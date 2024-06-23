  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаВьетнам

Глава МИД Вьетнама: США - наш "стратегический партнер"

Кирилл Шестаков
23 июня 2024 г.

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон назвал США "стратегически важным партнером". Ранее Вьетнам заключил ряд соглашений о сотрудничестве с РФ.

https://p.dw.com/p/4hPKH
Президент США Джо Байден (слева) и председатель Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг
Президент США Джо Байден и председатель Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг (архив)Фото: Luong Thai Linh/AP/picture alliance

Вьетнам считает США "стратегически важным партнером" и планирует укреплять партнерские отношения с Белым домом в экономической, инвестиционной и экологической сферах. Об этом заявил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон в ходе встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелем Критенбринком, передает газета Vietnam Plus в воскресенье, 23 июня.

Критенбринк прибыл во Вьетнам с рабочим визитом 21 июня, спустя сутки после визита президента России Владимира Путина. Встреча помощника госсекретаря и главы МИД Вьетнама состоялась в тот же день, уточняет газета. 

"Вьетнам готов работать с США для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства в целях эффективного, стабильного и содержательного развития на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга", - приводит слова Буй Тхань Шона Vietnam Plus.

В свою очередь Дэниел Критенбринк подтвердил приверженность США поддержке "сильного, независимого, самостоятельного и процветающего Вьетнама", пишет газета. 

РФ и Вьетнам расширят оборонное сотрудничество

Прездиент РФ Владимир Путин 20 июня встретился в Ханое с президентом Вьетнама То Ламом и лидером Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгом. По итогам визита были подписаны более десятка соглашений о двустороннем сотрудничестве в области образования, медицины, энергетики, а также обороны.

"Взаимодействие в сфере обороны и безопасности занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений" и не направлено против третьих стран, подчеркнули стороны. Цель такого партнерства -  содействие "обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом", говорится также в документе, который цитирует ТАСС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Танки в Сайгоне

40 лет окончания войны во Вьетнаме: между памятью и бизнесом

40 лет окончания войны во Вьетнаме: между памятью и бизнесом

30 апреля 1975 года армия Северного Вьетнама заняла дворец президента Южного Вьетнама. В это день закончилась вьетнамская война, длившаяся не одно десятилетие.
История30 апреля 2015 г.13 фото
Президент США Джо Байден и генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг

США и Вьетнам договорились о высшем уровне сотрудничества

США и Вьетнам договорились о высшем уровне сотрудничества

США стали пятой страной, с которой у Вьетнама заключено "всеобъемлющее стратегическое партнерство". Среди таких государств также Россия и Китай.
Политика11 сентября 2023 г.
external

Что делал Путин во Вьетнаме и как Германия ужесточит миграционную политику. DW Новости (20.06.2024)

Что делал Путин во Вьетнаме и как Германия ужесточит миграционную политику. DW Новости (20.06.2024)

После Северной Кореи Владимир Путин посетил Вьетнам. В центре визита были вопросы, связанные с экономикой, в частности, речь шла о сотрудничестве в энергетической сфере. Путин пытается продемонстрировать, что, несмотря на западные санкции, Россия не находится в международной изоляции. По мнению экспертов, этот визит выгоден и Вьетнаму, который хочет продемонстрировать собственную значимость Китаю.
Политика20 июня 2024 г.28:29 мин.
Показать еще