Нападение в Вюрцбурге: как жертва праворадикалов стал убийцей

Исламист или душевнобольной? Может быть, и то, и другое? Какими мотивами руководствовался 24-летний выходец из Сомали, напавший с ножом на прохожих в центре города Вюрцбург?