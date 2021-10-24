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7,6 миллиона доз вакцины AstraZeneca переданы во Вьетнам, Украину, Египет, Гану и Намибию. Еще 10 млн доз переданы в программу COVAX Всемирной организации здравоохранения.
Германия стала европейским центром для нелегальной миграции и торговли людьми среди выходцев из Вьетнама. DW сопровождала рейд полиции по маникюрным салонам в небольшом городе на западе страны.
Суд в городе Эври заявил, что его юрисдикция не распространяется на действия властей США во время войны во Вьетнаме. Это касается и применения ими химиката агент "оранж".
В трех федеральных землях Германии прошли обыски в связи с контрабандой людей из Вьетнама. Жертв принуждали к сексуальному рабству в борделях и массажных салонах.
Причиной подозрений в адрес Марка Хауптмана стало размещение в издаваемой им газете в федеральной земле Тюрингия рекламных объявлений из Азербайджана, Тайваня и Вьетнама. Политик отвергает все обвинения.
В октябре 2019 года в авторефрижераторе близ Лондона нашли тела 39 вьетнамцев. Главари группировки, занимавшейся контрабандой людей, приговорены к 27 и 20 годам лишения свободы, водители получили от 13 до 18 лет.
Эрдоган назвал договор с Лондоном "самым важным" со времен подписания торгового соглашения Турции с Евросоюзом в 1995 году. Несколькими днями ранее Великобритания заключила также торговое соглашение с Вьетнамом.
Свыше половины отбывающих срок журналистов и других работников СМИ находятся в тюрьмах Китая, Саудовской Аравии, Египта, Вьетнама и Сирии, следует из обзора правозащитников за 2020 год.
Задержания произведены в Париже и окрестностях. Эти люди предположительно причастны к гибели 39 мигрантов в грузовике-рефрижераторе в Великобритании семь месяцев тому назад.
Нгуен Туонг Туи известен в стране своей критикой коммунистического режима за коррупцию и загрязнение окружающей среды.
Почему в густонаселенном Вьетнаме, имеющем протяженную границу с Китаем и не очень эффективную систему здравоохранения, на удивление мало случаев заражения вирусом SARS-CoV-2?
В КНР за сутки зарегистрированы 508 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. ВОЗ уверяет, что пик эпидемии в Китае пройден. Коронавирус обнаружен более чем в 30 государствах.
Как число заразившихся, так и количество умерших 13 февраля от коронавируса резко превысили среднесуточные показатели, замерявшиеся до сих пор.
Ученый Алексей Темирев из Новочеркасска, арестованный в 2018 году, признан виновным в госизмене. Его обвиняли в передаче секретной информации Вьетнаму.
В связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 впервые объявлена карантинная зона за пределами Китая. Во Вьетнаме изолирована сельская коммуна с населением 10 тысяч человек.
23-летнего уроженца Северной Ирландии обвиняют в участии в преступном сговоре о перевозке 39 вьетнамцев с целью их дальнейшей эксплуатации, сообщает полиция графства Эссекс.
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