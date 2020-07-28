Выборы президента Беларуси: кого и за что исключили из избиркомов в ФРГ

"9 августа я все равно приму участие в голосовании. Это единственно правильный вариант, ведь чем выше явка, тем труднее сфальсифицировать итоги выборов", - Евгения Леонова не теряет оптимизма и после того, как ее исключили из состава участковой избирательной комиссии, сформированной при посольстве Беларуси в Берлине.

А начиналось все, вспоминает Леонова, просто прекрасно. 33-летняя сотрудница одного из онлайн-банков, уже 8 лет проживающая в Германии, наблюдая за тем, что во время президентской кампании происходит в Беларуси, захотела как-то помочь альтернативным кандидатам.

Избирком в Берлине, COVID-19, посол и Ермошина

За пару дней она собрала три подписи живущих в ФРГ и стоящих на консульском учете граждан Беларуси, необходимые для выдвижения в члены избирательной комиссии, и даже поучаствовала в ее первом заседании. Впечатление от него осталось позитивное - на все вопросы Евгении дали исчерпывающие ответы. После этого она ушла в двухнедельный отпуск. Во время отдыха по электронной почте ей даже прислали план работы комиссии на оставшийся до выборов срок. На этом позитив закончился - Евгению Леонову исключили из состава комиссии.

Лидия Ермошина

Как ей объяснили в посольстве, решение об уменьшении числа членов комиссии с 8 до 6 человек принял сам посол РБ в Германии Денис Сидоренко - после получения распоряжения из белорусского МИДа провести выборы с учетом соблюдения требований эпидемиологической безопасности.

16 июля глава Центризбиркома Лидия Ермошина, выступая с обращением по поводу хода кампании, заявила, что сокращение числа членов избирательных комиссий при посольстве в Берлине и консульстве в Мюнхене действительно произошло с учетом соблюдения правил эпидемиологической безопасности - но по требованию немецких властей.

Об этом, по словам Ермошиной, ей сообщил сам посол Сидоренко. DW попыталась выяснить у него, кто же прав - Ермошина или Леонова, но в приемной посла на просьбу о комментарии порекомендовали обращаться в МИД Беларуси. Такой запрос, направленный DW в пресс-службу МИД 17 июля, остался без ответа.

А 20 июля пришел ответ от немецких дипломатов. Представитель МИД ФРГ сообщил DW, что правительство Германии дало согласие на создание избирательных участков для голосования на президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года при условии, что его проведение не будет препятствовать выполнению предписаний немецких властей, которые были приняты в связи с пандемией COVID-19. При этом, отмечается в комментарии МИД ФРГ, должны соблюдаться меры, принимаемые федеральными землями. Что касается числа членов избиркомов, то тут правительство Германии каких-либо предписаний не давало.

Избирком при консульстве в Мюнхене: все как в Берлине

Между тем с пяти до трех уменьшилась численность участковой избирательной комиссии при белорусском консульстве в Мюнхене. Оставшаяся тройка - все сотрудники консульства, оба исключенные из состава комиссии - нет. Один из них - 30-летний поздний переселенец Артур Роо. История, которую он рассказал DW, очень похожа на то, что произошло в Берлине с Евгенией Леоновой: сбор подписей за выдвижение, участие в двух заседаниях комиссии ("никаких проблем, все прошло конструктивно") и исключение под предлогом соблюдения эпидемиологических требований немецких властей.

Министерство иностранных дел Беларуси в Минске

Именно ими мотивирует свои действия МИД Беларуси. 20 июля на его сайте появилось соответствующее разъяснение. Как сказано в нем, после анализа предписаний властей Берлина и федеральной земли Бавария (социальная дистанция не менее 1,5 м и 10 квадратных метров на человека в закрытых помещениях с циркуляцией посетителей) было установлено, что количественный состав изначально образованных избиркомов в посольстве и консульстве указанным требованиям не соответствует. Поэтому число членов комиссий и сократили с восьми до шести в Берлине и с пяти до трех в Мюнхене.

На вопрос Евгении Леоновой, почему среди исключенных оказалась именно она, МИД ответил так: "Персональный состав сокращенных участковых избирательных комиссий был определен с учетом предыдущего опыта по организации выборов, а также внешних эпидемиологических рисков для загранучреждения". Кроме того, было указано, что вторым исключенным в Берлине стал сотрудник посольства.

Жалобы, иски и ответ немецких властей

Артура Роо, уже имевшего опыт работы наблюдателем в Гродно, объяснения белорусского внешнеполитического ведомства не удовлетворили. Он подал жалобу в МИД, в Мингорисполком и заказным письмом отправил заявление с иском в суд Ленинского района Минска: "Хочется, чтобы все было честно".

Когда Роо был наблюдателем в Гродно, то, по его словам, воочию убедился, что итоги выборов были сфальсифицированы: "Кандидат, за которого голосовала вся улица, получил минимум. О том, что его поддержали, мне лично подтвердили больше людей, чем комиссия насчитала ему голосов". МИД жалобу Роо отклонил, сославшись на вышеупомянутые требования немецких властей.

В Германии вопросы здравоохранения (соответственно, и эпидемиологических требований и предписаний применительно к борьбе с коронавирусом) относятся к компетенции федеральных земель. Поэтому DW обратилась в управление здравоохранения берлинского округа Трептов-Кёпеник, где находится посольство Беларуси в Германии, с запросом: правда ли, что управление (или другой орган) дал указание посольству РБ уменьшить число членов избирательной комиссии из-за пандемии коронавируса? И был ли какой-либо контакт с посольством по этому или подобному вопросу?

Полученный ответ оказался кратким и исчерпывающим: "Управление здравоохранения округа Трептов-Кёпеник не имело сознательного контакта с посольством Беларуси в Берлине или же с его сотрудниками".

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