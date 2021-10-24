Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Вьетнам

FILE PHOTO: Ethiopian Airlines staff unload AstraZeneca/Oxford vaccines under the COVAX scheme against the coronavirus disease (COVID-19) from a cargo plane at Bole International Airport in Addis Ababa, Ethiopia, March 7, 2021. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

Германия пожертвовала более 17 миллионов доз вакцин разным странам 24.10.2021

7,6 миллиона доз вакцины AstraZeneca переданы во Вьетнам, Украину, Египет, Гану и Намибию. Еще 10 млн доз переданы в программу COVAX Всемирной организации здравоохранения.

Нелегалы в Германии: под подозрением - маникюрные салоны (14.07.2021) 14.07.2021

Германия стала европейским центром для нелегальной миграции и торговли людьми среди выходцев из Вьетнама. DW сопровождала рейд полиции по маникюрным салонам в небольшом городе на западе страны.
Vietnam War. From 1962 until 1971, US military sprayed defoliant over Vietnam's forests to deny Communist forces the use of jungle cover and food sources.

Суд во Франции отклонил иск о применении США агента "оранж" во Вьетнаме 10.05.2021

Суд в городе Эври заявил, что его юрисдикция не распространяется на действия властей США во время войны во Вьетнаме. Это касается и применения ими химиката агент "оранж".
Polizisten gehen bei einer Razzia mit einem Hund in ein Haus. Mit einer Großrazzia ist die Polizei am Donnerstag gegen Clankriminalität in Berlin und Umgebung vorgegangen.

Полиция ФРГ провела обыски в связи с контрабандой людей 17.03.2021

В трех федеральных землях Германии прошли обыски в связи с контрабандой людей из Вьетнама. Жертв принуждали к сексуальному рабству в борделях и массажных салонах.
Berlin, 17. Mai 2014 - Reichstagsgebäude in Berlin | Verwendung weltweit

Депутат бундестага от ХДС ушел в отставку из-за обвинений в коррупции 11.03.2021

Причиной подозрений в адрес Марка Хауптмана стало размещение в издаваемой им газете в федеральной земле Тюрингия рекламных объявлений из Азербайджана, Тайваня и Вьетнама. Политик отвергает все обвинения.
23.10.2019, Großbritannien, Grays: Polizisten und Mitarbeiter der Spurensicherung arbeiten an dem LKW, in dem 39 Leichen gefunden wurden. Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Lastwagen nahe London geht die Polizei nach neuesten Erkenntnissen davon aus, dass alle Opfer aus Vietnam stammen. Das teilte der stellvertretende Polizeichef von Essex am Freitagabend mit. «In diesem Moment nehmen wir an, dass alle Opfer vietnamesische Bürger sind, wir stehen deswegen in Kontakt mit der vietnamesischen Regierung.» Die Polizei war nach der Entdeckung der Leichen in einem Kühllaster zunächst spekuliert, dass die Toten aus China stammten. Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Обвиняемые по делу о гибели мигрантов в Эссексе получили длительные сроки 22.01.2021

В октябре 2019 года в авторефрижераторе близ Лондона нашли тела 39 вьетнамцев. Главари группировки, занимавшейся контрабандой людей, приговорены к 27 и 20 годам лишения свободы, водители получили от 13 до 18 лет.
29.12.2020 ANKARA, TURKEY - DECEMBER 29: Turkish Trade Minister of Turkey, Ruhsar Pekcan (R) and United Kingdom's Ambassador to Turkey Dominick Chilcott (L) attend the signing ceremony of Free Trade Agreement between Turkey and United Kingdom via video-conference with Britain's Secretary of State for International Trade Liz Truss in Ankara, Turkey on December 29, 2020. Muhammed Yaylali / Anadolu Agency

Британия заключила торговое соглашение с Турцией на 20,5 млрд евро 30.12.2020

Эрдоган назвал договор с Лондоном "самым важным" со времен подписания торгового соглашения Турции с Евросоюзом в 1995 году. Несколькими днями ранее Великобритания заключила также торговое соглашение с Вьетнамом.
Press releases are pictured on April 25, 2018 in Paris during a press conference of Reporters Without Borders (RSF) to present the its World Press Freedom Index for 2018. - Press freedom around the world in under threat from a triple whammy of US President and Russia and China's bid to crush all dissent, says the report. The group accused the world's three superpowers -- the US, China and Russia -- of leading the charge against press freedom, with US President regularly launching personal attacks on reporters and Beijing exporting its media control model to strangle dissent elsewhere in Asia. (Photo by BERTRAND GUAY / AFP) (Photo credit should read BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images)

"Репортеры без границ": 387 журналистов находятся в заключении по всему миру 14.12.2020

Свыше половины отбывающих срок журналистов и других работников СМИ находятся в тюрьмах Китая, Саудовской Аравии, Египта, Вьетнама и Сирии, следует из обзора правозащитников за 2020 год.
23.10.2019, Großbritannien, Grays: Polizisten und Mitarbeiter der Spurensicherung arbeiten an dem LKW, in dem 39 Leichen gefunden wurden. Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Lastwagen nahe London geht die Polizei nach neuesten Erkenntnissen davon aus, dass alle Opfer aus Vietnam stammen. Das teilte der stellvertretende Polizeichef von Essex am Freitagabend mit. «In diesem Moment nehmen wir an, dass alle Opfer vietnamesische Bürger sind, wir stehen deswegen in Kontakt mit der vietnamesischen Regierung.» Die Polizei war nach der Entdeckung der Leichen in einem Kühllaster zunächst spekuliert, dass die Toten aus China stammten. Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Во Франции задержаны 12 человек по делу о гибели мигрантов в Эссексе 30.05.2020

Задержания произведены в Париже и окрестностях. Эти люди предположительно причастны к гибели 39 мигрантов в грузовике-рефрижераторе в Великобритании семь месяцев тому назад.

14.05.2014 Riot police patrol on a street outside a factory building in Binh Duong on May 14, 2014, as anti-China protesters set more than a dozen factories on fire in Vietnam, according to state media, in an escalating backlash against Beijing's deployment of an oil rig in contested waters. Workers looted goods and attacked offices in a rare outburst of public unrest on May 13 in the authoritarian communist nation, which allowed mass anti-China rallies around Vietnam at the weekend. AFP PHOTO / VNExpress (Photo credit should read VNExpress/AFP via Getty Images)

Во Вьетнаме арестован глава ассоциации независимых журналистов 23.05.2020

Нгуен Туонг Туи известен в стране своей критикой коммунистического режима за коррупцию и загрязнение окружающей среды.

13.02.2020 *** Vietnamese residents line up to buy protective mask at a shop in Hanoi, Vietnam February 13, 2020. REUTERS/Kham

В чем секрет успеха Вьетнама в борьбе с коронавирусом 24.04.2020

Почему в густонаселенном Вьетнаме, имеющем протяженную границу с Китаем и не очень эффективную систему здравоохранения, на удивление мало случаев заражения вирусом SARS-CoV-2?

200213 -- WUHAN, Feb. 13, 2020 -- A staff member works in a laboratory in Wuhan, central China s Hubei Province, Feb. 13, 2020. As a designated service provider of nucleic acid detection of the novel coronavirus, KingMed Diagnostics laboratory in Wuhan conducts non-stop detection service and detects over 2,000 samples from various cities in Hubei Province every day. CHINA-HUBEI-WUHAN-NCP-LABORATORY CN ChengxMin PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Коронавирус SARS-CoV-2 проник уже в 36 стран 25.02.2020

В КНР за сутки зарегистрированы 508 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. ВОЗ уверяет, что пик эпидемии в Китае пройден. Коронавирус обнаружен более чем в 30 государствах.

Почему число зараженных коронавирусом в Китае увеличилось в 10 раз (13.02.2020) 13.02.2020

Как число заразившихся, так и количество умерших 13 февраля от коронавируса резко превысили среднесуточные показатели, замерявшиеся до сих пор.
ROSTOV-ON-DON, RUSSIA - NOVEMBER 25, 2016: A view of the Rostov-on-Don Region Court where a video link with Kiev's Svyatoshin District Court is to be provided for Ukraine's former president Viktor Yanukovych to testify in the February 2014 Kiev mass protest case. Valery Matytsin/TASS |

Суд в Ростове приговорил ученого за госизмену к 7,5 года колонии 13.02.2020

Ученый Алексей Темирев из Новочеркасска, арестованный в 2018 году, признан виновным в госизмене. Его обвиняли в передаче секретной информации Вьетнаму.
People wear masks on a bus in Quang Ninh province, Vietnam Tuesday, Jan. 28, 2018. China on Tuesday reported 25 more deaths from a new viral disease, as the U.S. government prepared to fly Americans out of the city at the center of the outbreak. (AP Photo/Hau Dinh) |

Во Вьетнаме из-за коронавируса закрыли на карантин коммуну 13.02.2020

В связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 впервые объявлена карантинная зона за пределами Китая. Во Вьетнаме изолирована сельская коммуна с населением 10 тысяч человек.
24.10.2019, Belgien, Zeebrugge: Schiffscontainer stehen im Hafen von Zeebrugge. Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Lastwagen-Anhänger in England sind die Eltern des Fahrers Medienberichten zufolge nach England geflogen, um ihren Sohn zu unterstützen. Die Familie lebt im britischen Nordirland. Die Polizei hatte den 25-Jährigen am Mittwoch festgenommen. Er steht unter Mordverdacht. Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Британцу выдвинуты обвинения по делу о фуре с 39 телами 24.11.2019

23-летнего уроженца Северной Ирландии обвиняют в участии в преступном сговоре о перевозке 39 вьетнамцев с целью их дальнейшей эксплуатации, сообщает полиция графства Эссекс.
Показать еще