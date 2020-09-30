Выборы в США: Трамп превзошел себя и без помощи "Твиттера"

В США и не только многие шокированы грубостью, которую позволили себе во время теледебатов кандидаты в президенты Дональд Трамп и Джо Байден. Сергей Елкин о новых способностях Трампа.
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Не пожавшие друг другу руки соперники обрушились друг на друга с жесткими обвинениями. Трамп постоянно перебивал Байдена, тот назвал президента "щенком Путина", "клоуном" и "лжецом".
В первой теледуэли президента США и его соперника до обмена мнениями дело не дошло - Трамп практически не дал Байдену высказаться. Без этих псевдодебатов можно было обойтись, считает Карла Блейкер.