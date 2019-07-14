Выборы в Москве: оппозиция не пройдет?

Акция протеста оппозиции против недопуска к выборам в Мосгордуму завершилась задержаниями. Карикатурист Сергей Елкин иронизирует: кому в Москве Собянина жить хорошо?
Борющаяся за избрание в Мосгордуму юрист ФБК Любовь Соболь в интервью Жанне Немцовой рассказала, как ей мешают столичные власти, используя для этого самые разные способы. (19.06.2019)
Среди десятков задержанных в Москве - юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и политик Илья Яшин. Силовики выхватывали из толпы отдельных активистов. Демонстранты жалуются на избиения. (14.07.2019)
Соратник Алексея Навального вышел на свободу. В интервью DW он рассказал, почему, по его мнению, его почти на месяц упекли за решетку и как он проводил время в спецприемнике. (18.06.2019)
Знаменитый российский теннисист рассказывает в проекте "Немцова. Интервью" о своих отношениях с Twitter, федерацией тенниса, Любовью Соболь и Романом Абрамовичем. (12.06.2019)