Глава МИД Вьетнама: США - наш "стратегический партнер"

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон назвал США "стратегически важным партнером". Ранее Вьетнам заключил ряд соглашений о сотрудничестве с РФ.

Вьетнам считает США "стратегически важным партнером" и планирует укреплять партнерские отношения с Белым домом в экономической, инвестиционной и экологической сферах. Об этом заявил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон в ходе встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелем Критенбринком, передает газета Vietnam Plus в воскресенье, 23 июня.

Критенбринк прибыл во Вьетнам с рабочим визитом 21 июня, спустя сутки после визита президента России Владимира Путина. Встреча помощника госсекретаря и главы МИД Вьетнама состоялась в тот же день, уточняет газета.

"Вьетнам готов работать с США для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства в целях эффективного, стабильного и содержательного развития на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга", - приводит слова Буй Тхань Шона Vietnam Plus.

В свою очередь Дэниел Критенбринк подтвердил приверженность США поддержке "сильного, независимого, самостоятельного и процветающего Вьетнама", пишет газета.

РФ и Вьетнам расширят оборонное сотрудничество

Прездиент РФ Владимир Путин 20 июня встретился в Ханое с президентом Вьетнама То Ламом и лидером Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгом. По итогам визита были подписаны более десятка соглашений о двустороннем сотрудничестве в области образования, медицины, энергетики, а также обороны.

"Взаимодействие в сфере обороны и безопасности занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений" и не направлено против третьих стран, подчеркнули стороны. Цель такого партнерства - содействие "обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом", говорится также в документе, который цитирует ТАСС .