубоко раскалывает немецкое общество, считает Феликс Штайнер.
17-летний мигрант, атаковавший с топором и ножом пассажиров поезда под Вюрцбургом, стал жертвой исламистской пропаганды, но не был связан с террористической группировкой "Исламское государство", считает глава МВД ФРГ.
После нападения на пассажиров поезда под Вюрцбургом глава внешнеполитического ведомства Германии заявил, что спецслужбам ЕС необходимо усилить координацию действий и обмен информацией.
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